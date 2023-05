Πολιτική

Debate - Τσίπρας για εξοπλιστικά: Θα τιμήσουμε τις συμβάσεις – Το μεταναστευτικό δεν θα λυθεί με φράχτες

Η φύλαξη των συνόρων είναι αυτονόητη, εμείς ήμασταν κυβέρνηση και υπήρχε φράχτης δεν τον γκρεμίσαμε, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για μετεκλογικές συνεργασίες και την υπόθεση των υποκλοπών.

«Το πρόγραμμα μας είναι απόλυτα κοστολογημένο, ρεαλιστικό και κυρίως απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας. Η κοστολόγηση που έκανε η ΝΔ στην αρχή ήταν 25 δισ., μετά 45, μετά 80, μέχρι τις εκλογές θα το φτάσει 180 δισ. Από την πρώτη στιγμή δώσαμε αναλυτική κοστολόγηση για το πρόγραμμα μας», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε ερώτημα που τέθηκε για το κόστος του προγράμματος, από τον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ (Alpha), στο πλαίσιο της ενότητας του debate «Οικονομία, Ανάπτυξη, Απασχόληση».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι πέρα από το κόστος κάθε δαπάνης που προϋπολογίζεις -όπως την ανάγκη να αυξήσουμε τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν να πάρουν αύξηση 14 χρόνια ή να δώσουμε την 13η σύνταξη που θεσπίσαμε και κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης- υπάρχουν και έσοδα. Τόνισε ότι υπάρχουν έσοδα «από τη φορολόγηση των υπερκερδών, γιατί αυτή την ώρα που το μέσο νοικοκυριό δεν μπορεί να βγάλει την τρίτη εβδομάδα του μήνα και 15 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο μεγάλες επιχειρήσεις έχουν κέρδη ρεκόρ κερδοφορίας 20ετίας πάνω από 1 δισ η καθεμία».

Τόνισε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει όφελος για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία όμως θα κοστίσει σε κάποιους, σε αυτούς που θα σταματήσουν να βλέπουν αυτά τα υπερκέρδη, θα κοστίσει στα funds, σε όσους βγάζουν δισ. την περίοδο της κρίσης.

Είπε ότι «είναι ντροπή αυτοί που έχουν 10 δισ σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς να μας λένε πού θα βρείτε να δώσετε αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους και συντάξεις στους συνταξιούχους. Είναι ντροπή αυτοί που έχουν δώσει πάνω από 10 δισ τον τελευταίο ενάμιση χρόνο σε επιδοτήσεις για να κρατάνε ψηλά τις τιμές οι ενεργειακές εταιρείες, να μας λένε πού θα βρούμε τα λεφτά για να δώσουμε στον πρωτοδιοριζόμενο γιατρό μισθό 2.000 ευρώ. Αν δεν αποφασίσουμε να κάνουμε αυτές τις μεγάλες τομές, σε χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχει μεσαία τάξη».

Προφανώς και θα τιμήσουμε τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας, αλλά θα διεκδικήσουμε να φέρουμε έργο στην ελληνική αμυντική βιομηχανία”

Τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα στηρίξει τις συμβάσεις της χώρας για τους εξοπλισμούς, αλλά θα διεκδικήσει μέρος του έργου να πάει στην ελληνική αμυντική βιομηχανία εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας απαντώντας σε ερώτηση της Σίας Κοσιώνη (Σκάι) κατά πόσο μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα επαναδιαπραγματευτεί τα εξοπλιστικά προγράμματα που έτρεξε η κυβέρνηση της ΝΔ, στο πλαίσιο της ενότητας για ”Εξωτερική Πολιτική – Άμυνα”.

Όπως τόνισε ο Αλ. Τσίπρας, «μετά από πάρα πολλά χρόνια μνημονιακών δυσκολιών, ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση η οποία προχώρησε στην αναβάθμιση των F16 και ενίσχυσε την άμυνα της χώρας», ενώ υπενθύμισε ότι ως αξιωματική αντιπολίτευση ψήφισε «τα περισσότερα από τα προγράμματα» που έφερε η ΝΔ, όπως τις φρεγάτες και τα Rafale. «Δεν υπερψηφίσαμε -και δεν θα το κάναμε ποτέ όταν υπάρχουν θέματα υπερκοστολόγησης», υπογράμμισε, φέρνοντας ως παράδειγμα την αεροπορική βάση στην Καλαμάτα. «Δεν δίνουμε λευκή επιταγή για τα προγράμματα που δεν έχουν την εισήγηση των ελληνικών επιτελείων εθνικής Άμυνας», σημείωσε ο Αλ. Τσίπρας αναφερόμενος στα επιπλέον Rafale, τα οποία ανακοινώθηκαν από την «πολιτική ηγεσία και όχι από τη στρατιωτική».

«Προφανώς και θα τιμήσουμε τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας. Θα διεκδικήσουμε όμως τη δυνατότητα στη βάση αυτών των συμβάσεων να φέρουμε έργο στην ελληνική αμυντική βιομηχανία», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας «αδιανόητο να μην έχει πέσει ούτε ένα ευρώ στην ελληνική αμυντική βιομηχανία σε πρόγραμμα 14-15 δισεκατομμυρίων». Μάλιστα, ανέφερε, πως η Τουρκία έχει πάνω από το 60% των προγραμμάτων στην εθνική βιομηχανία.

Σε follow-up ερώτηση της δημοσιογράφου σχετικά με το φράχτη στον Έβρο και τη συνέχεια της πολιτικής συνόρων, ο Αλ. Τσίπρας ανέφερε πως η «φύλαξη των συνόρων είναι αυτονόητη» και πως όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε φράχτης «και δεν τον γκρεμίσαμε». «Ούτε θα πάμε αντίθετα στις εισηγήσεις των ανθρώπων που γνωρίζουν» ξεκαθάρισε, τονίζοντας, ωστόσο ότι «δεν θα κοροϊδέψουμε τους πολίτες». «Το προσφυγικό/μεταναστευτικό δεν θα λυθεί με τους φράχτες. Όπου υπάρχουν, ας υπάρχουν, καλώς υπάρχουν, αλλά θα λυθεί με μια διεκδίκηση διαφορετική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ένα νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που θα δίνει τη δυνατότητα και η Ευρώπη να παίρνει μέρος του βάρους που αναλογεί στις χώρες πρώτης υποδοχής. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, όπως ο Τραμπ στο Μεξικό. Δεν λύνεται έτσι το προσφυγικό/μεταναστευτικό πρόβλημα», κατέληξε.

Αισθάνομαι αμήχανα γιατί κάθομαι ανάμεσα στον κ. Μητσοτάκη που παρακολουθούσε τον κ. Ανδρουλάκη

Με σχόλιο για την υπόθεση των παρακολουθήσεων ξεκίνησε ο Αλ. Τσίπρας την απάντηση του σε ερώτημα του τέθηκε για τις συνεργασίες στην απλή αναλογική, από τη δημοσιογράφο Μάρα Ζαχαρέα (Star) στο πλαίσιο της ενότητας «Κράτος, Θεσμοί, Διαφάνεια».

«Αισθάνομαι αμήχανα γιατί κάθομαι ανάμεσα στους δυο πρωταγωνιστές του μεγαλύτερου σκανδάλου της μεταπολίτευσης, τον κ. Μητσοτάκη που παρακολουθούσε τον κ. Ανδρουλάκη και ρωτάται ο πρωθυπουργός σήμερα και λέει ότι ”οι εξηγήσεις που έδωσα δεν ήταν επαρκείς”. Ε, ας δώσει σήμερα κάποιες εξηγήσεις. Υπήρξε εθνικός λόγος που παρακολουθήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης; Ποιος ήταν αυτός; Πώς θα συνεργαστώ μαζί του αύριο αν πράγματι είναι ”πράκτορας” και ”εθνικά επικίνδυνος”; Και για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε ο αρχηγός του στρατεύματος; Αδιανόητα πράγματα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Προσέθεσε ότι «το Ευρωκοινοβούλιο λέει ότι ενορχηστρωτής ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός».

Ως προς το θέμα των συνεργασιών στις εκλογές σημείωσε ότι «μπορούμε και πρέπει να δούμε τα προγράμματα μας βάσει των οποίων να κάνουμε συγκλίσεις για να δώσουμε μια προοπτική για την επόμενη μέρα». Είπε ότι απευθύνεται στις προοδευτικές δυνάμεις και τους λέει ότι η απλή αναλογική μπορεί να δώσει κυβέρνηση, πρωτίστως το πρώτο με το τρίτο κόμμα μπορεί να φτιάξει κυβέρνηση. Ότι απευθύνεται σε όλες τα προοδευτικά κόμματα και τους λέει ότι υπάρχει προοπτική πάνω σε ένα πρόγραμμα που θα δώσει ανάσα με αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση των χρεών. «Βλέπω ότι υπάρχουν συγκλίσεις, αλλά θα τις δούμε πιστεύω περισσότερο μετά τις εκλογές», προσέθεσε.

Σε follow up ερώτημα αν θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα ή θα δεχτεί αυτό που λέει ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ότι ο λαός με την ετυμηγορία του θα δώσει συσχετισμούς, ο πρώτος θα έχει τον πρώτο λόγο και πως το δικαίωμα του λαού να επιλέξει ποιος θα τον κυβερνήσει δεν μπορεί κανείς να το οικειοποιηθεί. Χαρακτήρισε φυσιολογικό να υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα κόμματα προς τις εκλογές, ακόμα και ανάμεσα σε κόμματα που έχουν προγραμματικές συγκλίσεις. Είπε ότι καταγράφει «αυτό που είπε ο κ. Κουτσούμπας ότι δεν είναι όλοι ίδιοι, ακούω και τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέτει προτάσεις που βλέπω ότι υπάρχουν συγκλίσεις».

