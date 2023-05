Υγεία - Περιβάλλον

Άρτα - Θάνατος βρέφους: Κατέρρευσε ο πατέρας και μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική

Σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο 37χρονος που ξέχασε το παιδί του στο αυτοκίνητο και πέθανε. Σε ειδικό θάλαμο και η μητέρα του άτυχου βρέφους.

Συνεχίζεται το οικογενειακό δράμα που συγκλόνισε το Πανελλήνιο μετά τον άδικο χαμό του 5,5 μηνών βρέφος που το ξέχασε ο πατέρας του για ώρες στο αυτοκίνητο και πέθανε.

Ο 37χρονος είναι από την πρώτη στιγμή σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και κρατείται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Άρτας κατέρρευσε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στην ψυχιατρική του νοκομείου

Σε ειδικό θάλαμο βρίσκεται και η μητέρα του 5,5 μηνών βρέφους, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της και ψυχολόγους.

Πνευμονικό οίδημα η αιτία θανάτου του 5,5 μηνών βρέφους από την Άρτα

Η συσσώρευση υγρών στον πνεύμονα που προκάλεσαν πνευμονικό οίδημα αναφέρεται ως αιτία θανάτου στην ιατροδικαστική έκθεση για το 5,5 μηνών βρέφος από την Άρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το βρέφος υπέστη αίσθημα ασφυξίας εφίδρωση, συριγμό στους πνεύμονες, δύσπνοια, βήχα, δυσκολία αναπνοής, υποξία, με αποτέλεσμα να υποστεί πνευμονικό οίδημα που οδήγησε σε καρδιακή ανακοπή λόγω υποξυγοναιμίας ταχυκαρδία και κυάνωση.

Η πρώτη δήλωση του πατέρα

Το βράδυ της Τρίτης (9/5) ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στον 37χρονο πατέρα του μωρού ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος και σε καταστολή στο νοσοκομείο της Άρτας, ενώ σε καταστολή βρίσκεται και η 27χρονη μητέρα του άτυχου βρέφους. Νωρίτερα το μεσημέρι ο 37χρονος μεταφέρθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Ο συνήγορος του, Δημήτρης Λαμπράκης , σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους είπε ότι το μήνυμα που στέλνει ο εντολέας του, είναι "να μη ζήσει κανένας άνθρωπος αυτή την κατάσταση".

Μάλιστα ανέφερε ότι τόσο ο πατέρας όσο και η 27χρονη μητέρα επιχείρησαν να θέσουν τέλος στη ζωή τους ,μόλις συνειδητοποίησαν, ότι το μωρό τους δεν ζει.

