Κοινωνία

Κακοποίηση ζώων: Ποινή φυλάκισης σε ιδιοκτήτη σκύλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταπέλτης ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τον ιδιοκτήτη των σκύλων, για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

Ποινή φυλάκισης 2 ετών με 3ετή αναστολή επέβαλε χθες το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου σε έναν ημεδαπό, κάτοικο της Ιαλυσού, που κρίθηκε ένοχος κακοποίησης ζώου συντροφιάς κατ’ εξακολούθηση.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε συγκεκριμένα ένοχος για το ό,τι στις Καλυθιές κατά την διάρκεια του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 παραμελούσε εκ προθέσεως τις υποχρεώσεις του ως ιδιοκτήτης τεσσάρων σκυλιών που διατηρούσε σε ένα παράπηγμα σε μισθωμένο αγρό αδιαφορώντας παντελώς για την επιβίωση τους.

Τα τέσσερα σκυλιά βρέθηκαν δεμένα με πολύ κοντή αλυσίδα σε πασσάλους μέσα σε ακαθαρσίες και σκελετωμένα, ενώ μετά από κτηνιατρική εξέταση τους διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν συμπτώματα ασιτίας ατονίας και χρόνιας αβιταμίνωσης έφεραν τεράστιο παρασιτικό φορτίο αποτελούμενο από κρότωνες και ψύλλους έπασχαν από εμφανή αναιμία και ηπατοσπληνομεγαλία και το ένα εξ’αυτών (καφέ θηλυκό σκυλί) έφερε τσιμπούρια.

Μάλιστα συνέπεια της επιδεικτικής παραμέλησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα των υποχρεώσεων του κατηγορουμένου ως ιδιοκτήτη των ανωτέρω τεσσάρων σκυλιών ήταν να επέλθει στις 23 Ιουνίου 2016 ο θάνατος ενός εκ των τεσσάρων σκυλιών.

Πηγή: dimokratiki.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Πληθωρισμός: “Βουτιά” στο 3%, αλλά εξακολουθεί να “καλπάζει” στα τρόφιμα

Μανώλης Καντάρης: Συγκλονίζει η κόρη του άνδρα που δολοφονήθηκε σαν σήμερα για μια κάμερα

Ημιμαραθώνιος Κρήτης: O Κυριάκος, ο Αλέξης και το... νέο σποτ (βίντεο)