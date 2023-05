Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Δεν είμαι κοντά ούτε στον Μητσοτάκη, ούτε στον Τσίπρα

«Έχω μία εμμονή να κάνω την πατρίδα μου ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης

«Γυρνώντας χθες από την ομιλία μου στη Λάρισα, διάβασα δήλωση του αρμόδιου υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, του κ. Μηταράκη, στην οποία ανέφερε ότι προσωπικά μιλώ για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη αλλά ποτέ για φύλαξη συνόρων. Σήμερα ακούω τον κ. Μητσοτάκη να λέει το εξής φοβερό: Ότι δεν μπορεί να συνεννοηθεί με το ΠΑΣΟΚ διότι “φανταστείτε”, όπως είπε, “να είχα να συνεννοηθώ με τον Ανδρουλάκη για τον Έβρο”. Για να καταλάβετε ότι δεν έχει πάτο το βαρέλι των fake news της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος ξεκίνησε τον φράχτη; Το ΠΑΣΟΚ. Τι έλεγε τότε η Νέα Δημοκρατία; Ότι ήταν επικοινωνιακά παιχνίδια. Ως ευρωβουλευτής, έχω εργαστεί για τη μετεξέλιξη της Frontex σε ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, όταν κάποιοι της Νέας Δημοκρατίας μας έλεγαν ότι είναι σαν να δίνουμε εθνική κυριαρχία. Επειδή το προσφυγικό – μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, που έχει αποκλιμακωθεί παγκοσμίως λόγω της πανδημίας, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Σημειώνω ένα πράγμα: Και φύλαξη συνόρων και αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου για να πάψει η Ελλάδα ως πρώτη χώρα εισδοχής να είναι εκβιαζόμενη. Ρωτώ τον κ. Μητσοτάκη σήμερα από το κεντρικό δελτίο τoυ Star: Τι έκανε η κυβέρνησή του – πρακτικά – για να αναθεωρηθεί το Δουβλίνο; Δεν έκανε τίποτα. Ξέρετε γιατί; Γιατί οι συνοδοιπόροι του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και κυρίως οι Αυστριακοί δεν συζητούσαν επί αυστριακής προεδρίας να αναθεωρηθεί ο κανονισμός, ενώ ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε προχωρήσει με προτάσεις μιας δίκαιης κατανομής» υπογράμμισε με νόημα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στον απόηχο της αναφοράς Κ. Μητσοτάκη σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, μιλώντας στο Star.

Επιπλέον, σημείωσε: «Το παιχνίδι Μητσοτάκη προσπαθεί να εμφανίσει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μαζί με τον κ. Βαρουφάκη. Τι σχέση έχει το ΠΑΣΟΚ με τον κ. Βαρουφάκη; Εμείς δώσαμε μία μάχη, το 2010 και διαχρονικά, για να μείνει η χώρα στο ευρώ. Με όσους έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε και μιλώ για τον δρόμο της δραχμής. Ο κ. Μητσοτάκης έχει το θράσος να αφήνει συνεχώς υπονοούμενα στις ομιλίες του: “Προσέξτε το ΠΑΣΟΚ μην το ψηφίσετε, γιατί θα τα βρει με τον Βαρουφάκη”, όταν το 2010 – την ώρα της ψηφοφορίας στο ελληνικό Κοινοβούλιο, για το αν θα μείνει η χώρα στο ευρώ με την πρώτη σύμβαση ή θα πάει στη δραχμή– ο κ. Μητσοτάκης ψήφισε μαζί με τον κ.Τσίπρα η χώρα να πάει στη δραχμή. Άρα, το να προσπαθεί να φοβίσει ο κ. Μητσοτάκης τους κεντρώους ψηφοφόρους με fake news αλά Τραμπ ότι θα τα βρω με τον Βαρουφάκη, ότι είμαι κατά της φύλαξης των συνόρων, δεν γίνεται πιστευτός. Πραγματικά δείχνει ποιο είναι το πολιτικό του ήθος και πώς πολιτεύεται».

Σχετικά με το youth pass παραμονές των εκλογών, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε: «Θεωρώ απαράδεκτο από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη δέκα μέρες πριν τις εκλογές – δεν υπήρχε στο πρόγραμμά του, που ανακοίνωσε πρόσφατα - να εξαγγέλλει "πάρτε 150 ευρώ". Είναι περιφρόνηση των πραγματικών προβλημάτων της νέας γενιάς. Απευθύνομαι σε αυτούς και τους λέω: Γυρίστε την πλάτη στην περιφρόνηση της ζωής σας, της ελπίδας σας, της προοπτικής σας και ελάτε να οικοδομήσουμε μαζί την Ελλάδα του μέλλοντος. Κοινωνική κατοικία, χαμηλά ενοίκια για τα νέα ζευγάρια και τους φοιτητές, δημόσιο σχολείο και δημόσιο πανεπιστήμιο για τα παιδιά της μεσαίας τάξης, τους φτωχότερους Έλληνες, για να μπορούν να πάρουν όλα τα εφόδια ώστε να οικοδομήσουν μία καλύτερη ζωή. Οι νέοι δεν πιστεύουν, διότι βλέπουν αδιαφάνεια, ρουσφέτι, αναξιοκρατία. Θέλω να οικοδομήσω ένα κράτος, που θα είναι βαθιά αξιοκρατικό, χωρίς "στρατούς" μετακλητών υπαλλήλων».

Κληθείς να σχολιάσει τον ισχυρισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι έχει εμμονή μαζί του, ο κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε δηκτικά: «Έχω επιτεθεί με fake news στον κ. Μητσοτάκη; Έβαλα τον ανιψιό μου να στήσει εις βάρος του κ.Μητσοτάκη το παρακράτος των υποκλοπών; Έβαλα τους βουλευτές μου να μπουν ασπίδα στον ανιψιό μου, στους επιχειρηματίες Λαβράνο-Μπίτζιο; Δεν έχω προσωπικές εμμονές. Έχω μόνο μία εμμονή, την οποία θα καταλάβετε όσο περνούν τα χρόνια και με γνωρίζετε καλύτερα: να κάνω την πατρίδα μου ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος που θα σέβεται τον πολίτη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα έχει βιώσιμη ανάπτυξη και πολιτικές για τη νέα γενιά. Γιατί πιστεύω ότι η πατρίδα μας δεν θα είναι ποτέ ισχυρή, αν δεν σταθεί στα πόδια της η νέα γενιά».

Ως προς τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «στην Ελλάδα το πολιτικό σύστημα είναι βαθιά πρωθυπουργοκεντρικό. Δεν υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα. Όταν λοιπόν θες να κάνεις μία μεγάλη συμμαχική κυβέρνηση, το πρόσωπο πρέπει να εκφράζει τη δυνατότητα συνεργασίας. Ο κ. Μητσοτάκης είναι μονοκομματική κυβέρνηση μαζί με τα “παιδιά” του Καρατζαφέρη και δεν συγκυβερνά με το κόμμα του. Συγκυβερνά με την παρέα του. Το επιτελικό κράτος ήταν ο κ. Μητσοτάκης, οι φίλοι του και ο ανιψιός του. Είναι αυτό κουλτούρα συλλογικής διακυβέρνησης; Πάμε τώρα στον κ. Τσίπρα, ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη πορεία. Υποσχόταν "σεισάχθεια και κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη" και παρέδωσε δισεκατομμύρια "κόκκινα δάνεια", τον κόπο και τις θυσίες του ελληνικού λαού στα funds. Έλεγε ότι θα σκίσει τα μνημόνια και έφερε τρίτο μνημόνιο. Το πρόσωπο πρέπει να έχει αξιοπιστία και εντός της χώρας, για να το εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός, και εκτός. Το ποιος δεν θα το πω εγώ. Θα ήταν αλαζονεία. Θα είναι περιφρόνηση της λαϊκής ετυμηγορίας αυτή η συζήτηση να γίνει χωρίς αυτήν τη λαϊκή ετυμηγορία» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης εξηγώντας: «Όταν λέω πρόσωπα κοινής αποδοχής, δεν εννοώ μόνο τον πρωθυπουργό. Εννοώ και υπουργούς. Δηλαδή, σε μία κυβέρνηση συμμαχική, θα βάλουμε υπουργό Εξωτερικών κάποιον που θέλει τις “Πρέσπες του Αιγαίου”; Ή υπουργό Μετανάστευσης κάποιον ο οποίος δεν θέλει τη φρούρηση των συνόρων; Ή υπουργό Υγείας κάποιον που δεν πιστεύει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας; Συνεπώς, το πρόγραμμα και ο πολιτικός προσανατολισμός είναι αυτός που θα δημιουργήσει τις συνθήκες της επιλογής των προσώπων».

Στο ερώτημα αν είναι κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία, απάντησε: «Δεν είμαι ή στον έναν ή στον άλλον κοντά. Είμαστε σε απέναντι όχθες και με τους δύο. Ξέρετε, οι πρακτικές είναι αυτές που δείχνουν το πολιτικό περιεχόμενο του πολιτικού. Δηλαδή μπορεί να μιλάς φιλελεύθερα, αλλά οι πρακτικές σου να είναι αυταρχικές. Μπορεί να μιλάς αριστερά, αλλά οι πρακτικές σου να είναι συντηρητικές. Βλέπω, λοιπόν, δύο πολιτικά πρόσωπα και δύο συστήματα εξουσίας που έχουν ταυτόσημες πρακτικές, από άλλες ιδεολογικές όχθες αλλά στις πρακτικές είναι πάντοτε στην ίδια. Δικαιοσύνη: Σέβονται τη δικαιοσύνη ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας; Αν τη σεβόταν ο κ. Τσίπρας, θα είχε θέσει τον κ. Παππά εκτός ψηφοδελτίων. Είναι καταδικασμένος 13-0 από το Ειδικό Δικαστήριο λόγω των παρεμβάσεων του στον διαγωνισμό.

