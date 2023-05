Πολιτική

Debate - Ανδρουλάκης για οικονομία: Ναι στην σταθερότητα, όχι στην παρακμή

Τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την Τουρκία

Ναι στη σταθερότητα για οικονομική προοπτική κι όχι στην παρακμή, τη στασιμότητα και σε νέες δημοσιονομικές περιπέτειες, ήταν η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη πρώτη ερώτηση που δέχθηκε στο debate από τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη (OPEN), αν επιμένοντας στους όρους που θέτει για κυβέρνηση συνεργασίας δεν υπάρξει πολιτική σταθερότητα και συνεπώς θα υπάρξει οικονομική αστάθεια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, τόνισε ότι το πρόγραμμα του κόμματός του στοχεύει στη βελτίωση της ζωής των Ελλήνων κοστολογείται σε 1 δισ. και περιλαμβάνει μέτρα για το ιδιωτικό χρέος με κύρια μέριμνα τη προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως έπραξε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2010, συντάξεις αποκατάστασης, χηρείας και νέο ΕΚΑΣ, διόρθωση των φορολογικών αδικιών, όπως το υψηλό αφορολόγητο για τις γονικές παροχές και φορολογικά κίνητρα για στα νέα ζευγάρια για κοινωνική κατοικία.

Η Ελλάδα πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια στην ΕΕ σε μια πολιτική για την Τουρκία

«Αν και η ερώτηση είναι εκτός θέματος παρ' όλα αυτά θα σας απαντήσω. Ουδέποτε δέχθηκα επίσημα αίτημα για συνάντηση από τον κ. Μητσοτάκη πάρα μόνο ενώπιον δεκάδων δημοσιογράφων μια γενική αναφορά "να συναντηθούμε κάποια στιγμή"» απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ερώτηση του δημοσιογράφου Αντώνη Σρόιτερ (ALPHA) εάν θα συναντιέται με πολιτικούς αρχηγούς που δεν είναι τόσο φιλικοί προς την Ελλάδα, στην περίπτωση που βγει πρωθυπουργός της χώρας, από τη στιγμή που ως αρχηγός του κόμματος δεν έχει συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε ακόμα ότι έχει συναντηθεί ήδη με πέντε Ευρωπαίους ηγέτες και αρκετούς Τούρκους αξιωματούχους.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως είναι τρεις οι άξονες της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απέναντι στην Τουρκία, είτε εκλεγεί ξανά ο Τ. Ερντογάν ή εκλεγεί ο Κ. Κιλιντζάρογλου.

Πρώτον, άρση του ΒΕΤΟ στην ΕΕ για να διαμορφωθεί Ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Τουρκίας.

Δεύτερον, φύλαξη των συνόρων και με ευρωπαϊκούς πόρους ενίσχυση του φράκτη γιατί τα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα είναι κι ευρωπαϊκά και

Τρίτον, ενίσχυση των εξοπλιστικών προγραμμάτων και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως πρέπει να πρωταγωνιστήσει η Ελλάδα στην ΕΕ για μια ευρωπαϊκή πολιτική για την Τουρκία, η οποία δεν θα θολώνεται από αναφορές για Πρέσπες του Αιγαίου και ότι δεν συζητάμε τίποτα.

Δεν γίναμε Ουγγαρία κύριε Μητσοτάκη αλλά είμαστε στον δρόμο για να γίνουμε

«Η υπόθεση έχει ταλανίσει το εγχώριο πολιτικό σύστημα, η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο για θέματα που αφορούν τους θεσμούς, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εξουσιών. Εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη αλλά όχι το πολιτικό σύστημα» απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης στην ερώτηση στης Σίας Κοσιώνη (ΣΚΑΪ) εάν εμπιστεύεται την ελληνική Δικαιοσύνη να ρίξει φως στην υπόθεση των υποκλοπών.

«Είναι αδιανόητο να έχει στηθεί τέτοιο παρακράτος με τόσους εμπλεκόμενους. Η κρίση εμπιστοσύνης έχει να κάνει και με τις συμπεριφορές άλλων κομμάτων. Ο σεβασμός και η δικαιοσύνη σημαίνει ότι κι εμείς οι πολιτικοί δείχνουμε ότι υπάρχει διάκριση στις εξουσίες» πρόσθεσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικαλέστηκε το πόρισμα της επιτροπής PEGA όπου για πρώτη φορά γίνεται λόγος για παραβιάσεις του κράτους δικαίου και επέκρινε ξανά την κυβέρνηση λέγοντας ότι είναι αδιανόητο να υψώνει τείχος προστασίας στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τον ανιψιό του Πρωθυπουργού.

Στην follow up ερώτηση της δημοσιογράφου, σχετικά με περαιτέρω μέτρα ανεξαρτητοποίησης της Δικαιοσύνης απάντησε: «Χρειάζεται εκσυγχρονισμός και μεγάλες θεσμικές αλλαγές για μία νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Δεν γίναμε Ουγγαρία κύριε Μητσοτάκη αλλά είμαστε στον δρόμο για να γίνουμε».

Δεν είμαι κίνδυνος για τη Δημοκρατία, αλλά είμαι κίνδυνος για τη ΝΔ , γι αυτό και με παρακολουθούσαν

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε την αναφορά του Κυρ. Μητσοτάκη ότι «δεν αποτελεί κίνδυνο για τη Δημοκρατία» λέγοντας συγκεκριμένα: «Ναι δεν είμαι κίνδυνος για τη Δημοκρατία, αλλά είμαι κίνδυνος για τη ΝΔ, γι αυτό και με παρακολουθούσαν. Στόχος μου είναι να αναλάβουν τις ποινικές ευθύνες τους και πάνε φυλακή όσοι το διέπραξαν».

Όταν ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο Μάρα Ζαχαρέα (STAR) για το εάν συμφωνεί με την αλλαγή του άρθρου 16 για να μπορεί να ιδρυθούν και ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ήταν σαφής: «Δεν είμαστε εμπόδιο αλλά δεν δίνουμε λευκή επιταγή, χωρίς συμφωνία στο γενικό πλαίσιο της Παιδείας που περιλαμβάνει την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, το Εθνικό Απολυτήριο με εξετάσεις προόδου στο Λύκειο».

Όσο για το ΕΣΥ τόνισε πως απαιτείται στήριξη και ανασύσταση με αυξημένους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και για τον γιατρό υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στη Μαγνησία που έδωσε άδεια στον προϊστάμενο σταθμάρχη των Τεμπών, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι αμέσως τέθηκε εκτός ψηφοδελτίων.

Η θέση μας είναι: Να συνδέσουμε την απολιγνιτοποίηση με επενδύσεις στα δίκτυα και στην αποθήκευση

Τη θέση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου της χώρας και την προστασία του Περιβάλλοντος ανέπτυξε ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο Ράνια Τζίμα (MEGA) εάν συμφωνεί με τη θέση για επαναφορά της ΔΕΗ στο Δημόσιο κι αυτό είναι προϋπόθεση για να συμπράξει σε κυβέρνηση συνεργασίας.

«Και τώρα το Δημόσιο έχει το 34% και κάνει κουμάντο. Ακόμη το 50% να είχε πάλι το ίδιο θα ήταν. Είναι σαφές. Η θέση μας είναι: Να συνδέσουμε την απολιγνιτοποίηση με επενδύσεις στα δίκτυα και στην αποθήκευση. Το αποτέλεσμα είναι ότι θα μειωθεί η εξάρτηση από το φυσικό αέριο και θα μειωθούν τα μεγάλα πάρκα ΑΠΕ. Παράλληλα θα δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών πάρκων από αγρότες και ιδιώτες στις στέγες κι έτσι θα μειωθεί και το Περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Η νέα γενιά έχει πολλά εφόδια αλλά λίγες ευκαιρίες

Στην 6η και τελευταία ενότητα για τη Νέα Γενιά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας στην ερώτηση του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη (ANT1) τόνισε ότι «η νέα γενιά έχει πολλά εφόδια αλλά λιγοστές ευκαιρίες γι' αυτό χιλιάδες Ελληνόπουλα τα τελευταία 15 χρόνια έχουν οδηγηθεί στο εξωτερικό».

Για να μείνουν οι νέοι στην Ελλάδα ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι χρειάζεται βιώσιμη ανάπτυξη, με ώριμη αγορά εργασίας, με καλές θέσεις εργασίας και καλούς μισθούς.

Παράλληλα είπε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα στήριξης της καθημερινότητας τους και έφερε ως παράδειγμα την κοινωνική κατοικία, όπως στην Πορτογαλία όπου τρέχει πρόγραμμα για 150.000 κοινωνικές κατοικίες. «Κάτι ανάλογο προτείνει και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

