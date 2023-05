Πολιτική

Εκλογές - Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, οι πολιτικοί αρχηγοί και οι αναποφάσιστοι

Η παράσταση νίκης και η αδιευκρίνιστη ψήφος. Που... κινούνται οι ψηφοφόροι του Ηλία Κασιδιάρη. Ποια είναι η συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης.



Την Τετάρτη 10 Μαΐου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, παρουσιάστηκε η μεγάλη μηνιαία δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1.

Ανάμεσα στα ερωτήματα ήταν μεταξύ άλλων το αν υπάρχουν περιθώρια σχηματισμού κυβέρνησης από την κάλπη της 21ης Μαΐου, ενώ παρουσιάστηκε η διαφορά μεταξύ των δυο μεγαλύτερων κομμάτων, καθώς και τα ποσοστά που συγκεντρώνουν όλα τα κόμματα, λίγο πριν τις εκλογές.

Στο ερώτημα για συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης το 24,6% απάντησε θετικά και το 21,5% μάλλον θετικά, ενώ το 37,7% την αποτιμά αρνητικά και το 15,8% μάλλον αρνητικά.

Στο ερώτημα "ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο" το 36,9% απάντησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 24,9% τον Αλέξη Τσίπρα, το 5,6% τον Δημήτρη Κουστούμπα, το 5,4% τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 3,6% τον Γιάνη Βαρουφάκη και το 3% τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Στο ερώτημα τι πρέπει να κάνει ο ελληνικός λαός στις εκλογές το 37,2% απάντησε ότι πρέπει να δοθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη μια δεύτερη θητεία, ενώ το 28,7% είπε ότι θα πρέπει να δώσει δεύτερη ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα να κυβερνήσει. Το 29,5% απάντησε ότι ο λαός πρέπει να ενισχύσει άλλο κόμμα ανεξαρτήτως νικητή.

Στην παράσταση νίκης, η ΝΔ για το ενδεχόμενο νίκης με διαφορά άνω των 6 μονάδων συγκεντρώνει 21%, ενώ το ενώ το ενδεχόμενο νίκης με διαφορά μικρότερη των 6 μονάδων συγκεντρώνει 44,2%. Την ίδια ώρα, για τον ΣΥΡΙΖΑ, το ενδεχόμενο νίκης με μεγάλη διαφορά συγκεντρώνει 6%, ενώ το ενδεχόμενο νίκης με μικρότερη διαφορά λαμβάνει 16,5%.

Σχετικά με την πρόθεση ψήφου η διαφορά μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, διαμορφώνεται στις 6 μονάδες με το "γαλάζιο" κόμμα να είναι πρώτο με ποσοστό 32,4%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 26,3%, ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 9%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6%, το ΜέΡΑ25 με 3,3% και η Ελληνική Λύση με 3,2%, ενώ οι αναποφάσιστοι είναι στο 10,5%.

Ακόμα στην δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 παρουσιάστηκε και η πρόθεση ψήφου με βάση την γενιά.

Οι ψηφοφόροι του Ηλία Κασιδιάρη, το κόμμα του οποίου δεν κατεβαίνει στην εκλογές μετά το "μπλόκο" του Άρειου Πάγου, στην πρόθεση ψήφου το 20,5% λέει ότι θα ψηφίσει ΕΑΝ, το 14,6% Ελληνική Λύση, το 13,3% την Εθνική Δημιουργία, το 9,5% Νίκη, το 4,5% Νέα Δημοκρατία, το 4,5% ΣΥΡΙΖΑ, το 3% Πλεύση Ελευθερίας, το 2% ΠΑΣΟΚ και το 8,2% Άλλο Κόμμα.

Σχετικά με την αδιευκρίνιστη ψήφο και την αυτοποθέτηση το 36,6% απάντησε «χωρίς ταύτιση», ενώ το 27,2% τοποθετεί τον εαυτό του στο κέντρο. Το 14,1 στην κεντροαριστερά, το 10% στην κεντροδεξιά, το 7,1 στην αριστερά και το 5% στην δεξιά.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 9 Μαΐου και πήραν μέρος 1286 άτομα, σε πανελλαδική κάλυψη.

