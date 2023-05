Κοινωνία

Αθήνα - Εμπορία ανθρώπων: Συλλήψεις σε τέσσερις οίκους ανοχής

Έλεγχοι σε τέσσερις οίκους ανοχής σε Αθήνα και Καλλιθέα έγιναν την Τρίτη στο πλαίσιο παγκόσμιας δράσης.

Δέκα γυναίκες συνελήφθησαν, χθες, Τρίτη 9 Μαΐου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενες για παράβαση της νομοθεσίας περί εκδιδομένων προσώπων και παραβίασης σφραγίδων που έθεσε η Αρχή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας δράσης 3.3. (OPERATION CHAIN), της προτεραιότητας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων του EMPACT, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε τέσσερις οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα, για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Στους συγκεκριμένους οίκους ανοχής εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι κατηγορούμενες.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομιας

«Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες χθες (9-5-2023), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, -10- γυναίκες για παράβαση της Νομοθεσίας περί εκδιδομένων προσώπων και περί παραβίασης σφραγίδων που έθεσε η Αρχή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας δράσης 3.3. (OPERATION CHAIN), της προτεραιότητας για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του EMPACT, απογευματινές ώρες της 09-05-2023, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε τέσσερεις -4- οίκους ανοχής στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και της Καλλιθέας, για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, στους οποίους εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι κατηγορούμενες.

Οι συλληφθείσες με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών».

