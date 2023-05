Πολιτική

Debate: οι αφίξεις αρχηγών και δημοσιογράφων (εικόνες)

Οι πολιτικοί αρχηγοί και οι δημοσιογράφοι προσέρχονται στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για το ντιμπέιτ ενόψει των εκλογών.



Οι πολιτικοί αρχηγοί και οι δημοσιογράφοι προσέρχονται στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για το ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου.

Μέχρι στιγμής έχουν φτάσει οι δημοσιογράφοι και με τη σειρά οι πολιτικοί αρχηγοί Κυριάκος Βελόπουλος, Γιάνης Βαρουφάκης, Δημήτρης Κουτσούμπας, Κυριάκος Μητσοτάκης Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας.

Ο Κυριάκος Μητοτάκης είπε χαμογελώντας μπροστά στις κάμερες «πολλά μικρόφωνα» και ευχήθηκε να έχουν μια ουσιαστική συζήτηση παρά το αυστηρό πλαίσιο του ντιμπέιτ.

«Εύχομαι να έχουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση και κυρίως να μιλήσουμε για το μέλλον της πατρίδας μας, για το πως θα ενισχύσουμε τα εισοδήματα, πως θα αυξήσουμε μισθούς, πως θα μειώσουμε την ανεργία, πως θα αποκτήσουμε ένα καλύτερο σύστημα Υγείας, πως θα θωρακίσουμε την πατρίδα απέναντι στις μεγάλες εξωτερικές απειλές και θέλω να πιστεύω ότι οι πολίτες θα πάρουν τις απαντήσεις που περιμένουν από μία τέτοια συζήτηση, παρά το αυστηρό πλαίσιο που δυστυχώς διέπει πάντα τέτοιου είδους οργανωμένες συζητήσεις», δήλωσε. Ερωτηθείς για το αν θα υπάρχει ελεύθερη ερώτηση, απάντησε: «Εγώ προσωπικά δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Τα υπόλοιπα μετά τις εκλογές».

«Ο διάλογος είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας, είναι πολύ αυστηροί οι όροι που αποφάσισε η διακομματική Επιτροπή. Ελπίζω έστω και έτσι, με τις παράλληλες τοποθετήσεις ο λαός να διαμορφώσει άποψη», είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την άφιξη του στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου αφίχθη τελευταίος από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και τους δημοσιογράφους που θα πάρουν μέρος στο debate.

«Ο ελληνικός λαός αποφασίζει στις 21 Μαΐου για τις αναγκαίες αλλαγές που χρειάζεται η πατρίδα μας. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα μεγάλων αλλαγών που δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης. Η χώρα χρειάζεται ισχυρό κοινωνικό κράτος και βιώσιμη ανάπτυξη των πολλών και καλών θέσεων εργασίας. Εμείς θέλουμε ανάπτυξη με εξωστρέφεια και όχι η χώρα να γίνει ένα τεράστιο ξενοδοχείο ή real estate που δεν οδηγεί πουθενά», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, λίγο πριν μπει στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για το debate.

Σε ερώτηση εάν θα παίξει επίθεση ή άμυνα στην τηλεμαχία είπε, μεταξύ άλλων, «Οπότε χρειάζεται κάνουμε πίεση, οπότε χρειάζεται κάνουμε άμυνα. Επίθεση είναι αναγκαία όταν δεχόμαστε επιθέσεις όπως αυτές του τελευταίου διαστήματος. Δεν μάμου αρέσει να αντιπαρατίθεμαι χωρίς λόγο, αλλά να υπάρχει μια συγκεκριμένη προβοκατόρικη αντίληψη την μια ότι θα συνεργαστούμε με τον κ. Βαρουφγάκη ή ότι δεν θέλουμε τον φράχτη στον έΒρο που εμείς τον ξεκινήσαμε…», και εν συνεχεία επιτέθηκε σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για την ευρωπαϊκή προοπτική και την προσπάθεια σωτηρίας της χώρας από την οικονομική κρίση του 2020, καταλήγοντας με την φράση «Μαθήματα ευρωπαϊκής πορείας στο ΠΑΣΟΚ από τους λαϊκιστές με γραβάτες, δεν θα πάρουμε».

«Πολλές κάμερες πολλά κανάλια, τι γίνεται; Μια συζήτηση θα κάνουμε», είπε αρχικά ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ερωτώμενος για τη γραβάτα που φορούσε, απάντησε: «Τώρα που είναι βράδυ, να είμαστε λόγο σουλουπωμένοι».

«Δυστυχώς η σημερινή τηλεμαχία, με ευθύνη των άλλων κομμάτων, έγινε τηλεπαράλληλος διάλογος. Από την αρχή είπαμε να κάνουν ελεύθερα οι δημοσιογράφοι τις ερωτήσεις τους, για να βγάλει τα συμπεράσματά του ο ελληνικός λαός. Οι άλλοι, από φόβο μάλλον και ήθελαν ελεγχόμενη τηλεπαράλληλη διαδικασία. Να δούμε αν ο ελληνικός λαός καταλάβει ποιοι είναι πραγματικά ικανοί να κυβερνήσουν και ποιοι είναι ικανοί να κάνουν τηλεπαράλληλους μονολόγους» είπε μπροστά στις κάμερες πριν εισέλθει στο Ραδιομέγαρο ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης έφτασε στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, για το debate.

Στις δηλώσεις του ο κ, Βαρουφάκης εμφανίστηκε αρκετά αιχμηρός: «Ελπίζω να αναδειχθούν σοβαρά ζητήματα, η συνέχεια επι της οθόνης. Το πλαίσιο του debate είναι απαράδακτο, πρέπει να κινηθούμε μέσα σε αυτό και να κάνουμεό,τι μπορούμε για να πληροφορήσουμε τον κόσμο για τις θέσεις των κομμάτων μας», τόνισε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25.

Ο Γιώργος Παπαδάκης που θα εκπροσωπήσει τον ΑΝΤ1 στο debate των πολιτικών αρχηγών απόψε στην ΕΡΤ, μιλώντας στον ΑΝΤ1 δήλωσε ότι είναι «πανέτοιμος» για το debate, ωστόσο καυτηρίασε την διαδικασία με την οποία θα διεξαχθεί το debate, κάνοντας λόγο για παράλληλους μονολόγους.

Η Μάρα Ζαχαρέα, εκπρόσωπος του STAR στο debate, στις δηλώσεις της προσερχόμενη ανέφερε: «Καμία αμφιβολία ότι η διακομματική βάζει πολύ συγκεκριμένους όρους και είμαστε υποχρεωμένοι να τους τηρήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά». Είπε ακόμα ότι ένα τηλεοπτικό debate πριν τις εκλογές σε κάθε περίπτωση δημιουργεί πολιτική ατμόσφαιρα και πολιτικό κλίμα». Καταλήγοντας ότι οι δημοσιογράφοι “θα ρωτήσουμε τα πάντα αλλά εξαρτάται από τους πολιτικούς αρχηγούς αν θα θέλουν να ανοίξουν τα χαρτιά τους και σε ποιο σημείο».

«Μπαίνουμε μέρα και θα βγούμε νύχτα. Είναι μεγάλη διαδικασία, ελπίζω και ωφέλιμη. Κάνοντας λίγο την προετοιμασία κατάλαβα ότι είναι στενός ο κορσές που μας έχουν φορέσει. Ελπίζω την επόμενη φορά να καταφέρουμε να ανοίξουμε λίγο αυτό το πλαίσιο», είπε κατά την άφιξη της η Ράνια Τζίμα, εκπρόσωπος του Mega στην τηλεμαχία.

Ο εκπρόσωπος του Alpha στην τηλεμαχία, Αντώνης Σρόιτερ, δήλωσε «οι δημοσιογράφοι δεν είναι πρωταγωνιστές σήμερα. Σήμερα είμαστε εδώ για να ακούσουμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Οι δημοσιογράφοι είναι για να κάνουν την δουλειά τους και τίποτα παραπάνω. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει μια ωραία κουβέντα, ας ελπίσουμε ότι θα μάθουμε κάτι παραπάνω, ας ελπίσουμε ότι θα ακούσουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις και έστω και έτσι, με αυτήν την πολύ αυστηρή διαδικασία την προκαθορισμένη από τα κόμματα ας κάνουμε όλοι το καλύτερο να μάθουμε πράγματα. Είναι πολύ κοντά οι εκλογές, είναι χρήσιμο».

Η εκπρόσωπος του ΣΚΑΙ στην τηλεμαχία, Σία Κοσιώνη, δήλωσε κατά την άφιξή της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ: «Ένα debate έχει πάντα ενδιαφέρον, όσο αποστειρωμένο και αν είναι. Η δική μου η δουλειά είμαι να ασκήσω τα δημοσιογραφικά μου καθήκοντα όσο καλύτερα μπορώ μέσα στο πλαίσιο το οποίο είναι προκαθορισμένο και ελπίζω να εκπέμψω την αγωνία των πολιτών μέσα από τις ερωτήσεις μου. Σήμερα οι δημοσιογράφοι που εκπροσωπούμε τους τηλεοπτικούς μας σταθμούς είμαστε η φωνή των πολιτών. Ελπίζω να τους ικανοποιήσουμε έστω και μέσα σε αυτά τα στενά πλαίσια».

Ο εκπρόσωπος του Open στην τηλεμαχία, Παναγιώτης Στάθης, δήλωσε, μεταξύ άλλων, «το πρώτο που θέλω να πω είναι ας κερδίσει ο καλύτερος, για να αστειευτώ λίγο. Ότι γίνεται debate μετά από 8 χρόνια είναι κάτι που δεν είναι αμελητέο ούτε πρέπει να μεμψιμοιρούμε για τους όρους με την έννοια ότι καλό είναι που γίνεται debate. Προσωπικά δεν περιμένω πολλά πράγματα, είναι πολύ σφιχτό το πλαίσιο, είναι σφιχτός κορσές, αλλά και πάλι, σε αυτήν την διαδικασία και μόνο που θα υποβληθούν ερωτήσεις και οι πολιτικοί αρχηγοί θα είναι εκεί να δίνουν απαντήσεις, κάτι σημαντικό είναι».

