“The 2Night Show” – Έλενα Ασημακοπούλου: Ο χωρισμός με τον Μπρούνο Τσιρίλο και η επιστροφή στην τηλεόραση

Καλεσμένη στο «The 2Night Show» της Τρίτης ήταν η ηθοποιός που «ανοίχτηκε» στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Την Έλενα Ασημακοπούλου υποδέχθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» της Τρίτης, με την ηθοποιό να μιλά για τη μητρότητα και την κόρη της, το διαζύγιο, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την αποχή της από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ηθοποιός μίλησε για τα πρώτα βήματά της ως «Σταρ Ελλάς» και είπε πως, «το 2006 βγήκα από τα καλλιστεία του ANT1 και ήμουν τότε με την Ολυμπία Χοψονίδου. Βγήκα αναπληρωματική Μις Ελλάς. Ήμουν 19 χρονών. Δούλευα και στο Πρωινό του ANΤ1. Πήγα έκανα ένα δοκιμαστικό στον Βασίλη Θωμόπουλο για τη σειρά του Mega, “Ένας μήνας και κάτι” και έτσι ξεκίνησα», ανέφερε για την πρώτη της δουλειά ως ηθοποιός.

Για τα πρώτα χρόνια της μητρότητας και την αποχή της από το επάγγελμά της, σημείωσε:

«Προσπαθούσα πολλά χρόνια να επανέλθω στη δουλειά μου, το ήθελα πάρα πολύ. Έμεινα περίπου 6 χρόνια εκτός. Τα πρώτα 4 είχα αφοσιωθεί πολύ στη μικρή και μετά είχα τις δικές μου αναζητήσεις. Υπήρχε περίοδος που απέρριπτα δουλειές. Όταν έπαιζα στην “Ονειροπαγίδα” έμεινα έγκυος και αποφάσισα να σταματήσω. Τότε ζούσαμε στη Θεσσαλονίκη, οπότε ήταν δύσκολα. Όταν σταματάς, τα πρώτα χρόνια… ναι, σε θυμούνται αλλά σιγά – σιγά όταν απομακρύνεσαι σε ξεχνάει το σύστημα. Ξεκίνησα μετά εγώ τα τηλεφωνήματα, αλλά δεν ήθελαν οι άλλοι».

Αναφέρθηκε στον χωρισμό της με τον Μπρούνο Τσιρίλο, αλλά και για το πώς το δέχθηκε η κόρη της. «Η κόρη μου είναι τώρα 13 ετών και είναι πρώτη γυμνασίου. Η εφηβεία είναι δύσκολη περίοδος. Είμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά βλέπεις τις εντάσεις και τα ξεσπάσματα. Έχει καλλιτεχνική φλέβα, χορεύει πολύ ωραία, τώρα έχει και διαγωνισμούς και της αρέσει πολύ και το τραγούδι. Για την υποκριτική δεν μου λέει κάτι. Είναι και καλή μαθήτρια. Καμαρώνω πάρα πολύ και τα έχει καταφέρει όλα μόνη της».

«Με τον Μπρούνο Τσιρίλο χωρίσαμε έναν χρόνο πριν, όταν το παιδί ήταν 12. Με πάρα πολλές συζητήσεις που είχαν γίνει και με μια συμβουλή που δέχτηκα από παιδοψυχολόγο για να το δω κι εγώ, πήγε καλά. Το πρώτο διάστημα ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, αλλά της μιλούσα πολύ. Η Μαρία έχει τέτοια ωριμότητα που αν τη δεις θα πεις ότι δεν είναι 13 ετών. Είναι φοβερό.

Όταν πήρα την απόφαση να χωρίσω δεν σημαίνει ότι είχα λυμένα τα προβλήματα της ζωής μου, δεν είχα δουλειά, ούτε οικονομικά, δεν είχα τίποτα στην άκρη. Μετά από κάποια χρόνια ξεκινούσα να παίρνω τηλέφωνα ότι είμαι εδώ διαθέσιμη. Έφαγα πολλές απορρίψεις! Έπαιρνα τηλέφωνο με όσους είχα συνεργαστεί, μου είπαν ότι θα με έχουν στα υπόψιν μου. Και περίμενα! Τότε ξεκίνησα να στέλνω βιογραφικά σε παραγωγές και κανάλια. Φέτος, στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου ανταποκρίθηκε αμέσως η Άλκηστις Μαραγκουδάκη και μου έδωσε μια θέση στην “Άγρια Γη” με πολλή αγάπη και βρήκα τα πατήματά μου. Κάθε τέλος της σεζόν έπαιρνα τηλέφωνο και ντρεπόμουν πια. Πάω με τον σταυρό στο χέρι και έστελνα μηνύματα. Ελπίζω πλέον να έχει συνέχεια όλο αυτό.

Για την κατάθλιψη που πέρασε ο Μπρούνο Τσιρίλο και για το πώς επηρέασε τη σχέση τους, είπε πως, : «Ήταν πολλά τα χρόνια που ο Μπρούνο δεν ήταν καλά, το έβλεπα και το διαπίστωνα κι εγώ. Έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες και από εμένα να τον βοηθήσω. Κάποιες φορές ήθελε να βοηθηθεί και κάποιες όχι. Ήταν δύσκολα. Επηρέασε πολλά. Πιστεύω ότι όλοι οι αθλητές πρέπει να προετοιμάζονται για το τέλος της καριέρας τους. Είναι μεγάλο το σοκ. Του έλεγα ότι πρέπει να το δει διαφορετικά ή να βρει κάτι άλλο να απασχοληθεί. Ποτέ δεν το δέχονται».

«Ζει μόνιμα στην Ιταλία, έρχεται κάποιες μέρες τον μήνα για να την δει. Είναι δύσκολο ως προς την προσμονή το να τον δει. Έχουνσυχνά επαφή καθημερινά και μέσα από face time και έχει συνηθίσει πια», κατάληξε για τη σχέση του παιδιού της με τον πατέρα του.





