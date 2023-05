Πολιτική

Τσίπρας για debate: Σφάλμα Μητσοτάκη που δεν θέλει μια συζήτηση των δυο

Τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την αποχώρησή του από το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τι είπε για το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών.



Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε δηλώσεις του κατά την αποχώρησή του από το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, μετά το debate ζήτησε να μην προδικάζουμε ότι θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές.

“Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όλοι οι πολίτες συνειδητοποιούν ότι η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών και τα ντιμπέιτ έτσι όπως τα ονομάζουμε είναι όφελος για τη Δημοκρατία. Και ελπίζω να κατάλαβαν κάποιοι το λάθος τους που δεν ήθελαν να γίνει το 2019 συζήτηση και το λάθος που δεν θέλουν να γίνει και το 2023 μια συζήτηση όπως θα έπρεπε να γίνει και ανάμεσα στους δύο διεκδικητές της πρωτιάς στις εκλογές που έχουμε μπροστά μας” τόνισε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε:

“Νομίζω ότι ωφέλησε αυτή η συζήτηση. Θα ήταν ακόμα πιο επωφελής για τη δημοκρατία και για τους πολίτες αν είχε και πιο χαλαρούς όρους, να μπορούμε να ανταλλάξουμε και κάποια ερωτήματα, να έχουμε ένα ρόλο. Θυμίζω ότι το 2015 έγινε συζήτηση των 6 πολιτικών αρχηγών αλλά και συζήτηση ανάμεσα σε μένα και στον τότε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Μεϊμαράκη. Θυμίζω ότι το 2009 έγινε συζήτηση τότε και μεταξύ των έξι μετείχα εγώ σε αυτό το ντιμπέιτ, αλλά και ανάμεσα στον κ. Κώστα Καραμανλή που ήταν πρωθυπουργός και στον κ. Γιώργο Παπανδρέου που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ίδιο και παλαιότερα ανάμεσα στον Κώστα Καραμανλή και στον Κώστα Σημίτη. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό μόνο όφελος είναι για τη Δημοκρατία. Το καταλαβαίνουν οι πολίτες και ελπίζω να έχει καταλάβει και το σφάλμα του ο Μητσοτάκης που δεν ήθελε ντιμπέιτ και δεν έγινε ούτε των πολλών, ούτε των δύο το 2019 και δεν θέλει και σήμερα μια συζήτηση πολιτισμένη όπως σε όλη την Ευρώπη γίνεται και ανάμεσα στους δύο”.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε: “Ας μην υποτιμούμε τη λαϊκή ετυμηγορία. Ο κόσμος, οι πολίτες, ο ελληνικός λαός θα πάει να ψηφίσει για να βγάλει κυβέρνηση σε αυτές τις εκλογές και νομίζω ότι θα υπάρχει η δυνατότητα ο πρώτος να διαμορφώσει τους όρους για να σχηματισθεί κυβέρνηση. Άρα μην προδικάζουμε ότι θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές. Είναι ασέβεια απέναντι στον ελληνικό λαό που θα πάει να ψηφίσει. Πιστεύω ότι είναι μεγάλες οι πιθανότητες να δώσει κυβέρνηση”.

