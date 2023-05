Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Πυροβολισμοί στα γραφεία του Ερντογάν - Επίθεση κατά Κιλιτσντάρογλου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οξύνεται το κλίμα στην Τουρκία λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές της 14ης Μαΐου.

Ένοπλη επίθεση κατά γραφείων του στο Γκαζιαντέπ, καταγγέλλει το ΑΚΡ.

Στη διάρκεια καβγά ο δημοτικός σύμβουλος του CHP Ερσίν Ατάρ φέρεται να πυροβόλησε με πιστόλι, με αποτέλεσμα δύο άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Gaziantep'te AK Parti'nin secim stand?na CHP'li bir grup taraf?ndan silahl? sald?r? gerceklestirildi.



Secim cal?smalar? s?ras?nda c?kan kavgada CHP Sehitkamil Belediyesi Meclis Uyesi Ersin Atar, tabancayla bir el ates etti.



Kavgada yaralanan iki kisi hastaneye kald?r?ld?. — Yeni Safak (@yenisafak) May 9, 2023

Την ίδια ώρα, η κόντρα μεταξύ των δύο επιτελείων και των υποστηρικτών τους φουντώνει, με επιθέσεις εκατέρωθεν.

Επίθεση με πέτρες κατά προεκλογικού λεωφορείου του Κιλιτσντάρογλου

Επίθεση με πέτρες κατά προεκλογικού λεωφορείου του Κιλιτσντάρογλου έγινε από ένα 15χρονο παιδί. Όπως έγινε γνωστό, ο Κιλιτσντάρογλου δεν έκανε καμιά καταγγελία και το παιδί αφέθηκε ελεύθερο.

Το περιστατικό αυτό συνέβη αφού μια ομάδα υπερεθνικιστών πέταξε πέτρες στο προεκλογικό λεωφορείο του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης του CHP και αντιπροέδρου, Εκρεμ Ιμάμογλου στις 7 Μαΐου.

Σοϊλού: Οι ΗΠΑ θέλουν να ελέγξουν τις εκλογές στην Τουρκία

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση κατά των ΗΠΑ μιλώντας σε εκπομπή στην κρατική τηλεόραση TRT. Έκανε λόγο για παρέμβαση στις εκλογές μέσω της αντιπολίτευσης.

«Τι θέλουν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη; Λένε ότι η Τουρκία δεν πρέπει να αναμειχθεί εδώ. Για γεωπολιτικούς λόγους, λένε ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να υποστηρίξουμε τον κ. Κεμάλ. Όλα είναι πολύ ξεκάθαρα. Δεν υπάρχουν εκλογές που να μην θέλει να τις ελέγξει ο Αμερικανός πρέσβης», είπε, προσθέτοντας ότι αυτά τα εξώφυλλα του δυτικού τύπου υπήρχαν και την εποχή του Μεντερές και τον Ατατούρκ.

«Λένε ότι οι γεωπολιτικές προτιμήσεις της Τουρκίας σήμερα δεν ταιριάζουν με τα συμφέροντά μας».

Την ίδια ώρα, εκτίμησε ότι τα προεκλογικά επεισόδια είναι λιγότερα τώρα σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές (2018).

«Υπήρξαν συνολικά 205 περιστατικά σε αυτή την περίοδο. Υπάρχει μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική περίοδο. Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα. Θέλουν να ανατρέψουν τους εκλογικούς κανόνες μέσω της πολιτικής ανυπακοής. Λένε ψέματα στο λαό. Η Κωνσταντινούπολη δεν είναι ένα μέρος για να χάσουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Τα παράτησε κι έφυγε. Ο πιο αποτυχημένος δήμαρχος της Τουρκίας. Τί έκανε στην Κωνσταντινούπολη; Ο Εκρέμ Ιμάμογλου είναι αυτός που έκανε προβοκάτσια στο Ερζερούμ».

Saros Research: 6 μονάδες μπροστά ο Κιλιτσντάρογλου από τον Ερντογάν

Δημοσκόπηση της εταιρείας Saros, προσκείμενη στο κυβερνών κόμμα ΑΚΡ, στις 3-7 Μαΐου, δείχνει ότι ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου περνά τον Ερντογάν κατά 6 μονάδες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Κιλιτσντάρογλου έχει πιθανότητες να κερδίσει ακόμη και στον πρώτο γύρο. Ωστόσο, είναι πιθανό οι εκλογές να περάσουν στον δεύτερο γύρο με οριακό αποτέλεσμα.

Μετά τη διανομή των αναποφάσιστων και όσων απάντησαν «δεν θα ψηφίσω», τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: 44,48%

Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου: 49,96%

Μουχαρέμ Ιντζέ: 3,23%

Σινάν Ογάν: 2,33%





Ειδήσεις σήμερα:

Champions League: οι “ανοιχτοί λογαριασμοί” Ρέαλ - Σίτι και το ιταλικό ντέρμπι

Eurovision: Οι πρώτες δέκα χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Σε σοκ οι γονείς του - Συγγενείς απειλούν να λιντσάρουν τον πατέρα