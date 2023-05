Πολιτική

Εκλογές 2023 - Debate: Οι ενδυματολογικές επιλογές των πολιτικών αρχηγών

Οι θέσεις των πολιτικών αρχηγών και των δημοσιογράφων. Το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου στις γυναίκες δημοσιογράφους.

Του Γιώργου Γρηγοριάδη

Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν είχαν σήμερα καμία δραστηριότητα, ενόψει του debate, που ξεκινά απόψε στις 21.00 το βράδυ και θα έχει διάρκεια τρείς ώρες.

Από τις 20:00 μέχρι τις 20:15 οι αρχηγοί θα βρίσκονται στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ώστε να ξεκινήσει η τηλεμαχία που θα θυμίζει… πρόβα εκλογών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ντυμένος με μπλε σκούρο κοστούμι και γραβάτα θα συνοδεύεται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό επικρατείας, τον διευθυντή του γραφείου Τύπου και τη διευθύντρια επικοινωνίας του.

Ίδια ενδυματολογική επιλογή και για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς γραβάτα όμως, ούτε ποσέ που θα πλαισιώνεται από την εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, το διευθυντή του γραφείου του και τον επικεφαλής του γραφείου Τύπου.

Την ασφάλεια και σοβαρότητα του σκούρου κοστουμιού επέλεξε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με λευκό πουκάμισο και γραβάτα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής θα έχει στο πλευρό του τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, τη διευθύντρια επικοινωνίας και το γραμματέα του τομέα ευρωπαϊκών υποθέσεων.

Με σκούρο κοστούμι και γραβάτα θα εμφανιστεί και ο Δημήτρης Κουτσούμπας που θα συνοδεύεται από τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου του ΚΚΕ, τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας και μία υποψήφια βουλευτή επικρατείας, μπλε σκούρο κοστούμι με γραβάτα θα φορά και ο Κυριάκος Βελόπουλος που θα τον συνοδεύουν τρία μέλη του γραφείου Τύπου, ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας και δύο υποψήφιοι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης.

Χωρίς γραβάτα αλλά σκούρο κοστούμι και πουκάμισο επέλεξε ο Γιάνης Βαρουφάκης σύμφωνα με τους συνεργάτες του που θα έχει μαζί του τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΜΕΡΑ25 και 3 μέλη της ομάδας επικοινωνίας.

Εξονυχιστικοί έλεγχοι και τελευταίες πρόβες

Τα μέτρα ασφαλείας από νωρίς είναι αυξημένα στην ΕΡΤ, εξονυχιστικοί έλεγχοι γίνονται σε όσους έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους. Οι τεχνικοί κάνουν τους τελευταίους ελέγχους σε φώτα, ήχο και εικόνα, 26 τηλεοπτικές κάμερες θα καλύψουν το debate, από την προσέλευση των πολιτικών αρχηγών, έχει επιστρατευθεί και drone για να δίνει εικόνα από ψηλά. Λίγο πριν τις 21:00 όλοι θα πάρουν τις θέσεις τους μέσα στο στούντιο με βάση την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων.

Οι θέσεις των πολιτικών αρχηγών και των δημοσιογράφων

Πρώτος ο πρόεδρος της ΝΔ και στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και τέλος ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25. Απέναντί τους θα καθίσουν με αλφαβητική σειρά οι έξι δημοσιογράφοι των αντίστοιχων τηλεοπτικών καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας. Η Μάρα Ζαχαρέα, Σία Κοσιώνη, Γιώργος Παπαδάκης, Αντώνης Σρόϊτερ, Παναγιώτης Στάθης και η Ράνια Τζίμα. Ο Γιώργος Κουβαράς από την ΕΡΤ θα συντονίζει την τηλεμαχία, θα φροντίζει για την πιστή τήρηση των κανόνων που έχουν συμφωνηθεί.

Οι έξι θεματικές ενότητες και η διαδικασία στην τηλεμαχία

Σε 6 θεματικές ενότητες που έχουν ήδη συμφωνηθεί από τη διακομματική επιτροπή θα κληθούν να απαντήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί, θεματικές ενότητες που αφορούν σε

Οικονομία, Ανάπτυξη, Απασχόληση Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα Κράτος, Θεσμοί, Διαφάνεια Υγεία, Παιδεία και Κοινωνικό Κράτος Περιβάλλον και Ενέργεια και τέλος Τη Νέα Γενιά.

Η εκφώνηση της ερώτησης από το δημοσιογράφο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα, η απάντηση του κάθε πολιτικού το 1,5 λεπτό με δυνατότητα επέκτασης 15 έως 45 δευτερόλεπτα, σε κάθε περίπτωση απώτατο όριο θα είναι τα τρία λεπτά.

Το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου στις γυναίκες δημοσιογράφους

Η πρόεδρος του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με sms που έστειλε στις γυναίκες δημοσιογράφους της τηλεμαχίας ζήτησε να συμμετάσχει στο πάνελ «με τα αγόρια», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, κάτι όμως που δεν προβλέπεται καθώς το κόμμα της βρίσκεται εκτός βουλής.

