Πολιτική

Εκλογές: Ζάγκα - Τεντολούρη για την ακρίβεια και τα καύσιμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν οι δύο υποψήφιες στις εθνικές εκλογές για τα ζητήματα που “καίνε” την κοινωνία και την αγορά.

Τα ζητήματα της καθημερινότητας και τα προβλήματα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που απαιτούν λύσεις, αλλά και τα ενδεχόμενα και τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού κυριαρχούν στις κοινωνικές συζητήσεις και στις προεκλογικές περιοδείες και επαφές των υποψηφίων ανά την Ελλάδα, ενώ μειώνεται διαρκώς η άμμος στην κλεψύδρα μέχρι τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Με ένταση ξιφουλκούν και διασταυρώνουν τις απόψεις τους και οι καλεσμένοι στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1, στις ενημερωτικές εκλογές και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, όπου τίθενται επί τάπητος τα διλήμματα των εκλογών και το διακύβευμα για την “επόμενη ημέρα”.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, το πρωί της Τετάρτης και λίγες ώρες πριν από το debate των πολιτικών αρχηγών, διασταύρωσαν τα ξίφη τους, για τις τιμές στα καύσιμα και την ανάγκη για ελέγχων στην αγορά, αλλά και για την πίεση στις οικογένειες από την ακρίβεια, οι:

Μαρία Ζάγκα, υποψήφια βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία

υποψήφια βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία Αγγελική Τεντολούρη, υποψήφια βουλευτής Καρδίτσας με τον ΣΥΡΙΖΑ

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

ΣΥΡΙΖΑ: Να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης ποιους καλύπτει και γιατί δεν μειώνει τους φόρους

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, για όσα υποστήριξε η Μαρία Ζάγκα στην τηλεοπτική παρέμβαση της στον ΑΝΤ!, αναφέρει «Η άρνηση του κ. Μητσοτάκη να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα έχει κάνει έξαλλους μέχρι και τους υποψήφιους βουλευτές του κόμματός του. Η κ. Μαρία Ζάγκα, υποψήφια στον Νότιο Τομέα Αθηνών με τη ΝΔ και πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, εξαπέλυσε σήμερα κεραυνούς κατά του κ. Μητσοτάκη μιλώντας για «επίσημο παρακράτος» στα καύσιμα που κερδίζει από τους υψηλούς έμμεσους φόρους. Κάλεσε μάλιστα τον κ. Μητσοτάκη να την βγάλει από τα ψηφοδέλτια, αν δεν την πιστεύει. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει να κρύβεται και οφείλει να απαντήσει. Ποιο είναι το «παρακράτος» στα καύσιμα που κερδίζει από την πολιτική του, όπως καταγγέλλει η υποψήφιά του; Γιατί το ανέχεται επιμένοντας να μην μειώνει τους έμμεσους φόρους; Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έχει δεσμευτεί. Την πρώτη ημέρα της προοδευτικής κυβέρνησης με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θα μειωθεί ο ΕΦΚ στα καύσιμα στα κατώτερα επιτρεπτά επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και θα μηδενιστεί σε βασικά είδη ανάγκης. Στις 21 Μαΐου λέμε «Ως εδώ» στο παρακράτος. Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για μείωση τιμών και ανάσα στην κοινωνία».

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Σε σοκ οι γονείς του - Συγγενείς απειλούν να λιντσάρουν τον πατέρα

Ημιμαραθώνιος Κρήτης: O Κυριάκος, ο Αλέξης και το... νέο σποτ (βίντεο)

Eurovision: Οι πρώτες δέκα χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό