Debate - Μητσοτάκης για market pass: Πιθανή επέκταση μέχρι το τέλος του 2023

Τι απάντησε ο Πρωθυπουργός για τις τιμές των τροφίμων και τους μισθούς. Τι είπε για τα εξοπλιστικά προγράμματα και τις υποκλοπές.



Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ενότητα του debate «Οικονομία-Ανάπτυξη-Απασχόληση» και σε ερώτηση της Σίας Κοσιώνη (ΣΚΑΙ) για την τιμή του φυσικού αερίου, τον πληθωρισμό και την ακρίβεια ανέφερε:

«Το πρόβλημα του πληθωρισμού είναι παγκόσμιο. Πέφτει πια και στη χώρα μας, όμως στα τρόφιμα παραμένουν οι τιμές υψηλές. Μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές, αυτό υπηρετεί το καλάθι του νοικοκυριού. Έκτακτη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται με το market pass και το σημαντικότερο μόνιμες αυξήσεις. Βασική δέσμευση η αύξηση των μισθών τη δεύτερη τετραετία. Ο πληθωρισμός θα πέσει, αλλά αυτές οι αυξήσεις των μισθών θα είναι μόνιμες».

Σε επόμενη ερώτηση για τις τιμές των τροφίμων ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «οι τιμές και των τροφίμων θα βαίνουν μειούμενες γιατί και ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα μειώνεται. Το market pass είναι δοκιμασμένο εργαλείο, θα ήμουν διατεθειμένος να συζητήσω επέκτασή του και για το β ‘ εξαμηνο του έτους. Όπου δοκιμάστηκαν μειώσεις του ΦΠΑ δεν είχαμε ουσιαστικό όφελος για τον καταναλωτή».

Στην ενότητα του debate «Εξωτερική Πολιτική - 'Αμυνα» και σε ερώτηση της Μάρας Ζαχαρέα (Star) για τις αμυντικές δαπάνες και αν θα συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι ότι θα εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του ελλείμματος ανέφερε: «Με μία σειρά από εξοπλιστικά προγράμματα, καλά μελετημένα ενισχύσαμε τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς απόκλιση από δημοσιονομικούς κανόνες. Γι' αυτό πετύχαμε πρωτογενές πλεόνασμα το 2022 και θα πετύχουμε και φέτος. Χτίσαμε πανίσχυρες συμμαχίες, η ισορροπία στο Κογκρέσο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έχει γύρει υπέρ μας. Χαίρομαι που είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα θα συνεχιστούν. Τα προγράμματα αυτά δεν επιδέχονται καμίας επαναδιαπραγμάτευσης».

Σε επόμενη ερώτηση για τον νικητή των τουρκικών εκλογών ανέφερε: «Θα σεβαστούμε την κρίση του τουρκικού λαού και είμαι διατεθειμένος να συνομιλήσω με όποιον επιλέξει. Ο τουρκικός αναθεωρητισμός έτσι όπως εκφράστηκε από το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας είναι βαθιά συστημικά καταγεγραμμένος στο dna όλων των τουρκικών κομμάτων. Είμαι πάντα έτοιμος να συζητήσω για τη μία διαφορά έχουμε, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Η πολιτική της ισχυρής αποτροπής , των ισχυρών συμμαχιών πρέπει να συνεχιστεί».

Ο πρωθυπουργός στην ενότητα του debate «Κράτος-Θεσμοί-Διαφάνεια» και σε ερώτηση της Ράνιας Τζίμα (MEGA) αν σκέφτηκε ποτέ να παραιτηθεί για τις υποκλοπές ανέφερε τα εξής: «Όχι, δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ αλλά ανέλαβα με θάρρος τις ευθύνες μου και δύο πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Να υπάρξει άμεση διαλεύκανση. Χάρηκα που άκουσα τον κ. Ανδρουλάκη να λέει ότι εμπιστεύεται την ελληνική Δικαιοσύνη. Και ανέλαβα να διορθώσουμε αστοχίες ρυθμιστικού χαρακτήρα. Επαναφέραμε τις δύο δικαστικές αποφάσεις για να επιτραπεί παρακολούθηση και βάλαμε τον πρόεδρο της Βουλής για να μην επαναληφθεί μία παρακολούθηση που εξαρχής είπα ότι δεν έπρεπε να γίνει. Θέλω να ελπίζω η ΕΥΠ θα μπορεί σταθερά να παρέχει στον εκάστοτε πρωθυπουργό τις πληροφορίες που χρειάζεται».

Σε επόμενη ερώτηση γιατί παρακολουθήθηκε ο αρχηγός του στρατεύματος, ένας πολιτικός αρχηγός και ένας εν ενεργεία υπουργός απάντησε: «Οι εξηγήσεις που δόθηκαν για αυτές τις παρακολουθήσεις δεν ήταν επαρκείς. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν αποτελεί κανέναν απολύτως κίνδυνο για ασφάλεια της χώρας και δεν έπρεπε να είναι υπό καθεστώς παρακολούθησης. Αυτή η υπόθεση είναι μια σκιά για την κυβέρνηση μας, δεν έχω αμφιβολία και δεν έπρεπε να γίνει. Σύμφωνα με economist η δημοκρατία μας έχει κάνει πρόοδο παρά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ακόμα και στην υπόθεση της Μυκόνου αποδείξαμε ότι δεν δεχόμαστε άβατα παραβατικότητας».

