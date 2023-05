Πολιτική

Debate - Τσίπρας: Το πρώτο με το τρίτο κόμμα μπορούν να κάνουν κυβέρνηση

Συγκλίσεις μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων παρά τον προεκλογικό ανταγωνισμό "βλέπει" ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Με σχόλιο για την υπόθεση των παρακολουθήσεων ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας την απάντηση του σε ερώτημα του τέθηκε για τις συνεργασίες στην απλή αναλογική, από τη δημοσιογράφο Μάρα Ζαχαρέα (Star) στο πλαίσιο της ενότητας του debate «Κράτος, Θεσμοί, Διαφάνεια».

«Αισθάνομαι αμήχανα γιατί κάθομαι ανάμεσα στους δυο πρωταγωνιστές του μεγαλύτερου σκανδάλου της μεταπολίτευσης, τον κ. Μητσοτάκη που παρακολουθούσε τον κ. Ανδρουλάκη και ρωτάται ο πρωθυπουργός σήμερα και λέει ότι ”οι εξηγήσεις που έδωσα δεν ήταν επαρκείς”. Ε, ας δώσει σήμερα κάποιες εξηγήσεις. Υπήρξε εθνικός λόγος που παρακολουθήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης; Ποιος ήταν αυτός; Πώς θα συνεργαστώ μαζί του αύριο αν πράγματι είναι ”πράκτορας” και ”εθνικά επικίνδυνος”; Και για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε ο αρχηγός του στρατεύματος; Αδιανόητα πράγματα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Προσέθεσε ότι «το Ευρωκοινοβούλιο λέει ότι ενορχηστρωτής ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός».

Ως προς το θέμα των συνεργασιών στις εκλογές σημείωσε ότι «μπορούμε και πρέπει να δούμε τα προγράμματα μας βάσει των οποίων να κάνουμε συγκλίσεις για να δώσουμε μια προοπτική για την επόμενη μέρα». Είπε ότι απευθύνεται στις προοδευτικές δυνάμεις και τους λέει ότι η απλή αναλογική μπορεί να δώσει κυβέρνηση, πρωτίστως το πρώτο με το τρίτο κόμμα μπορεί να φτιάξει κυβέρνηση. Ότι απευθύνεται σε όλες τα προοδευτικά κόμματα και τους λέει ότι υπάρχει προοπτική πάνω σε ένα πρόγραμμα που θα δώσει ανάσα με αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση των χρεών. «Βλέπω ότι υπάρχουν συγκλίσεις, αλλά θα τις δούμε πιστεύω περισσότερο μετά τις εκλογές», προσέθεσε.

Σε follow up ερώτημα αν θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα ή θα δεχτεί αυτό που λέει ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ότι ο λαός με την ετυμηγορία του θα δώσει συσχετισμούς, ο πρώτος θα έχει τον πρώτο λόγο και πως το δικαίωμα του λαού να επιλέξει ποιος θα τον κυβερνήσει δεν μπορεί κανείς να το οικειοποιηθεί. Χαρακτήρισε φυσιολογικό να υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα κόμματα προς τις εκλογές, ακόμα και ανάμεσα σε κόμματα που έχουν προγραμματικές συγκλίσεις. Είπε ότι καταγράφει «αυτό που είπε ο κ. Κουτσούμπας ότι δεν είναι όλοι ίδιοι, ακούω και τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέτει προτάσεις που βλέπω ότι υπάρχουν συγκλίσεις».

