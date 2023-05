Πολιτική

Φοιτητικές εκλογές: Στις κάλπες την Τετάρτη οι φοιτητές

Σήμερα, Τετάρτη, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια της χώρας.

Σήμερα, Τετάρτη, διεξάγονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας.

Οι κάλπες στήνονται για να αναδειχθούν τα μέλη των Συμβουλίων των Φοιτητικών Συλλόγων.

Προκειμένου οι φοιτητές να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, κατά τη σημερινή ημέρα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.

