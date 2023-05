Πολιτική

Μητσοτάκης για debate: Η τελική αξιολόγηση για το “ποιος έφαγε γκολ και ποιος έβαλε” θα κριθεί σε 10 μέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δήλωση του Πρωθυπουργού μετά το τέλος του debate.



«8 χρόνια ήτανε πολλά για να γίνει την debate» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος του debate μεταξύ των πολιτικών αρχηγών.

«Πιστεύω ότι ήταν χρήσιμο, οι πολίτες που το παρακολούθησαν θα έβγαλαν κάποια συμπεράσματα, πρέπει να γίνονται περισσότερες συζητήσεις και με μεγαλύτερη συχνότητα» είπε.

«Θέλησα να μιλήσω περισσότερο για το μέλλον και το σχέδιό μου για την επόμενη τετραετία. Εναπόκειται στην κρίση των πολιτών και των τηλεθεατών να μας αξιολογήσουν και η τελική αξιολόγηση ‘ποιος έφαγε γκολ και ποιο έβαλε” θα κριθεί σε 10 μέρες», ανέφερε τέλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα - Θάνατος βρέφους: Κατέρρευσε ο πατέρας και μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική

Σούρας για “Σύνδρομο ξεχασμένου μωρού”: Μπορεί να συμβεί στον καθένα (βίντεο)

Εκλογές - Debate: οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν και η... “μάχη” της γραβάτας (εικόνες)