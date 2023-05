Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Τετάρτης και η Σελήνη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Ευτυχώς σε λίγες ημέρες ο Ερμής παύει να είναι ανάδρομος», είπε η Λίτσα Πατέρα, την Τετάρτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος, «συμφωνίες που γίνονται τώρα και δεν τελειώνουν, σε λίγες ημέρες θα έχουν πραγματοποιηθεί, άρα προσπαθήστε να το εκμεταλλευθείτε αυτό και για τα οικονομικά»

Η Λίτσα Πατέρα είπε ακόμη ότι «η Σελήνη είναι στον Αιγόκερω. Κάνει ωραία όψη μέχρι το μεσημέρι, που δείχει ότι κάποιες αλλαγές στα επαγγελματικά ίσως είναι σημαντικές. Μετά το μεσημέρι, όμως, επειδή αλλάζει θέση η Σελήνη, αποφύγετε να έρθετε σε σύγκρουση με άτομα του περιβάλλοντος σας»

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

