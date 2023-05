Υγεία - Περιβάλλον

Κριστίνα Απλεγκέιτ: Οι αποφάσεις μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας

Αλλαγές στην επαγγελματική και προσωπική ζωή της ηθοποιού φέρνει η διάγνωση για σκλήρυνση κατά πλάκας. Οι δηλώσεις της.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Vanity Fair η Aμερικανίδα ηθοποιός Κριστίνα 'Απλγκεϊτ(Christina Applegate) μίλησε για τις δυσκολίες που συνάντησε στα γυρίσματα μετά τη διάγνωσή της με πολλαπλή σκλήρυνση και την απόφαση που πήρε.

Σημειωτέον το 2021 η διάσημη ηθοποιός είχε μοιραστεί δημόσια την κατάσταση μέσω tweet και ενώ βρισκόταν σε γυρίσματα για την τελευταία σεζόν της σειράς του Netflix «Dead to Me», όπως αναφέρει το Variety.

Οπως δήλωσε «πιθανότατα δεν θα δουλέψω ξανά μπροστά στην κάμερα. Δεν μπορώ να φανταστώ να πηγαίνω στο πλατό αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για μια προοδευτική ασθένεια. Δεν ξέρω αν θα χειροτερέψω».

Χαρακτήρισε τα γυρίσματα της σειράς «εξαντλητικά για εκείνη».

«Η [3η]σεζόν γράφτηκε πριν γίνουν όλα αυτά. Κανείς μας δεν ήξερε ότι θα ήμουν άρρωστη, θα έπαιρνα 40 κιλά από τη φαρμακευτική αγωγή και θα ήμουν σε ακινησία».

Στη σειρά η διάσημη ηθοποιός υποδύεται μία μεσίτρια(Jen Harding) που ο κόσμος της ανατρέπεται από τον άδικο θάνατο του συζύγου της. Σε μια ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης συναντά την Judy Hale, που υποδύεται η Λίντα Καρντελίνι(Linda Cardellini).

«Είμαι τόσο χαρούμενη που συνάντησα κάποια που είναι μακράν η καλύτερη ηθοποιός με την οποία έχω συνεργαστεί ποτέ αν όχι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει», δήλωσε η 'Απλγκεϊτ.

«Μου λείπει η εμπειρία της, αλλά ταυτόχρονα επειδή ήταν τόσο δύσκολος ο τελευταίος χρόνος, είμαι ανακουφισμένη που δεν χρειάζεται πλέον να πιέζομαι τόσο πολύ για να βγάλω τη μέρα μου».

Πάντως η σταρ σκοπεύει να συνεχίσει να εργάζεται εκτός κάμερας «δανείζοντας» την φωνή της σε παραγωγές. «Πρέπει να στηρίξω την οικογένειά μου και να κρατήσω το μυαλό μου σε εγρήγορση», είπε.

