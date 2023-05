Πολιτική

Εκλογές - Debate: Οι πολιτικοί αρχηγοί για την οικονομία, τις συνεργασίες και τη νέα γενιά

Τι απάντησαν οι πολιτικοί αρχηγοί σε κρίσιμα θέματα για την την κοινωνία. Οι τοποθετήσεις του σε όλες τις ενότητες, οι αιχμές και οι αντιδράσεις.

Ολοκληρώθηκε το debate των πολιτικών αρχηγών με φόντο τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Κυριάκος Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Κουτσούμπας, Κυριάκος Βελόπουλος και Γιάνης Βαρουφάκης διασταύρωσαν τα "ξίφη" τους σε κρίσιμα ερωτήματα και θέματα της καθημερινότητας των πολιτών.

Την τηλεμαχία συντόνισε ο Γιώργος Κουβαράς και ερωτήσεις έθεσαν οι δημοσιογράφοι από έξι τηλεοπτικούς σταθμούς: Γιώργος Παπαδάκης, Παναγιώτης Στάθης, Ράνια Τζίμα, Μάρα Ζαχαρέα, Αντώνης Σρόιτερ και Σία Κοσιώνη.

Αναλυτικά οι θεματικές ενότητες και οι απαντήσεις των πολιτικών αρχηγών:

«Οικονομία-Ανάπτυξη-Απασχόληση»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ενότητα του debate «Οικονομία-Ανάπτυξη-Απασχόληση» και σε ερώτηση της Σίας Κοσιώνη για την τιμή του φυσικού αερίου, τον πληθωρισμό και την ακρίβεια ανέφερε: «Το πρόβλημα του πληθωρισμού είναι παγκόσμιο. Πέφτει πια και στη χώρα μας, όμως στα τρόφιμα παραμένουν οι τιμές υψηλές. Μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές, αυτό υπηρετεί το καλάθι του νοικοκυριού. Έκτακτη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται με το market pass και το σημαντικότερο μόνιμες αυξήσεις. Βασική δέσμευση η αύξηση των μισθών τη δεύτερη τετραετία. Ο πληθωρισμός θα πέσει, αλλά αυτές οι αυξήσεις των μισθών θα είναι μόνιμες».

Σε επόμενη ερώτηση για τις τιμές των τροφίμων ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «οι τιμές και των τροφίμων θα βαίνουν μειούμενες γιατί και ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα μειώνεται. Το market pass είναι δοκιμασμένο εργαλείο, θα ήμουν διατεθειμένος να συζητήσω επέκτασή του και για το β ‘ εξαμηνο του έτους. Όπου δοκιμάστηκαν μειώσεις του ΦΠΑ δεν είχαμε ουσιαστικό όφελος για τον καταναλωτή»

«Το πρόγραμμα μας είναι απόλυτα κοστολογημένο, ρεαλιστικό και κυρίως απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας. Η κοστολόγηση που έκανε η ΝΔ στην αρχή ήταν 25 δισ., μετά 45, μετά 80, μέχρι τις εκλογές θα το φτάσει 180 δισ. Από την πρώτη στιγμή δώσαμε αναλυτική κοστολόγηση για το πρόγραμμα μας», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε ερώτημα που τέθηκε για το κόστος του προγράμματος, από τον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ, στο πλαίσιο της ενότητας «Οικονομία, Ανάπτυξη, Απασχόληση».

Ναι στη σταθερότητα για οικονομική προοπτική κι όχι στην παρακμή, τη στασιμότητα και σε νέες δημοσιονομικές περιπέτειες, ήταν η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη πρώτη ερώτηση που δέχθηκε στο debate από τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη , αν επιμένοντας στους όρους που θέτει για κυβέρνηση συνεργασίας δεν υπάρξει πολιτική σταθερότητα και συνεπώς θα υπάρξει οικονομική αστάθεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, τόνισε ότι το πρόγραμμα του κόμματός του στοχεύει στη βελτίωση της ζωής των Ελλήνων κοστολογείται σε 1 δισ. και περιλαμβάνει μέτρα για το ιδιωτικό χρέος με κύρια μέριμνα τη προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως έπραξε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2010, συντάξεις αποκατάστασης, χηρείας και νέο ΕΚΑΣ, διόρθωση των φορολογικών αδικιών, όπως το υψηλό αφορολόγητο για τις γονικές παροχές και φορολογικά κίνητρα για στα νέα ζευγάρια για κοινωνική κατοικία.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απαντώντας στην ερώτηση του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη για το «αν είναι ρεαλιστικό το οικονομικό μοντέλο που προτείνει το ΚΚΕ χωρίς να απομονώνει τη χώρα είπε ότι το μόνο το ΚΚΕ έχει πρόγραμμα ρεαλιστικό και μοναδικά εφαρμόσιμο αν το δούμε από τη σκοπιά της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Στην ερώτηση ότι το ΚΚΕ κατηγορείται για δογματισμό και ανεφάρμοστα όσων λέει, είπε, ότι ανεφάρμοστα είναι για το μεγάλο κεφάλαιο, δεν είναι ανεφάρμοστα όταν υπηρετείς τους παραγωγούς του πλούτου. Επισήμανε ότι το 95% της φορολογίας προέρχεται από το λαό και μόνο το 5% από τους λίγους. Και είπε ότι είναι ανεφάρμοστη η φορολογία των λίγων γιατί η χώρα είναι ενταγμένη σε αυτές τις διεθνείς συμμαχίες στις οποίες είναι, στην ΕΕ με το Ταμείο Ανάκαμψης και βεβαίως στο ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ερωτηθείς από τη δημοσιογράφο Ράνια Τζίμα αν συμφωνεί με τα παράλληλα νομίσματα που προτείνουν άλλα κόμματα αφού και το κόμμα του τα προτείνει απάντησε: Κάθε σοβαρή χώρα πρέπει να έχει plan b για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια δυσκολία. Η λύση που λέτε δεν έχει να κάνει με παράλληλο νόμισμα. Πρέπει να υπάρχει εναλλακτική αν συμβεί κάτι σοβαρό στην Ευρωζώνη. Αν τελικά καταρρεύσει. Σας μιλώ σαν επιχειρηματίας. Αν δεν έχω plan b σημαίνει δεν είμαι έτοιμος, να αντιμετωπίσω την καταιγίδα. Ακούω μια πλειοδοσία από όλους αλλά δεν μου λένε που θα βρουν τα λεφτά. Λέμε ένα απλό πράγμα. Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου επίσης αλλαγή του φορολογικού μοντέλου. Δεν μπορείς να έχεις 75% υπηρεσίες στην Ελλάδα. Για το φορολογικό 15% φλατ φόρος σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Έτσι πιάνεις την φοροδιαφυγή. Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα δουμε από την πλευρά του επιχειρηματία. Η ιστορία με τα κόκκινα δάνεια έχει ονοματεπώνυμο. ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ. Αρα λοιπόν . Δεν μπορείς σήμερα να λές για διαγραφή κόκκινων δανείων όταν είσαι ο φυσικός αυτουργός.

Απαντώντας σε ερώτηση για την εξοικονόμηση ενός δισ. ευρώ από την κατάργηση των ανεξάρτητων αρχών ο κ Βελόπουλος ανέφερε: Αν δείτε πως διορίζονται αναξιοκρατικά και τις διορίζουν κομματάρχες, με την κατάργησή τους το 1 δισ. ευρώ βρίσκεται αμέσως, μαζί με τους μετακλητούς οι οποίοι διορίστηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου και στα διάφορα υπουργεία.

Απαντώντας σε ερώτηση της Μάρας Ζαχαρέα, για τη θέση του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη, όσον αφορά το ευρώ, ο Γιάνης Βαρουφάκης διερωτήθηκε «αν υπάρχει κάποιος μεταξύ μας, εδώ, σε αυτή την αίθουσα» που δεν θεωρεί ότι το νόμισμα πρέπει να εξυπηρετεί τους ανθρώπους, και όχι το αντίστροφο; «Εμείς θεωρούμε ότι ήταν λάθος η είσοδος στο ευρώ, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε το μεγάλο κόστος εξόδου. Για αυτό δεν έχουμε πρόθεση, θεωρούμε ότι θα ήταν πολύ μεγάλο το κόστος εξόδου από το ευρώ». Επανέλαβε δε, ότι το σχέδιο «Δήμητρα» δεν αφορά νόμισμα, αλλά σύστημα πληρωμών. Η χώρα μας βαδίζει, προσέθεσε, σε ένα ναρκοπέδιο διεθνούς οικονομίας, χωρίς άμυνες για αυτό που έρχεται.

«Εξωτερική Πολιτική - Άμυνα»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ενότητα του debate «Εξωτερική Πολιτική - 'Αμυνα» και σε ερώτηση της Μάρας Ζαχαρέα για τις αμυντικές δαπάνες και αν θα συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι ότι θα εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του ελλείμματος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με μία σειρά από εξοπλιστικά προγράμματα, καλά μελετημένα ενισχύσαμε τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς απόκλιση από δημοσιονομικούς κανόνες. Γι' αυτό πετύχαμε πρωτογενές πλεόνασμα το 2022 και θα πετύχουμε και φέτος. Χτίσαμε πανίσχυρες συμμαχίες, η ισορροπία στο Κογκρέσο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έχει γύρει υπέρ μας. Χαίρομαι που είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα θα συνεχιστούν. Τα προγράμματα αυτά δεν επιδέχονται καμίας επαναδιαπραγμάτευσης».

Τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα στηρίξει τις συμβάσεις της χώρας για τους εξοπλισμούς, αλλά θα διεκδικήσει μέρος του έργου να πάει στην ελληνική αμυντική βιομηχανία εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας απαντώντας σε ερώτηση της Σίας Κοσιώνη κατά πόσο μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα επαναδιαπραγματευτεί τα εξοπλιστικά προγράμματα που έτρεξε η κυβέρνηση της ΝΔ. Όπως τόνισε ο Αλ. Τσίπρας, «μετά από πάρα πολλά χρόνια μνημονιακών δυσκολιών, ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση η οποία προχώρησε στην αναβάθμιση των F16 και ενίσχυσε την άμυνα της χώρας», ενώ υπενθύμισε ότι ως αξιωματική αντιπολίτευση ψήφισε «τα περισσότερα από τα προγράμματα» που έφερε η ΝΔ, όπως τις φρεγάτες και τα Rafale. Σε follow-up ερώτηση της δημοσιογράφου σχετικά με το φράχτη στον Έβρο και τη συνέχεια της πολιτικής συνόρων, ο Αλ. Τσίπρας ανέφερε πως η «φύλαξη των συνόρων είναι αυτονόητη» και πως όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε φράχτης «και δεν τον γκρεμίσαμε».

Από την πλευρά του, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων υπογράμμισε πως είναι τρεις οι άξονες της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απέναντι στην Τουρκία, είτε εκλεγεί ξανά ο Τ. Ερντογάν ή εκλεγεί ο Κ. Κιλιντζάρογλου. Πρώτον, άρση του ΒΕΤΟ στην ΕΕ για να διαμορφωθεί Ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Τουρκίας. Δεύτερον, φύλαξη των συνόρων και με ευρωπαϊκούς πόρους ενίσχυση του φράκτη γιατί τα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα είναι κι ευρωπαϊκά και Τρίτον, ενίσχυση των εξοπλιστικών προγραμμάτων και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος ερωτηθείς από το δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη για την θέση του κόμματός του για την εξάρτηση της χώρας από την Δύση, την φιλορωσική πολιτική που εκφράζει και αν είναι κατά της Δύσης απάντησε:. Σε έναν πολυπολικό κόσμο δεν ορίζεις απλά την μοίρα σου, αποφασίζεις με ποιους θα πας. Σήμερα δεν μπορείς να πηγαίνεις στις διεθνείς σχέσεις μονόπατα. Με την Δύση χάσαμε το όνομα Μακεδονία και την Βόρειο Ήπειρο ενώ οι διεθνείς συνθήκες έλεγαν άλλα. Χάσαμε τη μισή Κύπρο, χάνουμε το Αιγαίο και μπορεί να χάσουμε και την Θράκη. Για την Ελληνική Λύση το εθνικό συμφέρον ορίζει με ποιον θα είμαστε. Η επίκληση του διεθνούς δικαίου είναι το άλλοθι του αποτυχημένου. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Δεν μπορείς να λες πως είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα τα ελληνοτουρκικά όταν τα δισεκατομμύρια που έχουν επενδύσει οι εταίροι μας στην Τουρκία είναι τροχοπέδη σε αυτό.

Σε ερώτηση της Ράνιας Τζίμα (Mega) τι θα έκανε αν ήταν εκείνος πρωθυπουργός και Τούρκοι κομάντος έκαναν απόβαση σε ελληνική βραχονησίδα, ο Γιάνης Βαρουφάκης τόνισε εισαγωγικώς πως «η προάσπιση του εθνικού χώρου είναι καθήκον όλων μας». Πρότεινε, εξ άλλου, να κρατήσουμε τα διεθνή ερείσματα και να ξεκαθαρίσουμε -κάτι που δεν έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης το 1996, όπως υποστήριξε- ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται την άδεια των συμμάχων της για τη χρήση των οπλικών συστημάτων που διαθέτει. Το ίδιο συνέβη και το 1974, στην Κύπρο, συμπλήρωσε. Το μείζον, ωστόσο, συνέχισε, είναι να μην φτάσει η χώρα ως εκεί.

«Κράτος-Θεσμοί-Διαφάνεια»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση της Ράνιας Τζίμα αν σκέφτηκε ποτέ να παραιτηθεί για τις υποκλοπές ανέφερε τα εξής: «Όχι, δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ αλλά ανέλαβα με θάρρος τις ευθύνες μου και δύο πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Να υπάρξει άμεση διαλεύκανση. Χάρηκα που άκουσα τον κ. Ανδρουλάκη να λέει ότι εμπιστεύεται την ελληνική Δικαιοσύνη. Και ανέλαβα να διορθώσουμε αστοχίες ρυθμιστικού χαρακτήρα. Επαναφέραμε τις δύο δικαστικές αποφάσεις για να επιτραπεί παρακολούθηση και βάλαμε τον πρόεδρο της Βουλής για να μην επαναληφθεί μία παρακολούθηση που εξαρχής είπα ότι δεν έπρεπε να γίνει. Θέλω να ελπίζω η ΕΥΠ θα μπορεί σταθερά να παρέχει στον εκάστοτε πρωθυπουργό τις πληροφορίες που χρειάζεται».

Με σχόλιο για την υπόθεση των παρακολουθήσεων ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας την απάντηση του σε ερώτημα του τέθηκε για τις συνεργασίες στην απλή αναλογική, από τη δημοσιογράφο Μάρα Ζαχαρέα (στο πλαίσιο της ενότητας «Κράτος, Θεσμοί, Διαφάνεια». «Αισθάνομαι αμήχανα γιατί κάθομαι ανάμεσα στους δυο πρωταγωνιστές του μεγαλύτερου σκανδάλου της μεταπολίτευσης, τον κ. Μητσοτάκη που παρακολουθούσε τον κ. Ανδρουλάκη και ρωτάται ο πρωθυπουργός σήμερα και λέει ότι ”οι εξηγήσεις που έδωσα δεν ήταν επαρκείς”. Ε, ας δώσει σήμερα κάποιες εξηγήσεις. Υπήρξε εθνικός λόγος που παρακολουθήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης; Ποιος ήταν αυτός; Πώς θα συνεργαστώ μαζί του αύριο αν πράγματι είναι ”πράκτορας” και ”εθνικά επικίνδυνος”; Και για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε ο αρχηγός του στρατεύματος; Αδιανόητα πράγματα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Προσέθεσε ότι «το Ευρωκοινοβούλιο λέει ότι ενορχηστρωτής ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός». Ως προς το θέμα των συνεργασιών στις εκλογές σημείωσε ότι «μπορούμε και πρέπει να δούμε τα προγράμματα μας βάσει των οποίων να κάνουμε συγκλίσεις για να δώσουμε μια προοπτική για την επόμενη μέρα».

«Η υπόθεση έχει ταλανίσει το εγχώριο πολιτικό σύστημα, η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο για θέματα που αφορούν τους θεσμούς, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εξουσιών. Εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη αλλά όχι το πολιτικό σύστημα» απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης στην ερώτηση στης Σίας Κοσιώνη εάν εμπιστεύεται την ελληνική Δικαιοσύνη να ρίξει φως στην υπόθεση των υποκλοπών. «Είναι αδιανόητο να έχει στηθεί τέτοιο παρακράτος με τόσους εμπλεκόμενους. Η κρίση εμπιστοσύνης έχει να κάνει και με τις συμπεριφορές άλλων κομμάτων. Ο σεβασμός και η δικαιοσύνη σημαίνει ότι κι εμείς οι πολιτικοί δείχνουμε ότι υπάρχει διάκριση στις εξουσίες» πρόσθεσε.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απαντώντας στην ερώτηση του δημοσιογράφου Αντώνη Σρόϊτερ «γιατί αρνείται το ΚΚΕ την πρόσκληση του Α. Τσίπρα για συμμετοχή σε κυβέρνηση και λέει ότι είναι όλοι ίδιοι» καταρχήν επισήμανε ότι διαστρεβλώνεται η θέση του ΚΚΕ γιατί «ποτέ δεν είπαμε ότι είναι ίδιοι ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Λέμε ότι έχουν κοινά προγράμματα, ίδιες στρατηγικές στοχεύσεις και αυτά έχουν να κάνουν με το Ταμείο Ανάκαμψης και τα προαπαιτούμενά του, με την ενεργειακή πολιτική της χώρας και την ονομαζόμενη «πράσινη μετάβαση», με τις επιλογές των διεθνών συμμάχων, ΝΑΤΟ, ΕΕ, που κατά την άποψή μας βάζουν εμπόδια στην ανάπτυξη της χώρας και του ελληνικού λαού υπέρ των συμφερόντων του. Σε αυτή την κατεύθυνση και με βάση αυτά τα προγράμματα έχουμε πει ότι δεν δίνουμε ανοχή, στήριξη σε μια τέτοια κυβέρνηση. Έχουμε πει: ότι έχουμε ένα πρόγραμμα που όταν ο ελληνικός λαός μας δώσει και την πλειοψηφία και βρεθεί μαζί μας στη διακυβέρνηση, ο ίδιος ο λαός αποφασισμένος, μπορούμε να το υλοποιήσουμε».

Απαντώντας στην ερώτηση του δημοσιογράφου Παναγιώτη Στάθη γιατί δεν ψήφισε τη διάταξη που εμπόδιζε την κάθοδο του κόμματος Κασιδιάρη, και αν αναμένει οι ψηφοφόροι αυτοί να τον ψηφίσουν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, απάντησε: «Έχει δικαίωμα να ψηφίζει; Τι λέει το Σύνταγμα; Δεν μπορεί η πολιτική εξουσία να κόβει το δρόμο σε οποιονδήποτε θέλει να πάει στις εκλογές και την ώρα που ο ίδιος σαν κυβερνήτης, τον άφηνε να κάνει διαγγέλματα μέσα από την φυλακή. Μόνο ο ελληνικός λαός μπορεί να αποφασίζει ποιος θα εκλεγεί». Αναφερόμενος στο θέμα της διαφάνειας είπε πως «ακαταδίωκτο και διαφάνεια δεν συνάδουν. Με ακαταδίωκτα δεν υπάρχει δημοκρατία. Εμείς θα καταδιώξουμε το ακαταδίωκτο».

Σε ερώτημα του Γιώργου Παπαδάκη, ο Γιάνης Βαρουφάκης περιέγραψε το ελληνικό κράτος, μετά τα Μνημόνια, ως «ελβετικό τυρί». Και επιχειρηματολόγησε επ' αυτού υποστηρίζοντας ότι τις εφορίες δεν τις ελέγχει το κράτος, ενώ ο υπουργός κ. Πιερρακάκης δεν έχει καν πρόσβαση στο λογισμικό της ΑΑΔΕ. «Ξέρετε σε άλλη χώρα Υπερταμείο που να ελέγχεται από ξένους δανειστές;», διερωτήθηκε επίσης. Ταυτοχρόνως κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι γράφει, όπως ανέφερε, στα παλαιότερα των υποδημάτων της τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δεν είναι αρεστές σε αυτήν. Ενώ για την εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές, απόρησε πώς είναι δυνατόν να επικαλείται το απόρρητο. Τέλος, κατέθεσε την πρότασή του για σύσταση σώματος δίωξης μεγάλου επιχειρηματικού και πολιτικού εγκλήματος, κατά τα πρότυπα του FBI. Ενώ, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, του έθεσε το ερώτημα, γιατί δεν συγκρότησε εξεταστική επιτροπή για τα γεγονότα του 2015. «Γιατί δειλιάσατε κ. Μητσοτάκη;», τον ρώτησε κλείνοντας.

«Υγεία-Παιδεία-Κοινωνικό Κράτος»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση του Γιώργου Παπαδάκη για την κριτική της αντιπολίτευσης ότι πριμοδοτεί την ιδιωτική υγεία απάντησε : «Το νέο ΕΣΥ αποτελεί μία από τις τρεις κεντρικές μου προτεραιότητες. Έμεινε όρθιο στην πανδημία, αλλά δοκιμάστηκε. Εκπονήσαμε πρόγραμμα συνολικό. Χρειαζόμαστε 10.000 προσλήψεις και για να αντιμετωπίσουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Τα ράντζα δεν είναι αποδεκτά για μένα. Έχουμε ένα σχέδιο να αναμορφώσουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, να ανακατασκευάσουμερ πλήρως τα κέντρα υγείας και ένα πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων και έμφαση στον προσωπικό γιατρό». Σε επόμενη ερώτηση για τους Έλληνες που ζουν κοντά ή κάτω από τα όρια της φτώχειας ανέφερε: «Υπήρξε βελτίωση σε σχέση με τον περασμένο χρόνο όπως αναφέρουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων είναι πρώτη μου προτεραιότητα, μπορεί να γίνει με μεγαλύτερους μισθούς, μεγαλύτερη ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας. Γι' αυτό και οι επενδύσεις είναι τόσο ψηλά στο δικό μας πρόγραμμα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε «ό,τι καλύτερο μπορούσε» για τους αδύναμους και τους συνταξιούχους τόνισε ο Αλέξη Τσίπρας απαντώντας σε ερώτηση της Ράνιας Τζίμα για τις 22 μειώσεις συντάξεων που επέβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκίνησε την τοποθέτησή του απευθυνόμενος πρώτα στο κ. Κουτσούμπα σχετικά με την απάντησή του για την ελάχιστη βάση εισαγωγής: «Η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα καταργηθεί από μια προοδευτική κυβέρνηση, οι δέκα σχολές που είπε ότι υπάρχουν στο μηχανογραφικό είναι οι πράσινες σχολές για την ελεύθερη πρόσβαση. Ήταν νόμος δικός μας, τώρα θα εφαρμόσουμε αυτό που ίσχυε τόσα χρόνια στη χώρα και ήρθε ο κ. Μητσοτάκης και το κατήργησε για να βάλει φραγμό στις λαϊκές οικογένειες. Ξανασκεφτείτε το λοιπόν αν θα το στηρίξετε», είπε ο Αλ. Τσίπρας. Απαντώντας σε δεύτερη ερώτηση για το ”άγριο ξύλο” που έφαγαν από την Αστυνομία οι συνταξιούχοι κατά τις διαμαρτυρίες τους την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλ. Τσίπρας σημείωσε: «Νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια διακυβέρνησης ήμασταν υποχρεωμένοι να τηρήσουμε και να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα που δεν ήταν δικό μας». Μάλιστα έκανε λόγο για «μνημονιακούς καταναγκασμούς».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε την αναφορά του Κυρ. Μητσοτάκη ότι «δεν αποτελεί κίνδυνο για τη Δημοκρατία» λέγοντας συγκεκριμένα: «Ναι δεν είμαι κίνδυνος για τη Δημοκρατία, αλλά είμαι κίνδυνος για τη ΝΔ, γι αυτό και με παρακολουθούσαν. Στόχος μου είναι να αναλάβουν τις ποινικές ευθύνες τους και πάνε φυλακή όσοι το διέπραξαν». Όταν ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο Μάρα Ζαχαρέα για το εάν συμφωνεί με την αλλαγή του άρθρου 16 για να μπορεί να ιδρυθούν και ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ήταν σαφής: «Δεν είμαστε εμπόδιο αλλά δεν δίνουμε λευκή επιταγή, χωρίς συμφωνία στο γενικό πλαίσιο της Παιδείας που περιλαμβάνει την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, το Εθνικό Απολυτήριο με εξετάσεις προόδου στο Λύκειο».Όσο για το ΕΣΥ τόνισε πως απαιτείται στήριξη και ανασύσταση με αυξημένους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και για τον γιατρό υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στη Μαγνησία που έδωσε άδεια στον προϊστάμενο σταθμάρχη των Τεμπών, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι αμέσως τέθηκε εκτός ψηφοδελτίων.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου Σίας Κοσιώνη για την «υπόσχεση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα Πανεπιστήμια», στην ενότητα «Υγεία-Παιδεία-Κοινωνικό Κράτος» είπε ότι η κατάργηση της ελάχιστης βάση εισαγωγής από μόνη της δεν λύνει τα προβλήματα. Στη δημοσιογραφική παρατήρηση ότι «μπορεί και να τον στηρίζατε σε αυτό το πεδίο (την πρόταση Τσίπρα)» ο Δ. Κουτσούμπας είπε «καμιά ανοχή». Ερωτηθείς αν το ΚΚΕ θα στήριζε την προσπάθεια του πρωθυπουργού για αναβάθμιση στην Υγεία, είπε ότι «το ΚΚΕ δεν πρόκειται να στηρίξει ή να ανεχθεί καμία αντιλαϊκή κυβέρνηση».

Απαντώντας σε ερώτηση του Αντώνη Σρόιτερ γιατί είναι αντίθετος με την αλλαγή φύλου, τους γάμους των ομοφυλόφιλων ενώ είχε ταχθεί κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολίου θεωρώντας ότι ο καθένας μπορεί να ορίζει το σώμα του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, απάντησε: "Είμαι χριστιανός ορθόδοξος και θα μου επιτρέψετε να έχω τις απόψεις μου. Υποχρεωτικότητα του εμβολίου δεν μπορώ να δεχθώ. Είναι δικό μου το σώμα και το κάνω ότι θέλω εγώ. Είναι αντίθετο με τη Δημοκρατία, όμως όποιος ήθελε το έκανε, γιατί έπρεπε να επιβληθούν πρόστιμα 100 ευρώ σε συνταξιούχους; Όσο για τις αμβλώσεις είμαι με την Ελληνίδα μάνα. Μπορεί εγώ να διαφωνώ αλλά η Ελληνίδα μάνα πρέπει να μπορεί να κάνει ότι θέλει εκείνη. Η Ελλάδα πεθαίνει δημογραφικά και πρέπει να στηρίξουμε την Ελληνίδα μάνα εκτός από ορισμένες περιπτώσεις όπως είναι οι βιασμοί". Ερωτηθείς εάν τις πολιτικές θέσεις του τις υπαγορεύει η Ορθοδοξία, απάντησε: "Τις πολιτικές μου θέσεις τις υπαγορεύουν οι πολιτιστικές αξίες και οι παραδόσεις της χώρας μου. Αυτός ο ψευτοπροοδευτισμός με βρίσκει απέναντι. Όσοι συνταυτίζονται με αυτές τις απόψεις είναι μαζί μας".

Ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και η διερεύνηση της δυνατότητας συμφωνίας με τα άλλα προοδευτικά κόμματα τέθηκαν επί τάπητος από τον Γιάνη Βαρουφάκη, μετά και τις ερωτήσεις του Παναγιώτη Στάθη. Αφού διευκρίνισε ότι δεν έχει διδάξει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη έκανε λόγο για «αποκρουστική συζήτηση, αυτήν περί ιδιωτικών πανεπιστημίων». Ταυτοχρόνως, έκανε λόγο για «κολέγια της συμφοράς» που επιχειρούν να αξιοποιήσουν την κατάσταση στην δημόσια ανώτατη εκπαίδευση (βλ. υποχρηματοδότηση). Η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου είναι η μόνη λύση, υποστήριξε. Στην 2η απάντηση, ανέφερε ότι για δύο χρόνια έχει μαλλιάσει η γλώσσα τού ιδίου και των άλλων στελεχών τού πολιτικού φορέα του οποίου ηγείται, για προεκλογική προσπάθεια διερεύνησης συγκλίσεων με τους κ.κ. Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Κουτσούμπα, πλην όμως, εκείνοι δεν ανταποκρίθηκαν.

«Περιβάλλον - Ενέργεια»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση του Παναγιώτη Στάθη για τα χρήματα που έδωσε η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση και την πανδημία και την κριτική της ΝΔ στον ΣΥΡΙΖΑ για τις παροχές που εξαγγέλλει ανέφερε: «Η χώρα είχε εξαιρέσεις από τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες στην πανδημία. Κρατήσαμε όρθια την κοινωνία, σώσαμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Από εδώ και στο εξής η χώρα είναι υποχρεωμένη να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοιμ πλέον. 'Αρα η ακριβής κοστολόγηση των προγραμμάτων έχει σημασία. Μόνο τα δύο εμβληματικά μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ, η μείωση ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στοιχίζουν κοντά 4 δις ετησίως, θα πρέπει ο κ. Τσίπρας να πει που θα τα βρει γιατί οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν πρόκειται να αλλάξουν». Σε επόμενη ερώτηση για το σιδηρόδρομο με αφορμή τα Τέμπη ανέφερε: «Έγιναν βήματα και στον τομέα αυτόν και προφανώς υπήρξαν και αστοχίες και καθυστερήσεις τις οποίες πληρώσαμε πολύ ακριβά. Τα μέσα σταθερής τροχιάς είναι το πιο κοινωνικό και πιο φιλικό μέσο στο περιβάλλον. Κατασκευάζουμε την γραμμή 4 στο Μετρό, επεκτείνουμε τη γραμμή 2 και παραδίδουμε το Μετρό της Θεσσαλονίκης μαζί με τα αρχαία, ένα έργο που θα αλλάξει εντελώς το μορφή της πόλης».

«Το 2022 έχουμε υπέρβαση εσόδων από τον υψηλό ΦΠΑ 4,5 δισ. ευρώ. Γιατί δεν ρίχνει τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ όταν ακόμα και υποψήφιου βουλευτές του το ζητάνε; Για να δίνει στοχευμένες επιδοτήσεις για να κρατάνε ψηλά τις τιμές τα διυλιστήρια και οι εταιρείες ενέργειας. Εμείς θα σταματήσουμε αυτόν τον μηχανισμό αναδιανομής εισοδήματος από τους πολλούς σε λίγους και ισχυρούς. Να πού θα βρούμε τα λεφτά». Αυτό τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε ερώτημα που του τέθηκε από τον Γιώργο Παπαδάκη για τη δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση του ΕΦΚ και άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων, για το αν είναι κοστολογημένες και ποια είναι τα αντισταθμιστικά μέτρα για το δημοσιονομικό κενό που θα δημιουργηθεί. Σε follow up ερώτηση για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ κι αν αυτό θα επιφέρει χαμηλότερους λογαριασμούς, απάντησε: Προφανώς. Σημείωσε ότι η ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ και σε περίοδο δημοσιονομικών δυσκολιών «δεν αύξησε ούτε ένα ευρώ τους λογαριασμούς και ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να την ιδιωτικοποιήσει λίγο πριν την κρίση και η ΔΕΗ παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την αισχροκέρδεια».

Τη θέση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου της χώρας και την προστασία του Περιβάλλοντος ανέπτυξε ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο Ράνια Τζίμα εάν συμφωνεί με τη θέση για επαναφορά της ΔΕΗ στο Δημόσιο κι αυτό είναι προϋπόθεση για να συμπράξει σε κυβέρνηση συνεργασίας. «Και τώρα το Δημόσιο έχει το 34% και κάνει κουμάντο. Ακόμη το 50% να είχε πάλι το ίδιο θα ήταν. Είναι σαφές. Η θέση μας είναι: Να συνδέσουμε την απολιγνιτοποίηση με επενδύσεις στα δίκτυα και στην αποθήκευση. Το αποτέλεσμα είναι ότι θα μειωθεί η εξάρτηση από το φυσικό αέριο και θα μειωθούν τα μεγάλα πάρκα ΑΠΕ. Παράλληλα θα δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών πάρκων από αγρότες και ιδιώτες στις στέγες κι έτσι θα μειωθεί και το Περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου Μάρας Ζαχαρέα για την «ανεξέλεγκη ανοικοδόμηση κυρίως στα νησιά» είπε ότι το βασικό πρόβλημα με το ζήτημα της Ενέργειας και κατ' επέκταση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανοικοδόμησης εργατικών κυρίως κατοικιών και όχι των πλουσίων, αυτών που δεν ξέρουν τι έχουν μιας και μιλάμε για Κυκλάδες, καθώς δεν πάνε οι εργάτες και οι αγρότες της πατρίδας μας και οι αυτοαπασχολούμενοι της πατρίδας μας να οικοδομήσουν εκεί και ανεξέλεγκτα. 'Αρα, πρέπει να μπει ένα φρένο που αυτό μπορεί να το κάνει μια διαφορετική διακυβέρνηση, μια άλλη εξουσία, μια πραγματική εργατική-λαϊκή εξουσία.Και εδώ ερχόμαστε ξανά στο ζήτημα της Ενέργειας και της «πράσινης μετάβασης». Η εγκληματική πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, της «απελευθέρωσης» της αγοράς Ενέργειας, της απολιγνιτοποίησης, του Χρηματιστήριου Ενέργειας που ξεκίνησε ο κ. Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως θα του έλεγα να σκεφτεί πολύ, να μην ξύνεται, γιατί ξύνεται πολύ στη γκλίτσα του τσοπάνη όλη αυτή την προεκλογική περίοδο απευθυνόμενος στο ΚΚΕ για την «προοδευτική» κυβέρνησή του-μούφα που την προβάλλει προς τον ελληνικό λαό παρότι την έχουμε αρνηθεί επανειλημμένα και αυτό αφορά και την Ενέργεια και τις Μεταφορές και την Παιδεία. Αν δεν αξιοποιηθούν όλες οι εγχώριες πηγές Ενέργειας με κοινωνικοποίηση και με ένα κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό του κράτους με τη συμμετοχή των εργαζομένων και των επιστημόνων, και αυτή είναι η πρόταση και το πρόγραμμα του ΚΚΕ, η Ελλάδα είναι πλούσιος τόπος έχει παραγωγικές δυνατότητες μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις μορφές Ενέργειας, λιγνίτη, γεωθερμία, υδροηλεκτρισμό, ανανεώσιμες πηγές. Το ζήτημα βρίσκεται στο τι ρότα τραβάς, πως πας στην ανάπτυξη ως κράτος, ως κοινωνία και βεβαίως ποιoς έχει την εξουσία και αυτή την ιδιοκτησία.

Απαντώντας σε ερώτηση της Σίας Κοσιώνη (ΣΚΑΙ) για το αν πιστεύει πως η χώρα μας έπρεπε να απέχει από το εμπάργκο κατά της Ρωσίας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, απάντησε: «Ρωτήστε τον ελληνικό λαό αν του αξίζει να πληρώνει πανάκριβα τα τρόφιμα και το φυσικό αέριο και την βενζίνη ενώ θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα των εξορύξεων. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλοί εφοπλιστές που φέρνουν ρωσικό πετρέλαιο στο Λακωνικό Κόλπο και κάνουν μεταγγίσεις. Γιατί να κερδίζουν οι εφοπλιστές και να μην κερδίζει ο ελληνικός λαός; Επιμένω στην εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου. Όταν γίνουμε κυβέρνηση θα εξορύξουμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο και θα το συνδέσουμε με τις συντάξεις και τους μισθούς για να μπορούν οι Έλληνες να παίρνουν αξιόλογες και αξιόπιστες συντάξεις. Ερωτηθείς γιατί δεν έχει στηρίξει ούτε ένα νομοσχέδιο για την πράσινη ενέργεια, απάντησε: Η πράσινη ενέργεια δεν σε ανεξαρτητοποιεί. Δεν αποθηκεύεται. Η Ελλάδα θα γίνει πετρελαιοπαραγωγός χώρα.

O Αντώνης Σρόιτερ ρώτησε τον Γιάνη Βαρουφάκη για τις θέσεις του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη στα εν λόγω ζητήματα. Οι εξορύξεις χρειάζονται 15 χρόνια για να παράγουν, αν παράγουν, δήλωσε εισαγωγικώς. «Οι εξορύξεις δεν είναι λύση» και το μόνο που προσφέρουν, όπως ανέφερε, είναι «γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου». Το μέλλον είναι πλωτές, μικρού μεγέθους, αλουμινένιες ανεμογεννήτριες, είπε και τάχθηκε υπέρ του πράσινου υδρογόνου. Το θέμα, κατά τον Γ. Βαρουφάκη, είναι εάν θα προλάβει την πράσινη επανάσταση η χώρα μας. Κατήγγειλε δε, ότι δεν επενδύθηκαν όλοι οι αντίστοιχοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης σε ένα πράσινο αναπτυξιακό σχέδιο, που εισηγείται το ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη. Ερωτηθείς για τα δύο Ι.Χ, πέραν του βουλευτικού οχήματος, πέντε μοτοσικλέτες και ένα ταχύπλοο, που ανήκουν στην οικογένειά του βάσει της δήλωσης πόθεν έσχες, απάντησε ότι τα μόνα που είναι σε χρήση, είναι δύο μοτοσικλέτες, μία από τον ίδιο και μία από τη σύζυγό του. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι ο πολιτικός πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα.

«Νέα Γενιά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση του Αντώνη Σρόιτερ τι βαθμό βάζει στον εαυτό του απάντησε: «Οι νέοι έχουν κάθε δίκιο να είναι επιφυλακτικοί στην εξουσία. Θα αξιολογήσουν και αυτή την κυβέρνηση. Δεν είχα καμία δυσκολία να αναγνωρίσω λάθη και να ζητήσω συγνώμη. Ένα λάθος γίνεται σφάλμα όταν επαναλαμβάνεται. Ο βαθμός ο οποίος θα μπει στην κυβέρνηση θα μπει από όλους τους Έλληνες και θα είναι το εκλογικό ποσοστό που θα πάρει η ΝΔ στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Αυτή η ζυγαριά θα τεθεί στην κρίση όλων των Ελλήνων πολιτών. Από τους νέους μας θα ζητούσα να αξιολογήσουν και αυτοί τα κόμματα, να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία και να γνωρίζουν ότι τελικά ψηφίζουν για το δικό τους μέλλον». Σε επόμενη ερώτηση τι θα έλεγε, ως δεκαοχτάχρονος, στον πολιτικό που θα του έδινε 150 ευρώ είπε: «Έγινε πολλή κουβέντα για μέτρο συμπληρωματικό. Να κάνω μια πρόταση σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές. Όλοι να καταθέσουμε τα προγράμματά μας, είτε στο Γενικό Λογιστήριο είτε στην Τράπεζα της Ελλάδας, τρεις μέρες το πολύ χρειάζεται για να αξιολογηθούν, για να μην υπάρχει αμφιβολία πόσο κοστίζει το κάθε πρόγραμμα. Εκατόν πενήντα (150) ευρώ δώσαμε και στο freedom pass. Οι νέοι ενδιαφέρονται για καλή εκπαίδευση και καλές δουλειές και γι' αυτό θα μας κρίνουν την επόμενη ημέρα, όχι για τα 150 ευρώ».

Τη δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής από φέτος επανάλαβε ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας σε σχετική ερώτηση από τον Παναγιώτη Στάθη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισήμανε πως καμία άλλη κυβέρνηση δεν προχώρησε σε τέτοιο μέτρο, τονίζοντας πως όταν έχεις «κλειστό αριθμό παιδιών» που θα μπουν στις σχολές με την εν λόγω διαδικασία, τον αν γράψει κάποιος 8 ή 12 εξαρτάται από τον «βαθμό δυσκολίας των θεμάτων». Ως εκ τούτου, σημείωσε πως στόχος της κυβέρνησης δεν είναι η άνοδος του γνωστικού επιπέδου, αλλά όπως υπογράμμισε η τεχνητή μείωση των εισακτέων προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες για την τριτοβάθμια και για να ”αβγατίσει” η πελατεία των κολλεγίων. Προσέθεσε δε, ότι η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση θα καταργήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής προκειμένου να ”αναζοωγονηθούν” και τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Τέλος, σε ερώτηση ποιο είναι το πολιτικό πρόσωπο που θεωρεί σημείο αναφοράς τον Α. Παπανδρέου, τον Χ. Φλωράκη ή τον Λ. Κύρκο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι ο κ. Ανδρουλάκης διεκδικεί την αποκλειστικότητα της κληρονομιάς του Α. Παπανδρέου και ότι δεν θέλει να κάνει το ίδιο με τον κ. Κουτσούμπα για τον κ. Φλωράκη. Ωστόσο, τόνισε πως τα «συνθήματα γίνονται επίκαιρα γιατί η ζωή τα κάνει επίκαιρα» και πως σήμερα τα έχει κάνει επίκαιρα η «Δεξιά του κ. Μητσοτάκη». «Αυτό που μπορεί να σώσει το λαό είναι η ενότητα», κατέληξε.

Στην 6η και τελευταία ενότητα της τηλεμαχίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας στην ερώτηση του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη τόνισε ότι «η νέα γενιά έχει πολλά εφόδια αλλά λιγοστές ευκαιρίες γι' αυτό χιλιάδες Ελληνόπουλα τα τελευταία 15 χρόνια έχουν οδηγηθεί στο εξωτερικό». Για να μείνουν οι νέοι στην Ελλάδα ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι χρειάζεται βιώσιμη ανάπτυξη, με ώριμη αγορά εργασίας, με καλές θέσεις εργασίας και καλούς μισθούς. Παράλληλα είπε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα στήριξης της καθημερινότητας τους και έφερε ως παράδειγμα την κοινωνική κατοικία, όπως στην Πορτογαλία όπου «τρέχει» πρόγραμμα για 150.000 κοινωνικές κατοικίες. «Κάτι ανάλογο προτείνει και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου Ράνιας Τζίμα ότι «το ΚΚΕ με την άρνησή του να στηρίξει ή να δώσει ανοχή σε κυβέρνηση δεν δίνει κυβερνητική εναλλακτική στη νεολαία και μήπως τα ωθεί στην αποχή;» είπε «'Oχι. Η νέα γενιά ξέρει τι θέλει, ξέρει τι ζητάει, έχει και γνώση και πείρα αρκετή γιατί έζησε, ιδιαίτερα οι μικρότερες ηλικίες, μέσα στην πανδημία μια τραγική κατάσταση, ζήσαν πάρα πολλά, πρόσφατα ήταν στους δρόμους με συνθήματα όμορφα, για την τραγωδία στα Τέμπη, που μας συγκίνησαν όλους. Θα πρέπει, της λέμε και από αυτό το πάνελ σήμερα, να πάει να ψηφίσει. Δεν είναι αντισυστημική η αποχή. Η αποχή ενισχύει μόνο τα κόμματα που θέλουν να κάνουν ακόμα χειρότερη τη ζωή της, γιατί όντως κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Αυτό συμβαίνει όλα τα τελευταία χρόνια. 'Αρα η νεολαία πρέπει να πάει να ψηφίσει, εμείς καταθέσαμε και πρόταση νόμου τέτοια στη Βουλή, δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, ώστε οι νέοι που δουλεύουν σεζόν να μπορέσουν να ψηφίσουν στον τόπο που πήγαν για δουλειά». Ως προς το τι διαφορετικό έχει να προτείνει το ΚΚΕ στη νεολαία ώστε να μην δούμε ξανά εικόνες όπως το 2019 με νέους να στρέφονται προς τη Χρυσή Αυγή, ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στο πολύ αισιόδοξο μήνυμα των σημερινών φοιτητικών εκλογών, όπου η Πανσπουδαστική, δηλαδή η παράταξη της ΚΝΕ που στηρίζει το ΚΚΕ αναδείχθηκε ξανά πρώτη δύναμη. «Αυτό λέμε να κάνει και τώρα η νεολαία. Να παρατήσει τις αναπολήσεις του παρελθόντος, γιατί η νεολαία σκέφτεται το παρόν, σκέφτεται το μέλλον, αξιοποιεί την ιστορική εμπειρία, τα θετικά και αρνητικά, βγάζει συμπεράσματα και εμείς τη βοηθάμε σε αυτό και έτσι να προχωρήσουμε. Να πάει να ψηφίσει στην 21 Μάη και να ψηφίσει ΚΚΕ».

Απαντώντας σε ερώτηση της Μάρας Ζαχαρέα για το εάν οι υποσχέσεις και οι επικοινωνιακές εκστρατείες μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τους νέους και τους φέρνουν πιο κοντά στην πολιτική, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, απάντησε: «Πως θα πιστέψει ένας νέος τους πολιτικούς που επί 12 χρόνια τους λένε ψέματα; Ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, ότι όλα θα πάνε καλά και συνεχώς βουλιάζουμε. Θέλω ως προερχόμενος από την Μακεδονία να ζητήσω συγνώμη από τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη. Ζητώ συγνώμη από τα νέα παιδιά που τους αναγκάζουμε να πάνε στα νησιά να δουλέψουν για 600 ευρώ με δέκα άτομα μαζί, ενώ βολεύουμε μετακλητούς. Ο νέος βλέπει πως δεν υπάρχει αξιοκρατία. Κι αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πολλά νέα παιδιά να μην ψηφίσουν στις δεύτερες εκλογές που εάν προκύψουν θα γίνουν αρχές Ιουλίου, ο κ. Βελόπουλος απάντησε. «Για μένα είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει. Οι νέοι μπορούν να κάνουν την αλλαγή. Ο νέος μπορεί να πιέσει τον μεγαλύτερο να αλλάξει την Ελλάδα. Έχει όραμα, έχει ελπίδα. Πρέπει να ξαναδώσουμε στους νέους την ελπίδα. Η Ελληνική Λύση μπορεί».

Απαντώντας στην δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, ο Γιάνης Βαρουφάκης έκανε αντιδιαστολή μεταξύ ασφάλειας στα πανεπιστήμια και της «πανεπιστημιακής αστυνομίας τύπου Κεραμέως». Επέμεινε, ειδικότερα, στη διαφύλαξη του πανεπιστημιακού ασύλου, της διακίνησης ιδεών. Κατηγόρησε, εξ άλλου, την κυβέρνηση ότι είτε δεν έχει καταλάβει πώς λειτουργούν ιδρύματα, όπως το Κέιμπριτζ και η Οξφόρδη, είτε το έχουν καταλάβει και ψεύδονται παίζοντας ένα έργο σε ένα ακροδεξιό ακροατήριο. Δήλωσε μη ικανοποιημένος από το βαθμό ελευθερίας των ιδεών στα ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ έκανε λόγο για κλίμα εμφυλίου πολέμου, που «καλλιεργεί η Μητσοτάκης Α.Ε., με στόχο την υποβάθμιση των πανεπιστημίων μας».

Οι τελικές τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταληκτική του τοποθέτηση στο debate ανέφερε τα εξής: «Σε 10 ημέρες έχουμε εθνικές εκλογές . Οι πολίτες θα κληθούν να πάρουν απόφαση αν θα συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά ή θα κυλήσουμε πίσω σε ένα παρελθόν που πιστεύω θέλουμε να ξεχάσουμε. Μπορώ να κοιτάξω τους πολίτες στα μάτια και να πω, ναι, ήμουν συνεπής στις προεκλογικές δεσμεύσεις και κράτησα τη χώρα ασφαλή εν μέσω πρωτοφανών κρίσεων. Το έργο μας θα το αξιολογήσουν οι πολίτες. Ψηφίζουν με γνώμονα το μέλλον. Για μια Ελλάδα παραγωγική , μια Ελλάδα που θα συνεχίσει στην τροχιά της δυναμικής ανάκαμψης με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με την ανεργία κάτω από 10%, μια Ελλάδα που θα μπορέσει να ανεβάσει το μέσο μισθό στα 1500 ευρώ και τον κατώτατο στα 950 ευρώ, κάτι που δεν θα γίνει αλλιώς παρά μόνο αν συνεχίσουμε στο δρόμο που έχουμε χαράξει. Ξέρω ότι στην κοινωνική Ελλάδα που οραματίζομαι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά, έχουμε σχέδιο για να κάνουμε καλύτερη την κατάσταση στη δημόσια υγεία. Ξέρω πως η Ελλάδα θα γίνει πρωταγωνίστρια στην πράσινη ανάπτυξη, κάτι απαραίτητο για λόγους ενεργειακής απεξάρτησης. Μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές , να παράγουμε περισσότερη ενέργεια από ήλιο και άνεμο. Μια Ελλάδα που θα παραμένει ισχυρή, πρωταγωνίστρια στην περιοχή, που θα συμμετέχει ισότιμα στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, θα συνδιαμορφώνει την Ευρώπη που όλοι οραματιζόμαστε. Αυτή την Ελλάδα μπορούμε να την κάνουμε πράξη, είναι στο χέρι μας αν θα προχωρήσουμε σταθερά, τολμηρά, μπροστά για την Ελλάδα που όλοι οραματιζόμαστε».

Στη «δυνατότητα» που έχουν οι πολίτες να φέρουν με την ψήφο τους τη "μεγάλη αλλαγή" αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κατά την τελική του τοποθέτηση στο debate απευθυνόμενος σε όλους ανεξάρτητα με το αν είναι «αριστεροί, δεξιοί ή κεντρώοι». «Τα τέσσερα τελευταία χρόνια η αδικία έγινε καθεστώς, το εισόδημα εξαντλείται την τρίτη εβδομάδα του μήνα, τα δημόσια νοσοκομεία έμειναν εγκαταλελειμμένα, τα πανεπιστήμια και τα σχολεία χωρίς δασκάλους και καθηγητές, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες πνίγονται στα χρέη, χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι σκέφτονται αν θα μπορούν και την επόμενη μέρα να παράγουν, οι νέοι και οι νέες βλέπουν τα όνειρα τους να συνθλίβονται και 700.000 νοικοκυριά αγωνιούν αν την επόμενη μέρα θα χάσουν τις περιουσίες τους στους πλειστηριασμούς», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «δεν μας αξίζει αυτή η Ελλάδα, της αισχροκέρδειας, της οικογενειοκρατίας, της διαφθοράς, της αδικίας». Όπως σημείωσε, «είναι στο χέρι μας η μεγάλη αλλαγή», ενώ επισήμανε πως είναι εκλογές «με απλή αναλογική και με απλή λογική», καθώς τον πρώτο λόγο για την κυβέρνηση θα την έχει το πρώτο κόμμα. Προσέθεσε, δε, ότι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το «πρώτο, σημαντικό και μεγάλο βήμα» για την «αλλαγή» και τη δημιουργία μιας προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας που «θα αλλάξει τα πράγματα και τις ζωές μας», θα «νοιάζεται για την καθημερινότητα του πολίτη», θα προχωρήσει στην αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών, στήριξη του κοινωνικού κράτους, των νέων, των γυναικών, των ανθρώπων της εργασίας, των ανθρώπων με αναπηρία, των ανθρώπων της τέχνης και της δημιουργίας».«Ξέρουμε και μπορούμε. Κυβερνήσαμε στις πιο δύσκολες συνθήκες που βρέθηκε ποτέ κυβέρνηση», συνέχισε, ενώ παραδέχθηκε πως έκαναν λάθη, άλλα «κυβέρνησαν με εντιμότητα». Ανέφερε, τέλος, πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια αλλά και να πετύχει σε στόχους, όπως η ρύθμιση του χρέους ή η έξοδος στις αγορές, αλλά δεν κυβέρνησε με βάση το δικό του πρόγραμμα. «Ζητάμε μια πρώτη ευκαιρία να κυβερνήσουμε με βάση το δικό μας πρόγραμμα και όχι τους εξαναγκασμούς της τρόικα. Ξέρουμε και μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή, το χρωστάμε στην ιστορία και στον ελληνικό λαό να ξανακάνουμε την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Με περισσότερη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη για όλους. Δικαιοσύνη παντού», κατέληξε ο Αλ. Τσίπρας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στην τελική τοποθέτησή του στη τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών έθεσε το διακύβευμα των εκλογών της 21ης Μαΐου. « Στις 21 Μαΐου κρίνεται εάν αλλάξει ριζικά η χώρα ή θα παραμείνει σε μια από τα ίδια», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προσθέτοντας ότι είναι απαραίτητες οι αλλαγές στην οικονομία και τη θεσμική παρακμή που έχει προκύψει. Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης «κυβέρνηση μετά τις εκλογές θα υπάρξει. Αλλά τι κυβέρνηση θα είναι αυτή για τη χώρα;» και έθεσε το βασικό πλαίσιο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ το οποίο συνόψισε σε τρεις λέξεις: -Εμπιστοσύνη η οποία, σημείωσε, για να αποκατασταθεί απαιτείται αξιοκρατία παντού και διαφάνεια με όλες τις αποφάσεις στη Διαύγεια. -Αξιοπρέπεια η οποία σημαίνει, εξήγησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ισχυρό Κοινωνικό Κράτος με τον πολίτη να μπορεί να πηγαίνει στο ΕΣΥ ξέροντας ότι θα βρει ανταπόκριση στο πρόβλημά του και Ισχυρή Δημόσια Παιδεία για όλους. -Ανάπτυξη και προοπτική με σταθερή πορεία της οικονομίας με παραγωγή και εξωστρέφεια κι «όχι μια χώρα απέραντο real estate». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ζήτησε ισχυρή εκλογική δύναμη για να γίνει πραγματικότητα η αλλαγή με αξιοπρέπεια λέγοντας: «Μπορούμε, εάν ο λαός μας δώσει ισχυρή εντολή, να κάνουμε την αλλαγή».

«Το σύνθημα "τα κέρδη τους ή οι ζωές μας" αποτυπώνει όχι μόνο την αιτία για το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη, που ζήσαμε και συγκλονίστηκε όλη η ελληνική κοινωνία, αποτυπώνει και όλη την πορεία αυτής της ανάπτυξης που έχει ζήσει ο λαός μας όλα αυτά τα χρόνια. Αποκαλύπτει τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα ενός συστήματος της βαρβαρότητας που μας έχει φτάσει ως εδώ. Και βεβαίως αυτόν τον δρόμο τον έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και τα κόμματα φυσικά που κυβέρνησαν υπηρετώντας αυτόν τον δρόμο. Όλοι εδώ οι παριστάμενοι, παρότι είπατε ότι θα έπρεπε να έχουμε πιο ζωντανή συζήτηση όπως άλλωστε είχε προτείνει το ΚΚΕ απο την αρχή στη διακομματική, είτε ως πρωθυπουργοί, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, είτε ως υπουργοί κυβερνήσεων, όπως ο κ. Βαρουφάκης, έστω για ένα εξάμηνο, πολύ κρίσιμο όμως για την πορεία της χώρας και για τα αποτελέσματα στη συνέχεια τα αρνητικά που ζήσαμε, αλλά και άλλοι ως στελέχη κομμάτων, ο κ. Ανδρουλάκης ως Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βελόπουλος ως στέλεχος του ΛΑ.Ο.Σ στη συγκυβέρνηση, με τον ένα ή άλλο τρόπο έχουν όλοι εδώ οι παριστάμενοι ευθύνη για όλη αυτή τη κατάσταση. Είναι λοιπόν μέρος του προβλήματος θα έλεγα γι΄αυτό θα πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν και μέρος της λύσης αυτού του προβλήματος. Γιατί έτσι κι αλλιώς μια κυβέρνηση θα βγει το επόμενο διάστημα. Εμείς εκτιμάμε ότι θα μπορούσε να βγει, στη βάση των προγραμμάτων που έχουν διατυπώσει τα κυβερνητικά κόμματα που θέλουν να συγκυβερνήσουν, και την 22α Μαΐου, την άλλη μέρα από τις εκλογές. Φαίνεται άλλες επιταγές τους οδηγούν σε μια ταλαιπωρία για την οικονομία, για τη χώρα, για την κοινωνία, για το λαό μας σε επόμενες εκλογές. Παρόλα αυτά όμως αυτή η κυβέρνηση θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. 'Αρα πρέπει ο ελληνικός λαός να πάρει τα μέτρα του, η νεολαία να πάρει τα μέτρα της, και τα μέτρα που πρέπει να πάρει γιατί «πριν πεινάσουμε πρέπει να μαγειρεύουμε» είναι να ενισχύσουν το ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές γιατί μόνο έτσι θα είναι δυνατός ο λαός απέναντι στα δύσκολα και τα αντιλαϊκά που έρχονται. Δυνατός λαός με δυνατό ΚΚΕ» είναι το μήνυμα του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, μετά το τέλος του ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών.

Είχα σήμερα την δυνατότητα να συναντήσω τέσσερις δημοσιογράφους μετά από τέσσερα χρόνια ως πρόεδρος κόμματος. Δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε το δικό μας μήνυμα», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κατά την τοποθέτησή του στο τέλος του αποψινού Debate. «Δεν μπορέσαμε να πούμε αυτό που πιστεύουμε, πως η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει αρκεί στο τιμόνι της χώρας να υπάρξει ένας άνθρωπος που αγαπάει το έθνος, την πατρίδα, όλα αυτά που μας ενώνουν. Να κάνουμε πραγματικά περήφανους τους Έλληνες. Έχουμε το σχέδιο αρκεί να ματώσουν οι κομματικοί τους. Όλοι αυτοί που βολεύτηκαν και ξεβόλεψαν τα ελληνόπουλα, να υπάρξει αξιοκρατία στη χώρα. Εύχομαι στο Θεό κάποια στιγμή οι Έλληνες να ενώσουν δυο συνθήματα. Πατρίδα, Ορθοδοξία, Οικογένεια και Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία. Να ενώσουμε δυνάμεις. Έρχονται δύσκολες μέρες. Για μας στην Ελληνική Λύση, είναι δέσμευση να ξανακάνουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες περήφανους».

Στην τελική του, ελεύθερη, τοποθέτηση, ο Γιάνης Βαρουφάκης ξεκίνησε από μία καταγγελία: όπως υποστήριξε, επί τρεις μήνες, το ΜέΡΑ25 καταθέτει πρόταση στη Βουλή, με την οποία ζητά να ψηφισθεί η πρόβλεψη να ψηφίζουν στον τόπο εργασίας τους οι εποχικοί νέοι εργαζόμενοι, όπως, άλλωστε, συμβαίνει, με τους δικαστικούς αντιπροσώπους, τους αστυνομικούς και τους στρατιώτες. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φοβάται τη γενιά των Τεμπών [...] τρέμει, ιδρώνει με τη σκέψη ότι θα ψηφίσουν οι νέοι, ιδίως αυτοί που εργάζονται στα ”κάτεργα” της Μυκόνου, της Ρόδου, της Σαντορίνης». Μιλώντας για τον κατ' αυτόν, διακύβευμα των εκλογών, έκανε την αντιδιαστολή μεταξύ των τριών μνημονιακών κομμάτων για το ποιο έβγαλε τη χώρα από τα Μνημόνια από τη μια, και του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη, από την άλλη. Σύμφωνα με το αφήγημα του οποίου, η χώρα βρίσκεται στο «πιο βαρύ και αδίστακτο» τέταρτο Μνημόνιο, που υπέγραψε ο κ. Τσίπρας το 2018 και το οποίο θα λήξει το 2060. Καταθέτοντας, επίσης, στοιχεία για τη μείωση του εθνικού εισοδήματος (κατά 20% σε σχέση με το 2007) και του χρέους (50% μεγαλύτερο), κατηγόρησε τα τρία κόμματα ότι θα «μαγειρέψουν» δημοσιονομική πειθαρχία για άλλη μια φορά, μιας άλλης μορφής λιτότητα, όπως είπε. Κλείνοντας, ανέφερε πως υπάρχει μόνιμη λεηλασία της χώρας από το 2017 και εντεύθεν, με τρεις βασικούς πυλώνες, το Χρηματιστήριο Ενέργειας, τον «Ηρακλή» και το Υπερταμείο. Κανένα από τα τρία κόμματα δεν θα τους καταργήσει, σημείωσε και αντιπρότεινε ότι η κατάργησή τους είναι όρος για να επιστρέψουν οι νέοι που είναι στο εξωτερικό, αλλά και να παραμείνουν στη χώρα όσοι είναι ακόμη εδώ.





