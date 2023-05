Πολιτική

Εκλογές: Δημοσκόπηση ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η διαφορά των δυο μεγαλύτερων κομμάτων. Υπάρχουν περιθώρια σχηματισμού κυβέρνησης. Ποια κόμματα ανεβάζουν τα ποσοστά τους, λίγο πριν από τις εκλογές.



Απόψε, Τετάρτη 10 Μαΐου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί η μεγάλη μηνιαία δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1.

Ποια είναι η διαφορά των δυο μεγαλύτερων κομμάτων;

Υπάρχουν περιθώρια σχηματισμού κυβέρνησης από την κάλπη της 21ης Μαΐου;

Ποια κόμματα ανεβάζουν τα ποσοστά τους, λίγο πριν από τις εκλογές;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα - Θάνατος βρέφους: τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου

Θεσσαλονίκη: Γυναίκες εξέδιδαν γυναίκα σε παράνομο οίκο ανοχής

Μελίνα Παρασκάκη: Αποζημίωση στους γονείς της 4χρονης