Πάτρα: Πήγαν για έξωση και βρήκαν εκατοντάδες σφαίρες

Δικαστική επιμελήτρια και αστυνομικοί που πήγαν για έξωση, βρέθηκαν μπροστά σε ένα απίστευτο σκηνικό.

Μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκαν οι αστυνομικοί που πήγαν να κάνουν έξωση σε ένοικο διαμερίσματος στην Πάτρα.

Δικαστική επιμελήτρια, συνοδεία αστυνομικών, μετέβη στο διαμέρισμα της γυναίκας, η οποία χρωστούσε πολλά ενοίκια και ο ιδιοκτήτης του της έκανε έξωση.

Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, δεν βρήκαν την ίδια, αλλά σε ένα από τα δωμάτια εντόπισαν περίπου 600 σφαίρες.

Στο σημείο κλήθηκε δύναμη της Αστυνομίας, για τη συλλογή των σφαιρών και καταγραφή του χώρου, ενώ η ενοικιάστρια του διαμερίσματος αναζητείται.

Πηγή: tempo24.news

