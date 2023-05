Πολιτική

Debate: Η πρώτη αποτίμηση στην κυβέρνηση

Πώς "είδαν" στην κυβέρνηση το debate. Οι εκτιμήσεις για Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής, ψύχραιμος, γνώστης. Απαντούσε επί της ουσίας σε κάθε ερώτηση. Παραδέχθηκε προβλήματα, αναγνώρισε λάθη. Περιέγραψε, στο πλαίσιο του περιορισμένου χρόνου, για το μέλλον και τι θέλει να κάνει. Μιλούσε στους πολίτες, παρά τις συνεχείς επιθέσεις από τον Α. Τσίπρα, σχολίαζαν κυβερνητικά στελέχη μετά την αποψινή τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών στην ΕΡΤ.

Ο κ. Τσίπρας ξεκινούσε με επιθέσεις στον κ. Μητσοτάκη με τα γνωστά στερεότυπα, ότι υπηρετεί τα συμφέροντα κι ο ίδιος τον λαό. Απαντούσε γενικόλογα, στις ερωτήσεις για το που θα βρει τα χρήματα, μιλώντας για αισχροκέρδεια. Απάντησε με γενικολογίες για το ποια θα είναι η κυβέρνηση που λέει. Μίλησε για αύξηση φόρων.

Ο κ. Ανδρουλάκης χωρίς κάποια σαφή θέση για το τι πρέπει να γίνει στη χώρα, αλλά με κάποιες γενικόλογες προτάσεις επίσης όχι κοστολογημένες. Μίλησε επίσης για φορολόγηση στις γονικές παροχές ρίχνοντας το όριο στο μισό. Οι υπόλοιποι προσπάθησαν να απευθυνθεί ο καθένας στο κοινό του».

