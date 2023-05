Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης στο Tik Tok: Το πέναλτι, ο Μέσι και η “bad hair day” (βίντεο)

Ο πρωθυπουργός ανέβασε ένα ακόμη νέο βίντεο με παρασκήνιο από την προεκλογική του δραστηριότητα.

Με βίντεο στο Tik Tok «διανθίζουν» την προεκλογική τους εκστρατεία οι πολιτικοί αρχηγοί, καθώς το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχει ιδιαίτερη απήχηση στις νεότερες ηλικίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε ένα ακόμη νέο βίντεο με παρασκήνιο από την προεκλογική του δραστηριότητα.

Σε χαλαρή διάθεση ο πρωθυπουργός μοιράζεται στο συγκεκριμένο βίντεο τα πειράγματα φίλου του για ένα χαμένο πέναλτι, εκφράζει την προτίμησή του στον Μέσι και με αυτοσαρκασμό σχολιάζει φωτογραφίες του με… ατημέλητη κόμη.

