Άρτα - Θάνατος βρέφους: Τι είναι το "Σύνδρομο του Ξεχασμένου Μωρού"

Τι απαντούν οι επιστήμονες στην ερώτηση: «Μα πώς γίνεται να ξεχάσεις το παιδί σου;»



Η τραγωδία στην Αρτα με τον 37χρονο πατέρα που ξέχασε το 5,5 μηνών παιδί του μέσα στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να πεθάνει, έχει σοκάρει όλη την Ελλάδα. Το άτυχο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του κλεισμένο μέσα στο αυτοκίνητο για τουλάχιστον 5 ώρες, καθώς έμεινε χωρίς οξυγόνο και ήταν εκτεθειμένο στον ήλιο. Το να ευθύνεσαι για τον θάνατο του παιδιού σου είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γονιού.Η τραγωδία στην Άρτα φαίνεται ότι είναι μία ακόμα περίπτωση του «Συνδρόμου του Ξεχασμένου Μωρού», που στις ΗΠΑ έχουν γραφτεί βιβλία για αυτό.

Η επιστήμη όμως έχει εξήγηση υποστηρίζοντας ότι δεν έχει να κάνει με το αν ο γονιός είναι καλός ή κακός αλλά με τη στιγμιαία απώλεια μνήμης, ο γονιός οδηγός χάνει την επίγνωση της παρουσίας του παιδιού του στο αυτοκίνητο. Τα δύο συστήματα μνήμης που παλεύουν στον εγκέφαλο Ο David Diamond, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα, δήλωσε στο ABC News ότι επιστημονικές μελέτες του εγκεφάλου αποδεικνύουν ότι το «σύνδρομο ξεχασμένου μωρού» υπάρχει στην πραγματικότητα.

Αυτός που μπορεί να ξεχάσει το παιδί στο αυτοκίνητο συνήθως είναι ο γονέας που δεν μεταφέρει στην καθημερινότητα το μωρό- πχ από και προς τον παιδικό σταθμό. Τότε - όταν ο γονέας έχει μια αλλαγή στη ρουτίνα του αλλά το μυαλό του πχ είναι απασχολημένο με τα «καθημερινά» εργασιακά του θέματα- μπορεί να ξεχάσει τελείως ότι στο πίσω κάθισμα υπάρχει το μωρό του.

«Το σύστημα συνήθειας του εγκεφάλου μας, που μας επιτρέπει να κάνουμε πράγματα μηχανικά- χωρίς να το σκεφτόμαστε. Το να κάνεις μια εργασία χωρίς σκέψη ονομάζεται «κινητική μνήμη». Όταν πρέπει ο εγκέφαλος να αλλάξει τη ρουτίνα του, τότε διαφορετικά συστήματα του εγκεφάλου ανταγωνίζονται μεταξύ τους». Ο Diamond εξήγησε ότι όταν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ του «συστήματος μνήμης από συνήθεια» του εγκεφάλου και του «συστήματος της μακροπρόθεσμης μνήμης», δηλαδή να θυμηθείς να κάνεις κάτι - στην προκειμένη περίπτωση να πας κάπου το μωρό.

Όταν υπερισχύσει το σύστημα μνήμης συνήθειας (κινητική μνήμη), εκεί ο γονιός ξεχνάει τελείως το παιδί στο πίσω κάθισμα (ειδικά αν πρόκειται για ένα ήσυχο βρέφος ή μωρό που κοιμάται) και τότε τότε μπορεί να εμφανιστεί το σύνδρομο του ξεχασμένου μωρού.

Υπό συνθήκες στέρησης ύπνου ή άγχους, ο Diamond είπε ότι οι γονείς μπορούν να αθετήσουν επαναλαμβανόμενες ενέργειες. Για παράδειγμα, μια διαδρομή ρουτίνας από το σπίτι στη δουλειά, αντί από το σπίτι στον παιδικό σταθμό, εκτελείται αυτόματα. Ο γονέας κατεβαίνει, κλειδώνει το αυτοκίνητο και πάει στη δουλειά του μηχανικά, έχοντας ξεχάσει εντελώς ότι έχει το μωρό του στο πίσω κάθισμα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τελικά δεν υπάρχει σταθερό προφίλ του γονέα που ξεχνά το παιδί του στο αυτοκίνητο. Γονείς κάθε φυλής, φύλου, εισοδήματος, μορφωτικού επίπεδου και ιδιοσυγκρασίας μπορούν την κακιά την ώρα να κάνουν το μοιραίο λάθος.

πηγή: ABC News

