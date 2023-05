Κόσμος

“Εδώ Τουρκία”: Οι σημαντικές στιγμές των τελευταίων ετών και η πρόβλεψη για τις εκλογές (βίντεο)

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου, λίγες ώρες; πριν ανοιξουν οι κάλπες στην Τουρκία, κάνουν μια μικρή αναδρομή, δίνουν τα τελευταία νέα και αναφέρουν την εκτίμηση τους για το τελικο αποτέλεσμα.

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, συνεχίζεται με την ανάλυση των τελευταίων προεκλογικών δεδομένων στην Τουρκία, ακριβώς λίγες ώρες πριν να στηθούν οι κάλπες και να δοθεί η μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Όπως περιγράφουν οι ίδιοι,,στο σημερινό βίντεο «Σας ενημερώνουμε για τον οδηγό για τις τουρκικές εκλογές 48 σελίδων που ετοιμάσαμε για τις τουρκικές εκλογές και από που μπορείτε να τον προμηθευτείτε...Μαζί με αυτές τις ιστορικές εκλογές θυμηθήκαμε όλες τις ιστορικές στιγμές που ζήσαμε στην Τουρκία...Αλλά για πρώτη φορά κάνουμε και την πρόβλεψή μας για το αποτέλεσμα των εκλογών της 14ης Μαΐου».

Παρακολουθήστε όλη την σειρά των εκπομπών «Εδώ Τουρκία» με την Άννα Ανδρέου και τον Δημήτρη Τριανταφύλλου, πατώντας ΕΔΩ

