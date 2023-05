Αθλητικά

Euroleague: Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο final four

Πανηγυρική πρόκριση για τους "ερυθρόλευκους" που θα βρεθούν στο 12ο φάιναλ φορ Euroleague της Ιστορίας τους.

Σε... πάρτι πρόκρισης μετέτρεψε το Game 5 με τη Φενερμπαχτσέ, στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός. Παίζοντας ομαδικά, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, ήταν ανώτεροι για 40 λεπτά, επικράτησαν άνετα με 84-72 της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη και μετά το 3-2 στη σειρά των πλέι οφ της Εuroleague «έκλεισαν θέση» στο φάιναλ φορ του Κάουνας (19-21/5). Διατηρήθηκε έτσι η παράδοση που θέλει να μην αποκλείεται ποτέ σε Game 5 η ομάδα που έχει το πλεονέκτημα έδρας, στα 16 πέμπτα παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί από τη σύσταση της Euroleague, μαζί με το αποψινό. Ο Μπαρτζώκας μετράει τρία Game 5 με το φετινό (2013, 2022, 2023)... και τα τρία συνδυάστηκαν με πρόκριση για εκείνον και τον Ολυμπιακό.

Σλούκας (22π., 6ασ.), Παπανικολάου (14π., 11ρ.) και Βεζένκοφ (17π., 5ρ.) ήταν το «καυτό» τρίο, ο ΜακΚίσικ (11π.) ήταν εκεί όταν τον χρειάστηκε η ομάδα του και ο Φαλ είχε 8 πόντους και 9 ριμπάουντ συγκομιδή. Ο Μπαρτζώκας έδωσε χρόνο και στους Μπόλομποϊ, Λούντζη, αφού η Φενέρ δεν μπορούσε να τον απειλήσει στην 4η περίοδο.

Η ομάδα του Πειραιά επιστρέφει για δεύτερη διαδοχική χρονιά στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης, μετά την παρουσία της στο Βελιγράδι πέρυσι, δωδέκατη στο σύνολο και όγδοη τα τελευταία 15 χρόνια (από το 2009 στο Βερολίνο). Αυτή μάλιστα είναι η 4η φορά που η ομάδα του Πειραιά προκρίνεται σε διαδοχικά φάιναλ φορ (1994 και 1995, 2009 και 2010, 2012 και 2013, 2022 και 2023). Στη Λιθουανία, ο Ολυμπιακός έχει στόχο να ανέβει για 4η φορά στην κορυφή της Ευρώπης (1997 Ρώμη, 2012 Κωνσταντινούπολη, 2013 Λονδίνο). Πρώτα, όμως θα περιμένει να μάθει αύριο (10/5) ποια εκ των δύο θα είναι η αντίπαλος του στον ημιτελικό της 19ης Μαΐου: Η Μονακό ή η Μακάμπι Τελ Αβίβ;

Στον πρώτο 5ο αγώνα τόσο της Φενέρμπαχτσέ στην ιστορία της όσο και του Δημήτρη Ιτούδη στην καριέρα του, η πρόκριση στα πλέι οφ δεν επετεύχθη για την τουρκική ομάδα, για τον Νικ Καλάθη και για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Μάρκο Γκούντουριτς έκανε απίστευτο παιχνίδι, αλλά ήταν μόνος, με 26 πόντους (8/12 τρίποντα). Η τουρκική ομάδα που είχε κατακτήσει τον μοναδικό τίτλο της, το 2017, με αντίπαλο στον τελικό τον Ολυμπιακό, στην Κωνσταντινούπολη, δεν κατάφερε να προκριθεί για 6η φορά σε φάιναλ φορ, τρία χρόνια μετά την τελευταία. Τα πέντε πρώτα δε ήταν διαδοχικά (2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 44-33, 65-52, 84-72

Με Ουόκαπ, Κέιναν, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Τους Καλάθη, Ντόρσεϊ, Χέιζ, Πιέρ και Τζεκίρι επέλεξε στην πεντάδα ο Δημήτρης Ιτούδης.

Αν και με αμυγδαλίτιδα, μισή προπόνηση και αντιβίωση, ο Κώστας Παπανικολάου δεν ξεκίνησε απλά βασικός, αλλά ήταν ο καλύτερος παίκτης των «ερυθρόλευκων» στην 1η περίοδο. Με πέντε πόντους αρχικά, ο αρχηγός του Ολυμπιακού έστειλε γρήγορα στο +5 την ομάδα του (7-2) και το κοντέρ του θα έφτανε τους 10 πόντους μέχρι το 10ο λεπτό. Οι δύο ομάδες πήραν αρκετά τρίποντα και ήταν αμφότερες άστοχες (1/5 ο Ολυμπιακός – 1/7 η Φενέρ), κάτι αναμενόμενο λόγω της νευρικότητας σε τόσο κρίσιμα παιχνίδια. Η Φενέρ κυνηγούσε μεν στο σκορ, αλλά έμενε σε κοντινή απόσταση με καλάθια του Τζεκίρι, για να ισοφαρίσει σε 13-13 με τρίποντο του Γκούντουριτς. Το ευχάριστο για τον Ολυμπιακό πέρα από τους 10 πόντους του Παπανικολάου ήταν οι επτά ασίστ (από 2 οι Ουόκαπ, Κέιναν και Φαλ). Με 4 σερί πόντους του Ουόκαπ οι Πειραιώτες προσπέρασαν με 17-15, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με γκολ φάουλ του Παπανικολάου, 20-15, αφού έβαλε και τη βολή.

Ο Μάρκο Γκούντουριτς δημιούργησε προβλήματα στον Ολυμπιακό στο πρώτο μισό της 2ης περιόδου. Ο Σέρβος πέτυχε 14 πόντους με 4/5 τρίποντα (4/11 η Φενέρ έως τότε) για να προσπεράσει με 29-31 για πρώτη φορά η τουρκική ομάδα. Στην αντίδραση αυτή των Τούρκων είχε συμμετάσχει και ο Χέιζ που είχε κερδίσει 4 ριμπάουντ και 5 φάουλ, αλλά επιθετικά έμενε χαμηλά, αφού ο Μπαρτζώκας του έκλεινε τους διαδρόμους στέλνοντας δύο παίκτες πάνω του. Ο προπονητής της Φενέρ, όμως, Δημήτρης Ιτούδης, έβλεπε πολλούς παίκτες του να συμπληρώνουν τα 2 φάουλ (Καλάθης, Ντόρσεϊ, Μότλεϊ και Τζεκίρι). Οι παίκτες του Ολυμπιακού τέλειωσαν το α΄ μέρος με 11/15 βολές αξιοποιώντας αυτό το δώρο της Φενέρ. Με τον Ταρίκ Μπλακ να βγάζει ενέργεια και καρφώματα (αντί του Φαλ) στο δεύτερο μισό και τους Σλούκα και ο ΜακΚίσικ να πετυχαίνουν μεγάλα σουτ, η ομάδα του Πειραιά απάντησε με επιμέρους σκορ 15-2 από το 29-31 για να κλείσει το πρώτο 20άλεπτο στο +11 (44-33), αφού η Φενερμπαχτσέ ήταν άστοχη σε δίποντα (7/18) και τρίποντα (4/13).

Η Φενέρ προσπάθησε ν’ αντιδράσει, είτε με διαδοχικούς πόντους του Μότλεϊ είτε με νέο τρίποντο του Γκούντουριτς, με τον Σέρβο να φτάνει τους 17 πόντους (52-43). Όμως, τα νεύρα και η ένταση στον πάγκο της Φενερμπαχτσέ είχαν ως αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με δύο τεχνικές ποινές. Η τριάδα Βεζένκοφ, Παπανικολάου και Φαλ είχε έτοιμες απαντήσεις επιθετικά και ο Ολυμπιακός δεν είδε ποτέ στην 3η περίοδο την αντίπαλό του να πλησιάζει πέρα από το -8 (57-49). Ένα τρίποντο του Κώστα Σλούκα ξεσήκωσε τους φιλάθλους στο ΣΕΦ (60-49), με τον Ντόρσεϊ να έχει airball έξω από τα 6.75. Ο Σλούκας έκανε και το 62-49 με λέι απ και όλα έδειχναν πως ο αυτός ο Ολυμπιακός θα «σφράγιζε» το εισιτήριο για το Κάουνας. Ο Γκούντουριτς παρέμενε «καυτός» για να ευστοχήσει στο 6ο του τρίποντο (20 πόντοι), για το 62-52. O εξαιρετικός απόψε Κώστας Σλούκας πέτυχε τους 3 τελευταίους πόντους της ομάδας του (18π. και 5 ασίστ έως τότε) στο 3ο δεκάλεπτο (65-52).





Τι κι αν ο Ολυμπιακός πέτυχε μόνο 4 πόντους στα τρεισήμισι πρώτα λεπτά της 4ης περιόδου, η Φενερμπαχτσέ αδυνατούσε να ξεμπλοκαριστεί από την ασφυκτική άμυνα των αντιπάλων και το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει σε 69-56. Ο Γκούντουριτς πάλευε μόνος του, 74-61, με νέο τρίποντο (7/11 και 23 πόντους ο Σέρβος) και βλέποντας τους Σλούκα, Βεζένκοφ και ΜακΚίσικ ν΄ ανεβάζουν τη διαφορά, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είχαν αρχίσει με ιαχές να ζητούν την πρόκριση από τους παίκτες της ομάδας τους. Ο Γκούντουριτς με το 8ο εύστοχο τρίποντο έκανε το 78-64 και απέμεναν 3 λεπτά αγωνιστικού χρόνου. Στα σίγουρα χέρια του κορυφαίου παίκτη του αυτή τη σεζόν και βασικού υποψήφιου για τον τίτλο του MVP Σάσα Βεζένκοφ η μπάλα στις τελευταίες επιθέσεις του Ολυμπιακού, για το τελικό 84-72.

*** Ο Έλληνας διεθνής των Μιλγουόκι Μπακς Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο προπονητής των Σακραμέντο Κινγκς Μάικ Μπράουν παρακολούθησαν δια ζώσης το Game 5 στο ΣΕΦ.

Διαιτητές: Γκαρθία (Ισπανία), Χορντόφ (Κροατία), Νέντοβιτς (Σλοβενία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 4, Κέιναν 2, Λαρεντζάκης, Φαλ 2, Σλούκας 22 (2), Βεζένκοφ 17, Παπανικολάου 14 (1), Μπόλομποϊ, Πίτερς 2, Μπλακ 2, ΜακΚίσικ 11 (1)

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλεϊ 14, Μπίρσεν, Έντουαρντς 10, Χέιζ 5, Πιερ, Τζεκίρι 4, Γκούντουριτς 26 (8), Ντόρσεϊ 9, Καλάθης 4, Αντετοκούνμπο Κ.

