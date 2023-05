Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο περιμένει το τρίτο του παιδί

Ο άσος του ΝΒΑ και των Μιλγουόκι Μπακς και η σύζυγος του πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Ο άσος του ΝΒΑ και των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως περιμένει το τρίτο του παιδί και μαζί με τη σύζυγο του πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Την αποκάλυψη έκαναν οι ίδιοι στα προσωπικά του προφίλ στο instagram, αναρτώντας μία φωτογραφία μαζί με τα άλλα δύο τους παιδιά, ένα τεράστιο "baby" στο βάθος και με λεζάντα που έγραφε "Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα".

