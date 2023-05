Αθλητικά

Champions League: οι “ανοιχτοί λογαριασμοί” Ρέαλ - Σίτι και το ιταλικό ντέρμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα βλέμματα στρέφονται στην μάχη για το ποια ιταλική ομάδα θα αγωνιστεί στον φετινό τελικό, ενώ για “βασίλισσα” και “πολίτες” η πρόκριση θα κριθεί σε μία εβδομάδα.

«Ανοιχτούς λογαριασμούς» για τη ρεβάνς του Έτιχαντ (17/05) άφησαν Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι μετά το 1-1 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό του Champions League.

Το ευθύβολο βολέ του Κέβιν Ντε Μπρόινε στο 67ο λεπτό, ο οποίος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά βρίσκει δίχτυα σε ματς ημιτελικής φάσης, ήταν αυτό που διαμόρφωσε το τελικό σκορ στον πρώτο «πρόωρο τελικό» της διοργάνωσης.

Οι «μερένγκες» είχαν προηγηθεί στο 36΄ με το φοβερό σουτ του Βινίσιους, το έβδομο γκολ του οποίου στο τουρνουά δεν αρκούσε για να δώσει ένα σημαντικό προβάδισμα στην Ρεάλ του Κάρλο Αντσελότι.

Τρία 24ωρα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας, η ομάδα της Μαδρίτης στην 10η παρουσία της σε ημιτελικό τις τελευταίες 12 σεζόν, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη και καλείται, πλέον, να υπερασπιστεί το «στέμμα» της στο λιμάνι της Αγγλίας.

Το έχει ξανακάνει πολλές φορές στο παρελθόν να παίρνει αποτελέσματα μακριά από το «Μπερναμπέου» και θα επιδιώξει να το κάνει και μέσα στο «Έτιχαντ», προκειμένου να βρεθεί στον τελικό και να διεκδικήσει το 15ο τρόπαιο Champions League στην Ιστορία της (πολυνίκης).

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μπορεί να «σίγησε» στην ισπανική πρωτεύουσα και να μη... βρήκε το 13ο του γκολ στην εφετινή διοργάνωση, αλλά ακόμη κι έτσι ο Ντε Μπρόινε «έβγαλε τα κάστανα από την φωτιά» και με το υπέροχο τέρμα που πέτυχε έδωσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη ρεβάνς.

Η ομάδα των περισσότερων τροπαίων αγωνίστηκε απέναντι σε αυτή που ψάχνει το πρώτο της «στέμμα» στον θεσμό...

Εν των μεταξύ, το ενδιαφέρον όλων στρέφεται στο αποψινό ιταλικό ντέρμπι, Μίλαν – Ίντερ και στο κατά πόσον θα φανεί από το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα ποια από τις δύο ομάδες θα περάσει στον τελικό

Ημιτελική φάση Champions League:

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία): 1-1 (36΄ Βινίσιους - 67΄ Ντε Μπρόινε)

Μίλαν (Ιταλία)-Ίντερ (Ιταλία): 10/05

Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν την ερχόμενη εβδομάδα, στις 16/05 στο Μιλάνο, το Ίντερ-Μίλαν και στις 17/05 στο «Έτιχαντ», το Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης

Ο τελικός είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 10 Ιουνίου, στο «Ataturk Olympic Stadium» της Κωνσταντινούπολης

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” – Έλενα Ασημακοπούλου: Ο χωρισμός με τον Μπρούνο Τσιρίλο και η επιστροφή στην τηλεόραση

Eurovision: Οι πρώτες δέκα χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Σε σοκ οι γονείς του - Συγγενείς απειλούν να λιντσάρουν τον πατέρα