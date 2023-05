Οικονομία

Πληθωρισμός: “Βουτιά” στο 3%, αλλά εξακολουθεί να “καλπάζει” στα τρόφιμα

Στο 3% μειώθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σε ετήσια βάση από 4,6% τον Μάρτιο, αλλά στα τρόφιμα εξακολουθεί να κινείται σε διψήφια ποσοστά.

Βασικός παράγοντας για την εξέλιξη αυτή, όπως και τους προηγούμενους μήνες, ήταν η μείωση των τιμών ενέργειας. Οι τιμές των τροφίμων επιβραδύνθηκαν αλλά συνέχισαν να αυξάνονται με υψηλούς ρυθμούς, ενώ σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν και σε μία σειρά άλλων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ειδικότερα, μεγάλη μείωση σημειώθηκε σε όλες τις τιμές ενέργειας, με την τιμή του ρεύματος να κάνει βουτιά 29,9% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022, την τιμή του φυσικού αερίου να υποχωρεί 25,1% και του πετρελαίου θέρμανσης 20,7%. Σημαντική πτώση 7,4% καταγράφηκε και στις τιμές των καυσίμων - λιπαντικών.

Στα είδη διατροφής και τα μη αλκοολούχα ποτά οι τιμές αυξήθηκαν 11,1%, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να σημειώνονται στα γαλακτοκομικά - αυγά (19,1%), το ψωμί-δημητριακά (13,8%), το κρέας (12%), τον καφέ-κακάο-τσάι (12,1%) και τα έλαια - λίπη (16,2%).

