ΣΔΟΕ - Ποτά “μπόμπες”: Χιλιάδες μπουκάλια εντοπίστηκαν σε Καλλιθέα και Ασπρόπυργο (εικόνες)

Μεγάλη επιτυχία του ΣΔΟΕ στο λαθρεμπόριο που θα προκαλούσαν ζημιά χιλιάδων ευρώ. Δύο συλλήψεις.

Μια σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), καθώς και στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, σημειώθηκε από ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ.

Ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που χορήγησε το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ), συνεργεία ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής κατάφεραν να εντοπίσουν στις 5 Μαΐου, στις περιοχές του Ασπροπύργου και της Καλλιθέας, παράνομο εργαστήριο παρασκευής και εμφιάλωσης αλκοολούχων ποτών, καθώς και δύο άλλους χώρους αποθήκευσης παράνομων-νοθευμένων αλκοολούχων ποτών και πλαστών υλικών εμφιάλωσης και συσκευασίας αλκοολούχων ποτών (πώματα, μεμβράνες αυτοκόλλητες ετικέτες).

Στα σημεία ελέγχου κατασχέθηκαν 1.360 φιάλες αλκοολούχων ποτών και πλαστικών δοχείων pet, 1.030 πλαστές αυτοκόλλητες ετικέτες, 2.000 πώματα που έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων αλκοολούχων ποτών, 1.000 χαρτοκιβώτια συσκευασίας, μεγάλο πλήθος κενών φιαλών επώνυμων αλκοολούχων ποτών οι οποίες θα γεμίζονταν εκ νέου με το παράνομο- νοθευμένο αλκοολούχο ποτό, μηχανήματα εμφιάλωσης, πλήρωσης φιαλών, αντλίες με αντίστοιχα φίλτρα καθαρισμού ύδατος και εργαλεία θερμοκόλλησης ετικετών. Το σύνολο των κατασχεθεισών ποσοτήτων αλκοολούχων ποτών στερούνταν φορολογικών και τελωνειακών παραστατικών.

Έγινε λήψη δειγμάτων, ώστε αυτά να εξεταστούν εργαστηριακά από τη Χημική Υπηρεσία και να διαπιστωθεί τυχόν επικινδυνότητα για τη δημόσια υγεία, ενώ οι κατασχεθείσες ποσότητες αλκοολούχων ποτών μεταφέρθηκαν σε αποθηκευτικούς χώρους προς φύλαξη και ενημερώθηκε το αρμόδιο Τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών.

Η ζημία των δικαιούχων σημάτων (παραγωγών αλκοολούχων ποτών) και το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ημεδαπά άτομα, ηλικίας 44 και 43 ετών αντίστοιχα, εις βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για πλαστογραφία, παράβαση του τελωνειακού κώδικα, παράβαση του νόμου περί σημάτων και αθεμίτου ανταγωνισμού, καθώς και του Αγορανομικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι, το παράνομο εμπόριο, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και το λαθρεμπόριο αλκοολούχων ποτών, αποτελεί μια από τις μεγάλες μάστιγες της σύγχρονης εποχής, καθώς συνιστά ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που πλήττει σοβαρά τις νόμιμες επιχειρήσεις, την απασχόληση και την οικονομία, ενώ δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των καταναλωτών. Για τον συγκεκριμένο λόγο, το ΣΔΟΕ συνεχίζει σε αμείωτους ρυθμούς τη μάχη κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς και λοιπές διωκτικές αρχές για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων και τη μείωση του κινδύνου που ενέχουν τα προϊόντα παράνομης διακίνησης για τη δημόσια υγεία και την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, αλλά και των οικονομικών συμφερόντων της χώρας μας και κατ' επέκταση της ΕΕ, προλαμβάνοντας την απάτη σε όλες τις μορφές της.

