Debate - Κουτσούμπας: Μόνο το ΚΚΕ έχει πρόγραμμα ρεαλιστικό και μοναδικά εφαρμόσιμο

Τι είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας για το οικονομικό μοντέλο που προτείνει το ΚΚΕ, καθώς και για τους εξοπλισμούς και τις αμυντικές συμφωνίες.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απαντώντας στην ερώτηση του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη (ΑΝΤ1) για το «αν είναι ρεαλιστικό το οικονομικό μοντέλο που προτείνει το ΚΚΕ χωρίς να απομονώνει τη χώρα στην ενότητα «Οικονομία-Ανάπτυξη-Απασχόληση» του debate είπε ότι το μόνο το ΚΚΕ έχει πρόγραμμα ρεαλιστικό και μοναδικά εφαρμόσιμο αν το δούμε από τη σκοπιά της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του ελληνικού λαού.

Όλα τα άλλα κόμματα στα πρόγραμμά τους μιλάνε για ματωμένα πλεονάσματα και για 350 άμεσα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα για όποια κυβέρνηση θα είναι την επόμενη μέρα που θα γονατίσουν ξανά τον ελληνικό λαό, είπε και πρόσθεσε ότι το ΚΚΕ έχει καταθέσει προτάσεις και για άμεσα προβλήματα που αφορουν ΣΣΕ, κατώτατο μισθό και ζητήματα των φόρων που τα άλλα κόμματα και της αντιπολίτευσης δεν τα ψήφισαν. Σημείωσε ακόμα ότι ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση ή άλλα κόμματα ψήφισαν το 50% των νομοσχεδίων της ΝΔ εντούτοις δεν ψήφισαν για αύξηση του κατώτατου μισθού ή νόμους ενάντια στην φοροληστεία του λαού, ή νόμους για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Στην ερώτηση ότι το ΚΚΕ κατηγορείται για δογματισμό και ανεφάρμοστα όσων λέει, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε, ότι ανεφάρμοστα είναι για το μεγάλο κεφάλαιο, δεν είναι ανεφάρμοστα όταν υπηρετείς τους παραγωγούς του πλούτου. Επισήμανε ότι το 95% της φορολογίας προέρχεται από το λαό και μόνο το 5% από τους λίγους. Και είπε ότι είναι ανεφάρμοστη η φορολογία των λίγων γιατί η χώρα είναι ενταγμένη σε αυτές τις διεθνείς συμμαχίες στις οποίες είναι, στην ΕΕ με το Ταμείο Ανάκαμψης και βεβαίως στο ΝΑΤΟ.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απαντώντας στην ερώτηση του δημοσιογράφου, Παναγιώτη Στάθη στην ενότητα «Εξωτερική Πολιτική-'Αμυνα» για τους εξοπλισμούς και τις αμυντικές συμφωνίες είπε ότι οι εξοπλισμοί που έγιναν με τη Γαλλία, τις ΗΠΑ ή άλλες χώρες εξυπηρετούν τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, υπηρετούν τα συμφέροντα μιας συμμαχίας στην οποία ανήκει η χώρα μας, και η οποία (συμμαχία) ασκεί επιθετικές ενέργειες σε άλλους λαούς, σε άλλες χώρες, που εμπλέκει και τη χώρα μας και γίνεται στόχος αντιποίνων.

Το να πηγαίνουν εξοπλισμοί στην Ουκρανία, τα αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας να πετάνε πάνω από τα Βαλκάνια, τα πολεμικά μας πλοία να βρίσκονται στον Περσικό και στη Μαύρη Θάλασσα, δεν υπηρετούν τις ανάγκες προστασίας του εναέριου χώρου, των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας.

Όλοι αυτοί οι εξοπλισμοι που έχουν γίνει ουσιαστικά οδηγούν σε συμμετοχή σε επιθετικές ενέργειες.

Στην ερώτηση «αν το ΚΚΕ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας ποιοί θα είναι οι συμμαχοί μας;» ο Δ. Κουτσούμπας απάντησε: Όλες οι χώρες του κόσμου, άλλωστε όταν το ΚΚΕ θα βρεθεί στη διακυβέρνηση της χώρας με την εντολή που θα του δώσει ο λαός και που ο λαός θα συμμετέχει και θα είναι στην εξουσία μαχητικά μαζί του, δεν θα είναι όλα στάσιμα και στον περίγυρο, ούτε στην Τουρκία, ούτε στα Βαλκάνια, ούτε σε όλη την Ευρώπη. Γιατί βλέπουμε και οι άλλοι λαοί να κινητοποιούνται. Εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, για παράδειγμα, με τον τούρκικο λαό, μπορούμε να έχουμε σχέσεις με όλες τις χώρες του κόσμου και με τις ΗΠΑ, και με Γερμανία και με τη Ρωσία και με τη Κίνα και με άλλες χώρες.

Μας εμποδίζει σήμερα, για παράδειγμα το εμπάργκο απέναντι στη Ρωσία με αποτέλεσμα να πληρώνει ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας εργαζόμενος από αυτές τις κυρώσεις, μας εμποδίζει να αναπτύξουμε σχέσεις ισότιμες με άλλες χώρες.

