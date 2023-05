Οικονομία

“The 2Night Show” - Ιόλη Χιωτίνη: Το μεταπτυχιακό, το interior design και οι δημοπρασίες (βίντεο)

Τι αποκάλυψε η Ιόλη Χιωτίνη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην παρέα του οποίου βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Η επιτυχημένη interior designer, που συμπληρώνει την παρέα των αγοραστών του «Cash or Trash» βρέθηκε καλεσμένη στο «The 2Night Show» .

Την απολαμβάνουμε μέσα από το παιχνίδι δημοπρασιών και αποκάλυψε πώς έχει αγοράσει πολλά αντικείμενα, τα οποία τα κρατά στην αποθήκη της και τα αξιοποιεί αναλόγως την έμπνευσή της. «Η ψυχολογία χώρου είναι η προσέγγιση στο interior design. Θέλω να ξέρω ποιον έχω απέναντί μου. Γίνονται όλα πολύ προσωπικά. Στα παιδικά δωμάτια είναι αλλιώς ο χώρος δημιουργίας και άλλος ο χώρος διαβάσματος» είπε χαρακτηριστικά.

Το μεταπτυχιακό μου έχει να κάνει με την ψυχολογία χώρου, δηλαδή τον χώρο που ζούμε πώς επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Υπάρχει πολλή έρευνα, μας ενδιαφέρει ο σκοπός. Δηλαδή πόσες ώρες είναι στο χώρο, θέλουν διάλειμμα; Υπάρχει έρευνα για τον φωτισμό. Σε έναν εργασιακό χώρο προτιμούν το ψυχρό φως. Κάπως έτσι είναι και ο καναπές».





Σχετικά με την απόφαση της να συμμετέχει στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι η ίδια απάντησε πως «μου αρέσει πολύ ο τζόγος, να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν. Ο ανταγωνισμός! Μου άρεσαν ανέκαθεν τα αντικείμενα και κυρίως για έμπνευση. Ό,τι παίρνω είναι για εμένα. Ξέρω να βλέπω τι είναι αυτό που έχει για εμένα μια αξία.

Ήρθε μια καπελοθήκη και για να με εμπνεύσει το σκέφτηκα σαν κάδο σκουπιδιών. Τα αντικείμενα που παίρνω δεν τα πουλάω αλλά τα βάζω στην αποθήκη μου ή σε κάποιο πρότζεκτ μου» είπε η ίδια μεταξύ άλλων.

