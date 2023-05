Πολιτική

Εκλογές - Debate: Ο Γιώργος Παπαδάκης για την τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών (βίντεο)

Ο Γιώργος Παπαδάκης που θα εκπροσωπήσει τον ΑΝΤ1 στο debate των πολιτικών αρχηγών απόψε στην ΕΡΤ, ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως είπε είναι «πανέτοιμος» για το debate, ωστόσο καυτηρίασε την διαδικασία με την οποία θα διεξαχθεί το debate, κάνοντας λόγο για παράλληλους μονολόγους.

Σχετικά με την διαδικασία ο Γιώργος Παπαδάκης είπε ότι ο κάθε δημοσιογράφος, σε κάθε θεματική ενότητα, θα ρωτά διαφορετικό αρχηγό. Δεν θα ρωτήσουν όλοι τον ίδιο αρχηγό, είπε.

«Θα προσπαθήσω να κάνω και follow up και θα προσπαθήσω στα 30 δευτερόλεπτα, να διατυπώσω ένα ερώτημα που να δίνει και το στίγμα το δημοσιογραφικό και την αγωνία της κοινωνίας να πάρει μια απάντηση», ανέφερε ακόμα ο Γιώργος Παπαδάκης.

Με χιούμορ είπε ότι έχει «λαδώσει» τον Γιώργο Κουβαρά να του δώσει λίγο παραπάνω χρόνο, ωστόσο σημείωσε ότι έχει προσαρμόσει την ερώτηση έτσι ώστε να τον αντιπροσωπεύει.

