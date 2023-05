“The 2Night Show” - Στάθης Σχίζας: η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και το παιδί στα 21 του

Life

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα έδωσε ο Στάθης Σχίζας στο «The 2Night Show» της Τρίτης.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν στο «The 2Night Show» της Τρίτης ο Στάθης Σχίζας, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις.

Ο πρώην παίκτης του «Survivor All Star» είπε πως δεν μετάνιωσε για την απόφασή του να φύγει, αλλά θα πήγαινε ξανά, αν γύρναγε πίσω ο χρόνος.

«Είμαι άνθρωπος που όταν αποφασίζω δεν αλλάζω γνώμη. Μπορεί να κάνω δεύτερες και τρίτες σκέψεις αλλά δεν το μετάνιωσα. Θα ξαναπήγαινα γιατί το βλέπω σαν ένα σχολείο όλο αυτό. Στο πρώτο παιχνίδι, το Survivor ήταν άγνωστο και ζούσαμε την εμπειρία. Στο φετινό ήταν όλοι επαγγελματίες ριάλιτι. Ήταν τελείως έξω από εμένα αυτό. Ήθελα να ζήσω την επιβίωση, οι άνθρωποι που θα σου λείψουν. Το οικονομικό έπαιξε ρόλο σε συμπεριφορές ανθρώπων.

Εγώ έχω μάθει να μην εξαγοράζομαι και δεν εξαγοράστηκα. Δεν ήθελα να αλλοιώσω τον χαρακτήρα μου. Ο κόσμος μπορεί να του έμεινε μια πικρία αλλά χαίρεται που πέρασα ένα μήνυμα, ότι στη ζωή δεν είναι τα χρήματα το παν. Μας παρακολουθούν παιδιά και περνάμε ένα μήνυμα. Προτιμώ από την στιγμή που μας έχουν σαν πρότυπα να μην πουλιόμαστε για τα χρήματα».

Μίλησε για τη μητέρα του και για το ποια ήταν η κουβέντα της που τον «αποζημίωσε».

«Η μητέρα μου είναι ένας μαζεμένος άνθρωπος, η παραδοσιακή μαμά. Λέει τις αλήθειες με γλυκό τρόπο. Μερικές φορές νευριάζω βέβαια. Όταν πήγα στο παιχνίδι, χάρηκε πολύ. Χάρηκε και που νίκησα. Την δεύτερη φορά ήταν αντίθετη στο να πάω. Όταν γύρισα μου είπε “Είσαι γιος μου”. Εγώ εκεί πληρώθηκα. Ο λόγος που έφυγα ήταν ένα σύμπλεγμα πραγμάτων. Τώρα που μπήκα ήταν επαγγελματικό, όποιος φάει τον άλλον. Ξέραμε ότι θα ήταν απάνθρωπο γιατί τα χρήματα ήταν πολλά. Υπήρχαν πολλά χτυπήματα κάτω από τη ζώνη γιατί όλα γίνονταν εκτός κάμερας. Ήθελαν με όποιον τρόπο να παρατήσεις το παιχνίδι, να φανείς κακός. Να στοχοποιήσουν πρώτα δυνατούς παίκτες και μετά μεταξύ τους και όποιος μείνει» και αναφερόμενος στο παιχνίδι είπε:

«Στρατηγική υπήρχε από το πρώτο δευτερόλεπτο. Το πώς θα μιλάνε, τι θα πουν, πώς θα το πουν. Στα πλαίσια του παιχνιδιού δικαιολογείται η στρατηγική αρκεί να μην τον προσβάλλεις τον άλλον. Να μην πιάνεις τους ανθρώπους έξω από το παιχνίδι. Έχουν ακουστεί εκεί μέσα για παιδιά, συντρόφους, οικογένεια. Ήταν πολύ έξω από τα νερά μου. Έχει ακουστεί στο παιχνίδι να λένε “δεν ντρέπεσαι να λένε κοίτα τι πατέρα έχει”. Αν έχεις μέσα σου σεβασμό, τιμή και αξιοπρέπεια φεύγεις!».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε για το παιδί του, το οποίο απέκτησε σε ηλικία μόλις 21 ετών. «Έγινα μπαμπάς 21 χρονών. Άλλαξε όλη η φιλοσοφία μου, μεγαλώνεις σε μια νύχτα. Έχεις το συναίσθημα της προστασίας, να βάλεις σε μια ροή τη ζωή σου. Οι φίλοι μου ήθελαν να πηγαίνουν διακοπές, βόλτες, ενώ εγώ ήθελα να είμαι κοντά στο παιδί μου. Έχασα τη νεανική φάση, αλλά πιο πολλά κέρδισα παρά έχασα».

Όσο για τον χωρισμό του με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, σημείωσε ότι, «έχουμε ένα εκατομμύριο προβλήματα σαν χώρα κι η επικαιρότητα είναι τρομακτική στο τι συμβαίνει και ασχολούνται με το εάν χώρισε ο Σχίζας με την Παναγιώταρου. Εντάξει, ένα ζευγάρι είμαστε και εμείς απλά έτυχε να μας γνωρίζει ο κόσμος λίγο παραπάνω. Δεν έγινε και κάτι. Ένα ζευγάρι ακούστηκε ότι χώρισε. Γιατί το κάνουμε τόσο θέμα; Δεν έχω να πω κάτι. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και αυτές θέλω να τις κρατήσω για εμένα και την Αλεξάνδρα. Δεν θα ήθελα να μπω… Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει πολλή αγάπη και σεβασμός και μέχρι εκεί. Η δημοσιότητα έχει καλά και κακά. Μέσα από τη δημοσιότητα μπορείς να περάσεις μηνύματα και στα κακά είναι ότι θα σχολιαστεί ό,τι και εάν πεις. Είμαι αληθινός και δεν σκέφτομαι, ό,τι αισθάνομαι το λέω και αυτό το έχω πληρώσει κιόλας».





Λίγες ώρες πριν απο την εμφάνιση του Στάθη Σχίζα στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είχε μιλήσει για εκείνον και την σχέση τους, αλλά και το ενδεχόμενο να υπάρξει επανασύνδεση τους, στην εκπομπή 'Το Πρωινό" του ΑΝΤ1:

