Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων (βίντεο)

Σοβαρές καταστροφές σε οχήματα που βρίσκονταν στην έκθεση. Έκλεισε προσωρινά η λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Τέσσερα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς και σε τρία προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές από φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Δεν εντοπίστηκε εμπρηστικό υλικό, αλλά πιθανολογείται ότι το ένα όχημα ραντίστηκε με εύφλεκτο υλικό και από εκεί ξεκίνησε η φωτιά που εξαπλώθηκε και στα παρακείμενα οχήματα.

Στο σημείο έφτασαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα, για την κατάσβεση, καθώς και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο εύρημα.

Η αντιπροσωπεία βρίσκεται 600 μέτρα μετά τη ΓΑΔΑ στο ρεύμα προς Αθήνα.

Λόγω της φωτιάς, έκλεισε από τις 3:00 και για περίπου δύο ώρες τμήμα μίας λωρίδας της λεωφόρου Αλεξάνδρας, η οποία όμως αργότερα δόθηκε στην κυκλοφορία, η οποία διεξάγεται κανονικά.

Από την Πυροσβεστική αναφέρεται: « Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης εμπορίας αυτοκινήτων, επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας στην Αθήνα, ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 11 πυροσβέστες με τέσσερα (4) οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές σε επτά αυτοκίνητα.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».

