Εκλογές - Κωνσταντοπούλου στον ΑΝΤ1 για την “Πλεύση Ελευθερίας” και τον αποκλεισμό από το debate

Τι είπε η πρόεδρος του κόμματος "Πλεύση Ελευθερίας" Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον ΑΝΤ1 για τον αποκλεισμό της από το debate των πολιτικών αρχηγών.

Λίγες ώρες πριν το ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών, ενόψει των εκλογών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, βρέθηκε καλεσμένη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η πρώην Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του κόμματος "Πλεύση Ελευθερίας" είχε ζητήσει επίσημα τη συμμετοχή της στην τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών, κάτι το οποίο, δεν συνέβη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολίασε αρχικά την άνοδο της "Πλεύσης Ελευθερίας" σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, τονίζοντας ότι “Το γεγονός ότι υπάρχει ένα μπλόκο από τα μέσα ενημέρωσης, οδήγησε τον κόσμο να μην γνωρίζει ότι υπάρχει το κόμμα" και συνέχισε λέγοντας ότι, "όλο αυτό το διάστημα κάνω τα πάντα για να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει η Πλεύση Ελευθερίας".

Όπως τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Πλεύση Ελευθερίας, υπάρχουν πολλά αξιόλογα στελέχη και ανέφερε μερικές από τις γυναίκες που συμπληρώνουν το ψηφοδέλτιο του κόμματος, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν και πολλοί άνδρες με αξιόλογη πορεία.

Σχετικά με τον αποκλεισμό της "Πλεύσης Ελευθερίας" από την τηλεμαχία των πολιτκών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τόνίζει ότι όχι μόνο αποκλείεται η μόνη γυναίκα πρόεδρος κόμματος, αλλά και το κόμμα με την μεγαλύτερη δύναμη ανάμεσα στα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα.

Ακόμη τόνισε πως έχει στείλει επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της στο ντιμπέιτ και τα αρμόδια όργανα αλλά και οι συμμετέχοντες αρχηγοί, αγνοούν το αίτημα αυτό.

Επιπλέον, τόνισε μεταξύ άλλων πως αν η "Πλεύση Ελευθερίας" μπει στην Βουλή, θα υπερασπίζεται το δίκαιο τόσο των πολιτών όσο και για τα εθνικά ζητήματα. "Θα δώσουμε μία εντελώς διαφορετική διάσταση στην κοινοβουλευτική δράση" επεσήμανε χαρακτηριστικά.

