Τέλος επιτηδεύματος: οι πρώτοι κλάδοι όπου μειώνεται ή μηδενίζεται

Επιδοτούνται με ποσό μέχρι και 5.000 ευρώ οι κύκλοι εργασιών καλλιτεχνών και χειροτεχνών.

Σε κοινό τους δελτίο Τύπου, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Πολιτισμού, αναφέρουν ότι «Πολιτισμός και χειροτεχνία είναι οι πρώτοι κλάδοι όπου το τέλος επιτηδεύματος μειώνεται ή μηδενίζεται», ενώ ανακοινώνεται ότι «επιδοτούνται με έως και 5.000 ευρώ οι κύκλοι εργασιών καλλιτεχνών και χειροτεχνών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Υπογράφηκαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), με τις οποίες ορίζονται: οι δικαιούχοι και η διαδικασία μείωσης ή και μηδενισμού του τέλους επιτηδεύματος για αυτοαπασχολούμενους στους κλάδους του πολιτισμού και της χειροτεχνίας, καθώς και η διαδικασία επιδότησής τους έως €5.000.

Τις ΚΥΑ υπέγραψαν ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και αρμόδιου για τη δημοσιονομική πολιτική και το Ταμείο Ανάκαμψης, Θόδωρου Σκυλακάκη και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμόδιου για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Νικόλα Γιατρομανωλάκη, που προβλέπει, συγκεκριμένα, τα εξής:

Από το φορολογικό έτος 2022, αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού και της χειροτεχνίας δικαιούνται μείωση του ετήσιου τέλους επιτηδεύματος κατά 38%, δηλαδή από €650 σε €400. Η μείωση θα γίνεται κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.

Αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο του πολιτισμού ή της χειροτεχνίας και έκλεισαν τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής ή πανδημικής κρίσης (από 1.10.2010 ως 30.6.2022) δικαιούνται μηδενισμό του τέλους επιτηδεύματος, εφόσον έχουν προχωρήσει σε επανέναρξη της δραστηριότητάς τους από 1.7.2022 ή θα προχωρήσουν σε επανέναρξη μέχρι τις 30.6.2023, με κύριο ΚΑΔ πολιτιστικό ή χειροτεχνικό.

Επιπλέον, οι πρώτοι 3.100 που θα προχωρήσουν σε επανέναρξη, δικαιούνται επιδότηση του κύκλου εργασιών τους έως 30% και με ανώτατο ύψος €5.000, μέσω ειδικού καταπιστευτικού τραπεζικού λογαριασμού.

Το έργο αποτελεί άλλο ένα κυβερνητικό μέτρο στήριξης των επαγγελματιών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Παράλληλα, η δαπάνη μείωσης του τέλους επιτηδεύματος και η δαπάνη επιδότησης για όσους επαγγελματίες έχουν, ήδη, τα βιβλία τους ανοιχτά θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική και το Ταμείο Ανάκαμψης, Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε σχετικά: «Στηρίζουμε, έμπρακτα, τους αυτοαπασχολούμενους στον πολιτισμό και στη χειροτεχνία, με πρωτοβουλίες, όπως η παρούσα, που περιλαμβάνει: από μείωση έως και μηδενισμό του τέλους επιτηδεύματος, ενώ παράλληλα προβλέπει και επιδοτήσεις για τους επαγγελματίες. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της παρέμβασης για τους συγκεκριμένους κλάδους, διαθέτουμε κονδύλια από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, καθώς και από τους πόρους που έχουμε εξασφαλίσει από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο, στην αξιοποίηση του οποίου η Ελλάδα είναι από τους πρωτοπόρους στην Ευρώπη».

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης, σημείωσε: «Η μείωση του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους καλλιτέχνες και χειροτέχνες, αλλά και τα ισχυρά κίνητρα για την επανέναρξη της δραστηριότητας εκείνων που έκλεισαν τα βιβλία τους, λόγω της κρίσης, αποτελεί μία ακόμα έμπρακτη απόδειξη στήριξης του κλάδου και των επαγγελματιών του πολιτισμού, μετά και τη νομοθέτηση του θεσμικού πλαισίου που ορίζει κανόνες για τον εργοδότη για τη διασφάλιση της υποχρεωτικά αμειβόμενης και ασφαλιζόμενης πρόβας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πολιτιστικός κλάδος είναι ο πρώτος από τον οποίο ξεκινά η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ένα μέτρο για το οποίο έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση».

