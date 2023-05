Πολιτική

Εκλογές 2023: Μάθε που ψηφίζεις με ένα “κλικ”

Ανακοινώθηκαν όλα τα εκλογικά τμήματα στην Ελλάδα αλλά και αυτά στα οποία θα ψηφίσουν οι Ελληνες του εξωτερικού.



Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών όλα τα εκλογικά τμήματα τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό για τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Οι τελικές λίστες αναρτήθηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα "Μάθε πού ψηφίζεις" και οι ψηφοφόροι μπορούν με ένα "κλικ" να μάθουν το εκλογικό τους τμήμα.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή, καθώς στον ειδικό ιστότοπο του gov.gr ο ψηφοφόρος μπορεί να εισάγει τα στοιχεία του και να δει άμεσα το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ψηφίσει. Μάλιστα υπάρχει και χάρτης με την ακριβή θέση του εκλογικού τμήματος.

Επίσης, σε απόφαση που υπογράφει η υπηρεσιακή υπουργός Εσωτερικών Καλλιόπη Σπανού καθορίζονται τα εκλογικά τμήματα εκτός ελληνικής επικράτειας τα οποία θα λειτουργήσουν στις εκλογές του Μαΐου.

Οι Έλληνες του εξωτερικού θα ψηφίσουν μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή το Σάββατο 20 Μαΐου, χρησιμοποιώντας το ψηφοδέλτιο Επικρατείας - δηλαδή χωρίς να βάζουν σταυρούς.

Στην ίδια ανακοίνωση περιλαμβάνεται και ο τηλεφωνικός αριθμός 2131361500, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για ζητήματα που αφορούν την ψηφιακή πλατφόρμα «Μάθε που ψηφίζεις».

Δείτε όλα τα εκλογικά τμήματα ΕΔΩ.

