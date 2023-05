Πολιτική

Ανδρουλάκης μετά το debate: Χρυσή ευκαιρία στις 21 Μαΐου να πάρουμε μια απόφαση αλλαγής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μετά το debate των πολιτικών αρχηγών,

Δεν υπάρχουν νησίδες ατιμωρησίας. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν, είπε, μεταξύ άλλων, κατά την αναχώρησή του από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, σχετικά με την απάντηση που έδωσε στη διάρκεια της αποψινής τηλεμαχίας αναφορικά με το θέμα των υποκλοπών. «Το θέμα είναι να θωρακιστεί η χώρα», συμπλήρωσε για το ίδιο θέμα.

Χαρακτηρίζοντας γόνιμη τη συζήτηση που έγινε σημείωσε: Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι πως αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία στις 21 Μαΐου να πάρουμε μια απόφαση αλλαγής και να αφήσουμε στο παρελθόν κακές νοοτροπίες. «Στον ελληνικό λαό αξίζει κάτι πολύ περισσότερο. Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ μπορεί να μπει ανάχωμα σε αυτό το παρελθόν».

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ακόμα πως αυτό που λέει περί συνεννόησης είναι αυτό που συμβαίνει σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. «Εγώ θα κάνω αυτό που έχω πει στον ελληνικό λαό. Θέλω ισχυρή εντολή για να έχουμε μια κυβέρνηση με σταθερότητα, μια κυβέρνηση που θα κινείται στα ευρωπαϊκά πρότυπα με οικονομική ανάπτυξη» συμπλήρωσε.

«Κάνω αγώνα να αναγεννηθεί το ΠΑΣΟΚ και έχει αξία μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη που να βάλει τέλος στην πολίτική των δυο μεγάλων κομμάτων του δήθεν Φιλελεύθερου Μητσοτάκη και του δήθεν Αριστερού Τσίπρα» είπε στη συνέχεια και συμπλήρωσε: «Ο ελληνικός λαός ψηφίζει στις 21 Μαΐου. Ας περιμένουμε λοιπόν τον λαό».

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα - Θάνατος βρέφους: Κατέρρευσε ο πατέρας και μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική

Σούρας για “Σύνδρομο ξεχασμένου μωρού”: Μπορεί να συμβεί στον καθένα (βίντεο)

Αρχαία Ολυμπία: Τροφική δηλητηρίαση μαθητών από την Ολλανδία