Πολιτική

Εκλογές - Debate: οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν και η... “μάχη” της γραβάτας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν και το παρασκήνιο του debate των πολιτικών αρχηγών.

Η τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών είναι γεγονός και από νωρίς το απόγευμα, οι δημοσιογράφοι αλλά και οι πολιτικοί αρχηγοί που συμμετέχουν, έκλεψαν τα βλέμματα, άλλοτε με τις δηλώσεις τους στην κάμερα και άλλοτε με τις στυλιστικές τους επιλογές, πριν ξεκινήσει ο τηλεοπτικός "διαξιφισμός".

Μεταξύ των εμφανίσεων που προκάλεσαν εντυπώσεις ήταν εκείνη του Δημήτρη Κουτσούμπα ο οποίος φόρεσε γραβάτα, κάτι που δεν το συνηθίζει. Ο ίδιος δικαιολόγησε την ενδυματολογική του επιλογή για το debate λέγοντας με χιούμορ «είμαστε όλοι μαζεμένοι, ας είμαστε σουλουπωμένοι».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μπορεί κατά την είσοδό του στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ να μην φορούσε γραβάτα, όμως όπως φαίνεται, επέλεξε να φορέσει όταν μοήκε στο στούντιο για την τηλεμαχία με τους πολιτικούς αρχηγούς.

Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, φόρεσαν γραβάτα, με μόνες εξαιρέσεις τον Αλέξη Τσίπρα, κατά πάγια τακτική του και τον Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους αρχηγούς, αντί για λευκό πουκάμισο, επέλεξε χρώματος μαύρου.

Εντυπωσιακές παρουσίες ήταν και οι γυναίκες δημοσιογράφοι, Μάρα Ζαχαρέα (STAR), Σία Κοσιώνη (ΣΚΑΪ) και η Ράνια Τζίμα (MEGA), οι οποίες επέλεξαν κομψά κοστούμια σε διαφορετικές χρωματικές παλέτες.

Η Μάρα Ζαχαρέα, εμφανίστηκε με ένα κατακόκκινο κοστούμι με φούξια πινελιές στο πουκάμισο της ενώ ολοκλήρωσε το σύνολό της με γόβες και ένα κόκκινο μικρό τσαντάκι.

Η Σία Κοσιώνη επέλεξε να φορέσει ένα πράσινο κουστούμι το οποίο συνδύασε με λευκό πουκάμισο και λευκές γόβες και η Ράνια Τζίμα, επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι με λευκές λεπτομέρειες και μαύρες γόβες.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, εισερχόμενος στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον τηλεοπτικό "ανταγωνιστή" του debate, τον αγώνα Champions League. «Ας ελπίσουμε ότι οι αρχηγοί των κομμάτων, παρά τον περιορισμένο χρόνο, θα φέρουν κάποιο αποτέλεσμα που θα έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο και ιδιαίτερα για τους αναποφάσιστους. Γιατί οι αποφασισμένοι θα χειροκροτούν από το σπίτι όταν θα μιλάει ο αρχηγός του κόμματος που θα ψηφίσουν ή θα δούνε μπάλα! Ή θα δούνε μπάλα! Έχω και γω το κινητό, μπορεί να βλέπω που και που» πρόσθεσε ακόμα ο δημοσιογράφος με χιούμορ.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα - Θάνατος βρέφους: Κατέρρευσε ο πατέρας και μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική

Σούρας για “Σύνδρομο ξεχασμένου μωρού”: Μπορεί να συμβεί στον καθένα (βίντεο)

Αρχαία Ολυμπία: Τροφική δηλητηρίαση μαθητών από την Ολλανδία