Ζελένσκι: Δεν θα αφήσουμε ούτε εκατοστό της πατρίδας μας στον εχθρό

Εδαφικά κέρδη καταγράφουν τις τελευταίες ώρες οι ουκρανικές δυνάμεις στην πόλη Μπαχμούτ

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε εκ νέου χθες Τετάρτη ότι θα ανακαταληφθεί κάθε τμήμα της χώρας του που έχουν κυριεύσει οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας, καθώς στο ανατολικό μέτωπο τα στρατεύματά του φέρονται να σημείωσαν εδαφικά κέρδη στην Μπαχμούτ, όπου οι μάχες συνεχίζουν να μαίνονται από το καλοκαίρι του 2022.

«Δεν θα αφήσουμε ούτε εκατοστό της πατρίδας μας στον εχθρό, η τυραννία δεν θα διαφεντεύει πουθενά», είπε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους στο βραδινό του διάγγελμα. «Πρέπει να ξαναφέρουμε την ελευθερία, την ασφάλεια και την Ευρώπη σε όλη την ουκρανική γη».

Μερικές ώρες νωρίτερα, οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωναν πως απώθησαν μονάδες της Ρωσίας ως και 2 χιλιόμετρα σε τομείς του μετώπου κοντά στην Μπαχμούτ, πόλη 70.000 κατοίκων προπολεμικά που έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς. «Διεξάγουμε αποτελεσματικές αντεπιθέσεις εκεί», διαβεβαίωσε ο Ολεξάντρ Σίρσκι, ο διοικητής του ουκρανικού στρατού ξηράς, μέσω Telegram.

Εξήγησε ότι μονάδες της ρωσικής εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ στην Μπαχμούτ αντικαταστάθηκαν σε κάποιους τομείς από μονάδες του τακτικού στρατού. Αυτές οι μονάδες, που είναι λιγότερο καλά εκπαιδευμένες, ηττήθηκαν, πρόσθεσε και συμπλήρωσε «η μάχη για την Μπαχμούτ συνεχίζεται».

Ο Αντρίι Μπιλέτσκι, ο ιδρυτής του τάγματος Αζόφ, ανέφερε μέσω Telegram πως η περιοχή που ανακαταλήφθηκε εκκαθαρίστηκε εντελώς από τις ρωσικές δυνάμεις, ότι τουλάχιστον δύο ρωσικές «ταξιαρχίες» ηττήθηκαν και ότι πάρθηκαν αιχμάλωτοι.

Ο επικεφαλής της Βάγκνερ Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποιος φέρεται να βρίσκεται σε διένεξη με ανώτατους αξιωματικούς του ρωσικού στρατού, εξέφρασε την ανησυχία του πως οι άνδρες του θα περικυκλωθούν στις εχθροπραξίες γύρω από την Μπαχμούτ, διαμαρτυρόμενος ξανά πως τα πυρομαχικά που του υποσχέθηκαν επιτελείς δεν έχουν φθάσει.

«Με δεδομένη την έλλειψη πυρομαχικών, η ‘κρεατομηχανή’ απειλεί τώρα να γυρίσει προς την αντίθετη κατεύθυνση», προειδοποίησε ο κ. Πριγκόζιν μέσω Telegram χθες. Λόγω του υψηλού αριθμού απωλειών της, συνέχισε, η Βάγκνερ χρειάστηκε υποστήριξη στα πλάγια από μονάδες του τακτικού στρατού — αυτές ακριβώς φέρονται να απωθήθηκαν ως και 2 χιλιόμετρα, κατά την ουκρανική πλευρά.

«Υπάρχει τώρα σοβαρός κίνδυνος περικύκλωσης (μονάδων) της Βάγκνερ λόγω της κατάρρευσης των άκρων του σχηματισμού», επέμεινε ο κ. Πριγκόζιν.

