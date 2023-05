Κόσμος

Μενέντεζ για τουρκικά F-16: Ο Μπλίνκεν με διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα παρακάμψει το βέτο

Ο γερουσιαστής Μενέντεζ εξήγησε ότι η κυβέρνηση τεχνικά μπορεί να σπάσει το βέτο των νομοθετών.

Στο γεγονός ότι ο υπουργός Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν έχει διαβεβαιώσει τη Γερουσία ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν πρόκειται να παρακάμψει το βέτο (congressional holding) για το τουρκικά F-16 αναφέρθηκε ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ. Ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας προχώρησε στη συγκεκριμένη αποκάλυψη αναφερόμενος στη κατ΄δίαν συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ κατά τη διάρκεια της ομιλίας που πραγματοποίησε στο 38ο ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) στην Ουάσιγκτον.

Αναφερόμενος στη συνομιλία που είχε με τον 'Αντονι Μπλίνκεν, ο γερουσιαστής Μενέντεζ είπε «ρώτησα ευθέως τον υπουργό Μπλίνκεν, επειδή συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας πριν από λίγους μήνες. Τον ρώτησα και πριν και μετά τη συνάντηση: "θα παρακάμψεις τις αντιρρήσεις της Γερουσίας για τις πωλήσεις στην Τουρκία και ιδιαίτερα για τα F-16;". Και μου απάντησε χωρίς δισταγμό "όπως ακριβώς είπα και στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, έτσι θα το πω και σε εσένα. Δεν έχω καμία πρόθεση να παρακάμψω τις αντιρρήσεις σου στην πώληση όπλων". Και παρόλο που ο Τσαβούσογλου του απάντησε πιέζοντας τον, "εάν συμφωνείς με αυτή την πώληση σε εμάς γιατί δεν παρακάμπτεις τις αντιρρήσεις του;", ο Μπλίνκεν απάντησε "δεν θα το κάνω"».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο γερουσιαστής Μενέντεζ εξήγησε ότι η κυβέρνηση τεχνικά μπορεί να σπάσει το βέτο των νομοθετών. Κάτι τέτοιο, όμως, θα ερχόταν σε αντίθεση με μια μακρόχρονη παράδοση, καθώς μόνο μια φορά ο Λευκός Οίκος παράκαμψε τη βούληση του Κογκρέσου για μια συγκεκριμένη πώληση.

Σε κάθε περίπτωση, ο γερουσιαστής Μενέντεζ εξέφρασε την ικανοποίηση του για την απάντηση και τις διαβεβαιώσεις που του πρόσφερε η κυβέρνηση Μπάιντεν. Ωστόσο, δεν δίστασε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, προειδοποιώντας ότι ακόμα και στην αντίθεση περίπτωση θα εξακολουθούσε να διαθέτει εργαλεία τα οποία δεν θα δίσταζε να χρησιμοποιήσει.

«Περίμενα ότι αυτή θα ήταν η απάντηση (του ΥΠΕΞ), αλλά κατέστησα σαφές ότι χαίρομαι που άκουσα αυτή την απάντηση. Φυσικά, διαθέτω και άλλα εργαλεία σε αντίθετη περίπτωση, αλλά δεν πιστεύω ότι θα τα χρειαστώ, ούτε περιμένω κάποια σύγκρουση για αυτό το θέμα. Θα ήταν ανόητο για την κυβέρνηση να το κάνει», τόνισε ο γερουσιαστής.