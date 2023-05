Οικονομία

Μύκονος: Απορρίφθηκαν οι προσφυγές κατά της κατεδάφισης αυθαιρέτων στην Ψαρρού

Έρχονται κατεδαφίσεις και «λουκέτο» γνωστο beach bar στην Ψαρρού.



Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέτασε την Πέμπτη 4/5/2023 δύο ενδικοφανείς προσφυγές, που είχαν ασκηθεί κατά πρωτοκόλλου κατεδάφισης του προϊσταμένου της γενικής διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές στην περιοχή «Ψαρρού» του Δήμου Μυκόνου και κατά Πορίσματος- Έκθεσης αυτοψίας Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές στην περιοχή Πάνορμος της νήσου Μυκόνου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι αποφάσεις του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, οι οποίες αφορούν σε απόρριψη και μερική απόρριψη των ενδικοφανών προσφυγών, αντιστοίχως, γνωστοποιήθηκαν την Τρίτη 9/5/2023 στους προσφεύγοντες.

Κατά το μέρος της απόρριψης αυτών οι αυθαίρετες κατασκευές είναι κατεδαφιστέες και εφαρμόζονται οι κυρώσεις των άρθρων 271 και 271Α του ν. 5037/2023, ήτοι η επιβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, ποινικές κυρώσεις και αναστολή των αδειών λειτουργίας.

Με επιστολή του προς τον Δήμο Μυκόνου, την εισαγγελία, την Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τα Υπουργεία Εσωτερικών και Τουρισμού, το ΥΠΕΝ κοινοποιεί τις απορριπτικές αποφάσεις και ζητά την άμεση κινητοποίησή τους κατά τη δέσμια αρμοδιότητα που έχουν για όλες τις νόμιμες ενέργειες, π.χ. αναστολή των αδειών λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, κατεδάφιση παράνομων κατασκευών κ.ο.κ.

