Πολιτική

Qatar Gate: Η Καϊλή θα ζητήσει να αφαιρεθεί το ηλεκτρονικό βραχιόλι επιτήρησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τον συνήγορο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, «υπάρχουν στοιχεία, που δεν είναι ακόμα γνωστά στην κοινή γνώμη που ενισχύουν την αθωότητα της».

Αίτημα για αφαίρεση του ηλεκτρονικού βραχιολιού επιτήρησης, αναμένεται να καταθέσει, η Εύα Καϊλή, εκ των βασικών κατηγορουμένων για το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το λεγόμενο Qatargate.

Η κίνηση αυτή από την πλευρά της Εύας Καϊλή είναι σε άμεση συνάρτηση με το γεγονός ότι χθες η βελγική δικαιοσύνη αποφάσισε να αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους και χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ο Βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα και ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο σύντροφος της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Ελληνίδα πολιτικός έχει θέσει στις άμεσες προτεραιότητές της να επανέλθει στα καθήκοντά της στο ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα ο δικηγόρος της δηλώνει πως υπάρχουν στοιχεία που δεν έχουν γίνει γνωστά και ενισχύουν την αθωότητά της.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο δικηγόρος της κυρίας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρει:

Η κυρία Εύα Καϊλή προτίθεται το επόμενο χρονικό διάστημα να ζητήσει την αφαίρεση του ηλεκτρονικού μπρασελέ επιτήρησης. Επίσης στις άμεσες προτεραιότητες της είναι να επανέλθει στα καθήκοντά της στο ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχουν στοιχεία, που δεν είναι ακόμα γνωστά στην κοινή γνώμη που ενισχύουν την αθωότητα της.

Ειδήσεις σήμερα:

Πληθωρισμός: “Βουτιά” στο 3%, αλλά εξακολουθεί να “καλπάζει” στα τρόφιμα

Θεσσαλονίκη: Γυναίκες εξέδιδαν γυναίκα σε παράνομο οίκο ανοχής

Μελίνα Παρασκάκη: Αποζημίωση στους γονείς της 4χρονης