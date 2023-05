Πολιτική

Εκλογές - Debate: LIVE η τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πολιτικοί αρχηγοί απαντούν σε κρίσιμα ερωτήματα ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου.



Σε εξέλιξη είναι το debate των πολιτικών αρχηγών στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου.

Κυριάκος Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Κουτσούμπας, Κυριάκος Βελόπουλος και Γιάνης Βαρουφάκης διασταυρώνουν τα "ξίφη" τους σε κρίσιμα ερωτήματα και θέματα της καθημερινότητας των πολιτών.

Την τηλεμαχία συντονίζει ο Γιώργος Κουβαράς και ερωτήσεις θέτουν οι δημοσιογράφοι από έξι τηλεοπτικούς σταθμούς: Γιώργος Παπαδάκης, Παναγιώτης Στάθης, Ράνια Τζίμα, Μάρα Ζαχαρέα, Αντώνης Σρόιτερ και Σία Κοσιώνη.