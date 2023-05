Πολιτισμός

Πέθανε η Ρίτα Λι

Μεταξύ των θαυμαστών της Ρίτα Λι σε όλο τον κόσμο είναι και ο βασιλιάς Κάρολος Γ' και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Η Ρίτα Λι, θρυλική Βραζιλιάνα μουσικός, συνθέτρια και ιδρύτρια του πρωτοποριακού συγκροτήματος Os Mutantes, πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Η αποκαλούμενη «βασίλισσα της ροκ» της Βραζιλίας διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα το 2021.

Η πρωτοπόρος καλλιτέχνης και σύμβολο του φεμινισμού, που πούλησε περισσότερους από 55 εκατομμύρια δίσκους κατά τη διάρκεια καριέρας έξι δεκαετιών, παρουσίασε ύφεση πέρυσι.

Όπως έγινε γνωστό πέθανε στο σπίτι της στο Σάο Πάολο το βράδυ της Δευτέρας.

«Αυτή τη στιγμή της βαθιάς θλίψης, η οικογένεια ευχαριστεί όλους για τη στοργή και την αγάπη τους» ανέφερε μήνυμα στον λογαριασμό της Λι στο Instagram, με το οποίο κλήθηκαν οι θαυμαστές της σε αγρυπνία στο Parque Ibirapuera της πόλης, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της Λατινικής Αμερικής.

«Ο κόσμος έχασε έναν από τους πιο μοναδικούς και απίστευτους ανθρώπους που υπήρξαν ποτέ», έγραψε ο γιος της Ζουάο Λι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τι έντονη και θεαματική ζωή είχε! Θαυμάστηκε και αγαπήθηκε από τόσους πολλούς ανθρώπους» πρόσθεσε.

Μεταξύ των πολλών θαυμαστών της Ρίτα Λι σε όλο τον κόσμο είναι και ο βασιλιάς Κάρολος Γ' και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, γνωστότερος ως Λούλα, ο οποίος με tweet εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά της.

Στο μήνυμά του ανέφερε ότι «η Ρίτα Λι βοήθησε στη μεταμόρφωση της βραζιλιάνικης μουσικής με τη δημιουργικότητά της και την τόλμη της» και ότι «αντιμετώπισε τον σεξισμό τόσο στη ζωή όσο και στη μουσική και ενέπνευσε γενιές γυναικών στον κόσμο της ροκ και των τεχνών»

