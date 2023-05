Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: Τα θέματα της Τετάρτης (βίντεο)

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Πώς μπορούμε να απαλλαχτούμε από το επίμονο χαλάζιο και το ενοχλητικό κριθαράκι; Σχετίζονται με περιόδους στρες, κακής διατροφής ή έλλειψης ύπνου; Ο Χειρουργός Οφθαλμίατρος Αναστάσιος Κανελλόπουλος, μας ενημερώνει τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις δύο πιο συχνές παθήσεις των ματιών.

Πόσο συχνά πρέπει να τρώμε ψάρια; Ο Κωνσταντίνος Ξένος επισημαίνει την αξία που έχουν τα ψάρια στην καθημερινή μας διατροφή, καθώς επίσης και γιατί δεν πρέπει να υποτιμούμε τα κατεψυγμένα.

Ποια σημεία του σώματός μας φανερώνουν την ηλικία μας; Ο πλαστικός χειρουργός Θεόδωρος Βουκίδης, μετρά επτά σημεία και μας τα αποκαλύπτει.

Πώς θα καταλάβουμε ότι έχουμε ωτίτιδα; Ο χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων, Ελευθέριος Μαργαρίτης, δίνει χρήσιμες συμβουλές για να αποφεύγουμε τις ωτίτιδες.

Οι ψείρες πετάνε από κεφάλι σε κεφάλι; Μπορούν να μεταδοθούν από κατοικίδια; Ισχύει ότι αν βάφουμε τα μαλλιά μας δεν κολλάμε; O Δερματολόγος Γιώργος Πάττας, απαντά σε όλα όσα ακούγονται αναφορικά με το παρασιτικό ζωύφιο της κεφαλής και του σώματος.

