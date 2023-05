Life

“Το Πρωινό” - Αλέξης Κούγιας για τον καρκίνο: Τα επόμενα δύο χρόνια θα… (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ο ποινικολόγος για την επέμβαση στο πλαίσιο της μάχης με τον καρκίνο, την θεραπεία που πρέπει να κάνει, αλλά ποιο μήνυμα στέλνει στην Εύη Βατίδου για τους ερωτικούς συντρόφους.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τετάρτη ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος μετά από δηλώσεις για την Ρούλα Πισπιρίγκου, αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε.

«Θέλω να σας πω ότι το βασικό πρόβλημα της υγείας μου, δηλαδή ο καρκινικός όγκος που βρέθηκε κοντά στους λεμφαδένες και που χρειάστηκε να αφαιρεθούν και οι 39 λεμφαδένες, έχει εξαλειφθεί. Επειδή ο καρκίνος είναι ένα ύπουλο γεγονός, είναι μια ύπουλη ασθένεια, θα χρειαστεί επί δύο χρόνια να κάνω μια σειρά ορμονοθεραπειών. Ο καρκίνος έχει τελειώσει για μένα», είπε ο Αλέξης Κούγιας.

Ο ποινικολόγος ρωτήθηκε και για τις προσωπικές σχέσεις του και κατά πόσον θα δημοσιοποιούσε την σχέση με μια σύντροφο του, όπως προσφάτως έκανε η πρώην σύζυγος του, Εύη Βατίδου.

Απαντώντας, ο Αλέξης Κούγιας είπε «Ακούστε κάτι, αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει. Έχω κάνει μια δήλωση την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτός ο γάμος έχει τελειώσει από το 2007, έχουν περάσει 16 ολόκληρα χρόνια. Και εκείνο που μπορώ να πω μόνο και αυτό είναι και μια προτροπή, και προς την πρώην σύζυγό μου, να σκέφτεται καθημερινά ότι έχουμε δύο παιδιά τα οποία εξελίσσονται εξαιρετικά και έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη μελλοντική τους ζωή, ποιος είναι ο πατέρας τους, ποια είναι η μητέρα τους και τι κάνουν στη ζωή τους. Ούτε πριν παντρευτώ, ούτε μετά που τελείωσε ο γάμος αυτός, εγώ δεν έχω δημοσιοποιήσει οποτεδήποτε, μια προσωπική μου σχέση».

