Παναθηναϊκός: ο Ιωαννίδης στα “πράσινα” μέχρι το 2027

Το τριφύλλι "έδεσε" για ακόμη 4 χρόνια τον Φώτη Ιωαννίδη, σχεδόν τριπλασιάζοντας τις αποδοχές του.

Ο Φώτης Ιωαννίδης, εκ των πρωταγωνιστων του Παναθηναϊκού στην εφετινή, πρωταθληματική πορεία του στη Super League (μολονότι αυτή όπως φαίνεται δεν θα συνοδευτεί με τον τίτλο), «δένει» πλέον το μέλλον του με το «τριφύλλι» για τα επόμενα 4 χρόνια.

Όπως είχε καταγραφεί ρεπορταζιακά από το ΑΠΕ-ΜΠΕ από τον περασμένο Φεβρουάριο, η απόφαση της διοίκησης του Παναθηναϊκού για επέκταση της συνεργασίας της με τον 23χρονο επιθετικό ήταν ειλημμένη εδώ και πολύ καιρό και πλέον έγινε πράξη, με τον Ιωαννίδη να πηγαίνει στα γραφεία της ΠΑΕ το μεσημέρι της Τετάρτης (10/5), προκειμένου να υπογράψει νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Το προηγούμενο συμβόλαιό του με τους «πράσινους» (το οποίο υπέγραψε τον Ιούλιο του 2020) έληγε σε ένα χρόνο, όμως οι «πράσινοι» αποφάσισαν να κινηθούν πολύ νωρίτερα, προκειμένου να τον επιβραβεύσουν για την εξέλιξή του και την ανοδική πορεία του τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, με ένα νέο πολυετές συμβόλαιο που θα περιλαμβάνει κι αντίστοιχα σχεδόν τριπλασιασμό των αποδοχών του.

Η ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας των δύο πλευρών, αναμένεται μέσα στην ημέρα.

